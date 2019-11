Virgil Popescu: Avem depozitele pline de gaze dar tot nu putem acoperi vârfurile de consum la iarnă

Depozitele de gaze sunt pline şi există un volum de peste 3 miliarde de metri cubi stocate, însă chiar şi aşa România nu-şi poate acoperi vârfurile de consum din perioada geroasă, întrucât capacitatea de extracţie este limitată, a declarat ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu.



"Românii nu trebuie să-şi facă griji. Avem un maxim istoric de gaze în depozite, cărbune la fel. Evident că există şi un 'dar': degeaba avem stocuri, dacă putem extrage doar 28 de milioane de metri cubi pe zi. Asta nu ne va ajuta cu nimic în vârfurile de consum. A fost bine că s-a înmagazinat o cantitate suficientă, însă este nevoie de un program de investiţii în depozite, pentru a creşte capacitatea de extracţie", a explicat Popescu, la conferinţa "Focus Energetic".



El a arătat că stocarea unei cantităţi atât de mari de gaze a fost o soluţie scumpă, iar la finalul iernii cu siguranţă vor rămâne stocuri semnificative în depozite, ceea ce înseamnă bani imobilizaţi în stocuri.

Elcen este pregătită pentru producţia de energie termică necesară Bucureştiului, iar situaţia creată odată cu falimentul RADET este aproape rezolvată, astfel încât să nu mai existe probleme juridice.



El a subliniat necesitatea investiţiilor în noi capacităţi de producţie şi în creşterea gradului de interconectare. "Ceea ce trebuie să ştim este că în sectorul energetic trebuie investiţii, trebuie o gândire pentru noi capacităţi de producţie, pentru că n-o mai putem duce mult cu sistemul în forma actuală. Capacitatea de interconectare, de import, este 2.000 de MW, este limitată, iar într-o iarnă friguroasă nu este suficientă, în condiţiile în care am avut un maxim de 1.800 şi ceva zilele trecute. Transelectrica şi Transgaz trebuie să mărească gradul de interconectare", a mai spus Popescu.

Aceasta, mai ales în condiţiile în care nu se ştie ce se va întâmpla cu tranzitul gazelor ruseşti prin Ucraina, a completat ministrul.



La rândul său, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE), Dumitru Chiriţă, a precizat că stocurile de gaze sunt mai mari decât obligaţia pe care au avut-o operatorii.

"La începutul primăverii am stabilit stocuri obligatorii de 2,2 miliarde de metri cubi, iar acum sunt peste 3 miliarde, ceea ce este bine. Există însă două măsuri urgente pe care trebuie să le luăm: creşterea capacităţii de înmagazinare este o nevoie obiectivă, dacă vrem să dezvoltăm consumul de gaze, atât pentru partea casnică, cât şi pentru cea industrială. De asemenea, trebuie să dublăm capacitatea de extracţie, pentru a asigura consumul pe timpul iernii în caz de necesitate, de exemplu dacă nu mai pot producătorii să extragă gaze", a afirmat Chiriţă.

AGERPRES