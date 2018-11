Viteza luminii în România: 260 zile, ca să aprinzi un bec

După uşurinţa cu care se pot face afaceri, România ocupă locul 52 în clasamentul Doing Business 2019 al Băncii Mondiale. Comparativ cu anul trecut, am pierdut şapte poziţii în această ierarhie care include 190 de ţări. Am putea spune că este un loc onorabil, dar la multe capitole nu doar că suntem codaşii Europei, dar suntem în urma multor ţări africane. De exemplu, după ce ne-a întrecut la infrastructura rutieră, aflăm acum din ultimul clasament Doing Business că în Botswana racordarea la energie sau autorizaţiile de construcţii se obţin mai repede decât la noi, iar în ceea ce priveşte plata taxelor, ni se suflă în ceafă.

Pentru oamenii de afaceri accesul la reţeaua electrică este unul dintre elementele-cheie luate în calcul la stabilirea locaţiei unei investiţii. Din acest punct de vedere, România ocupă abia locul 154, fiind necesare 174 de zile pentru a putea aprinde un bec. O situaţie greu de acceptat dacă avem în vedere că în Germania sunt necesare 28 de zile, în Elveţia 39, în Suedia 52, în Portugalia 65, în Slovacia 89, iar în Polonia 122 de zile. Cum în Europa nu prea avem cu cine ne compara, mult mai confortabil am putea crede că ne simţim raportându-ne la state de pe continentul african. Numai că şi aici avem concurenţă mare. În Rwanda, un om de afaceri are nevoie de 30 de zile pentru a face acest lucru, în Tonga 42, în Tanzania 66, în Trinidad Tobago 61, în Uganda 66, în Botswana 77, iar în Zimbabwe 106 zile.

După România, ca timp de conectare la reţeaua electrică, se mai regăsesc Cambodgia cu 179 de zile, Ungaria şi Guinea-Bissau cu 257, Bulgaria cu 262, Madagascar cu 450 şi Liberia cu 482 de zile.

Cum se explică performanţele

De exemplu, în dreptul Rwandei, clasamentul Băncii Mondiale notează că şi-a îmbunătăţit monitorizarea şi a înregistrat limitarea întreruperilor planificate şi neplanificate în alimentarea cu energie, cât şi frecvenţa acestora. În schimb, la noi aceşti indicatori s-au degradat, după cum arată ultimul raport al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) care vizează starea sistemului energetic pe 2017. Astfel, la nivel agregat pe ţară, întreruperile planificate au înregistrat o creştere a valorii medii la 193,1 min/an faţă de valoarea de 183,5 min/an în anul 2016. Tot la nivel agregat pe ţară, întreruperile neplanificate au înregistrat o scădere nesemnificativă la valoarea de 283,92 min/an faţă de 289,9 min/an în 2016. Ambele valori rămân însă peste intervalul în care se încadrează indicatorii înregistraţi în ţările UE.

Evoluţia întreruperilor în furnizarea energiei în România (min/an)

An 2013 2014 2015 2016 2017

Planificate 270 230 211 184 193

Neplanificate 427 361 308 290 284

Sursa ANRE

Lecţia africană în construcţii

În România, oamenii de afaceri au ceva de aşteptat pentru a obţine o autorizaţie de construcţii. În medie, 260 de zile, fapt ce ne plasează de-abia pe locul 146. Înaintea noastră găsim cam toate ţările europene, dar şi ţări africane precum Liberia - 87, Rwanda - 113, Kenia - 149 de zile, Togo - 163, Senegal - 177, Sierra Leone - 182, Tanzania - 184, Trinidad Tobago - 253, Uganda - 144,Zambia - 189 şi, bineînţeles, Botswana cu 102 zile.

163 de ore/an pentru plata taxelor

În ceea ce priveşte uşurinţa cu care se pot plăti taxele, România ocupă în clasament locul 49, oamenii de afaceri având nevoie de 163 de ore pe an pentru plata a 14 taxe şi contribuţii. Per total, acestea reprezintă 40% din profitul unei companii. Punctajul obţinut de România la acest capitol este unul foarte bun, reuşind să devansăm ţări europene precum Ungaria - 277 de ore, Italia - 238, Cehia - 230, Slovenia - 233, Germania - 218, Cehia 230.