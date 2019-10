ZG Raiffeisen Technik vine în sprijinul agricultorilor din centrul țării

Dezvoltarea agriculturii depinde, în mare măsură, de utilaje, piese de schimb, service și consultanță de specialitate. Compania germană ZG Raiffeisen Technik, prezentă pe piața românească de 17 ani, vine în sprijinul agricultorilor din centrul țării, deschizând cel mai mare punct de lucru la Seuca, în județul Mureș. De aici, fermierii își pot cumpăra tractoare și alte utilaje noi sau secondhand, piese de schimb, cauciucuri, uleiuri și tot ce au nevoie pentru a produce eficient. Tot la Seuca funcționează acum și un service specializat în utilaje agricole, iar consultanții ZG Raiffeisen Technik le oferă fermierilor consultanță de specialitate.

Cel mai important eveniment al acestei luni, pentru comuna Seuca, din județul Mureș, a fost inaugurarea punctului delucru al companiei ZG Raiffeisen Technik, marți, 22 octombrie. Compania furnizoare de utilaje agricole din Germania, care stă la dispoziția fermierilor inclusiv cu service și piese de schimb, a inaugurat o nouă filială, în localitatea mureșeană, unde se află mai aproape de agricultorii care au nevoie de tehnică avansată, pentru producție. La eveniment au participat Directorul General al ZG Raiffeisen Technik, Dr. Ewald Glaser, directorii departamentului tehnic al societății din Germania, Martin Bauknecht, și Stephan Schauffler, alături de echipa companiei din România, condusă de Nico Barascu, precum și oficialități locale, fermieri și furnizori.

Istoricul unei companii de succes în România

ZG Raiffeisen Technik este o asociație de fermieri din sud-vestul Germaniei, landul Baden-Württemberg, cu sediul în Karlsruhe, care oferă produse și servicii în cinci sectoare: agrar, tehnică agricolă, supermarket agricol, energie și materiale de construcții. Cu aproape 2000 de angajați și peste 200 de filiale în Germania și în România, compania ZG vine permanent în sprijiniul agricultorilor. Denumirea ZG înseamnă Zentral Genossenschaft – Asociația centrală - iar cuvantul „Raiffeisen” este un sinonim pentru asociere de firme, în Germania, unde asociația numără peste 3.500 de mebri și este cunoscută ca o firmă modernă și puternică, având o cifră de afaceri de aproape 1 miliard de euro. ZG Raiffeisen Technik a început să exporte utilaje agricole second-hand în România, în anul 2002. După aderarea României la Uniunea Europeană, când au fost alocate fonduri europene pentru achiziția de utilaje agricole, piața românească a cunoscut o dezvoltare mult accentuată și cerințele fermierilor au crescut, în special în segementul de utilaje noi, iar compania și-a extind, astfel, oferta. „Știm prea bine că fermierul merge să cumpere utilajul acolo unde este competentă tehnica și i se oferă service pentru nevoile sale din fermă. Ne-am gândit cum să distribuim mai rapid piesele de schimb, într-o rețea mai mare, pe teritoriul României. În anul 2017 am luat decizia să constituim un SRL al nostru, în România, sub conducerea colegului Nico Barascu, iar pe 22 august 2017 am primit de le Registrul Comerțului certificatul de înregistrare. Nu a fost simplu, au fost discuții controversate, dar factorii decidenți au susținut această decizie. Avem reprezentanții angajatilor, care au susținut această idee, avem băncile care susțin investițiile și avem fermierii, membrii noștri, care au încredere în noi. S-a luat decizia, în 2017, și am început activitatea, împreună cu Nico Barascu, la Târnăveni, în județul Mureș, într-un mic magazin al altei firme, unde nu aveam teren pe care să expunem utilajele și să le reparăm, dare aveam un spațiu mic. În 2019, la Seuca am construit mult, prin eforturi proprii. Colegii din filială au ajutat la construcție, fiecare s-a implicat și a ajutat”, a explicat, în cadrul evenimentului de lansare, Martin Bauknecht, director al departamentului de tehnică ZG Raiffeisen Technik din Germania.

Nevoia de service și de consultanță

Conducerea companiei a decis ca filiala de la Seuca să aibă și atelier de reparații, un atelier în care acum se pot repara simultan două tractoare, dar care se va extinde, în viitorul apropiat. „Pentru noi este important, dragi clienți prezenți aici, să oferim un semnal foarte clar: pe noi vă puteți baza! Noi dorim să fim prezenți, lângă dumneavoastră. Va rog să ne provocați și să ne încercați! Dorim să vă câștigăm încrederea și să fim partenerul dumneavoastră, atunci când aveți nevoie de utilaje agricole, de piese de schimb, de necesarul de consumabile, uleiuri, cauciucuri, tot ce e necesar consumului de care aveți nevoie, în viitor”, a adăugat directorul Martin Bauknecht. Directorul General al ZG Raiffeisen Technik, Dr. Ewald Glaser, a mulțumit Primăriei Gănești pentru promptitudinea cu care s-au obținut aprobările necesare demarării acestei investiții. La rândul său, Balog Elemér, primarul Comunei Gănești, s-a declarat încrezător în faptul că această investiție răspunde cerințelor fermierilor din zonă.

Compania va oferi fermierilor și posbilitatea de a repara tractoare, din gamele Fendt, Massey Ferguson, Deutz și altele, în condiții moderne de lucru și cu aparatură modernă de diagnoză, în atelierul propriu. În plus, filiala va dispune și de o vulcanizare, precum și de birouri moderne, în care producătorii agricoli vor beneficia de consultanță și le vor fi acordate soluțiile necesare.

Marti, 22 octombrie 2019, a fost inaugurat noul magazin pentru prezentarea și vânzarea pieselor de schimb, a utilajelor agricole noi și second hand, pe o suprafață de 300 mp, având la bază un depozit cu 50 de locuri de paleți pentru piese de schimb și accesorii și încă 50 mp suprafață de depozitare pentru uleiuri, furtunuri și anvelope. Pe o suprafață de peste 660 mp sunt expuse, spre vânzare, lângă hală, pe platouri amenajate, utilaje agricole noi și second hand verificate în filialele ZG Raiffeisen din Germania.