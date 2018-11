Efectul Brexit. British Airways se pregătește să devină companie spaniolă

Grupul care deține British Airways discută cu oficialii de la Madrid pentru ca linia aeriană britanică să fie considerată o companie spaniolă după Brexit, scrie Express.

Grupul aerian anglo-spaniol IAG, care deține British Airways, a fost în contact cu Madridul în ultima lună pentru a se asigura că își va păstra drepturile de exploatare, dacă Marea Britanie va ieși din UE fără un acord, potrivit ziarului spaniol El Pais. Acest lucru se datorează temerilor apărute în fața unui scenariu fără acord care ar putea pune în pericol drepturile de exploatare pentru transportatorii aerini care nu respectă regulile de proprietate ale UE, care necesită ca operatorii europeni să dețină acțiuni majoritare.

Marea Britanie va părăsi UE pe 29 martie, însă premierul Theresa May încă nu a ajuns la un acord. Grupul IAG este înregistrat în Spania, dar are diverși acționari la nivel global.

După Brexit, acționarii din Marea Britanie nu vor mai fi luați în calcul la nivelul de proprietate minimă de 50% cerută de UE.

IAG nu a comentat direct discuțiile apărute în presă, însă un purtător de cuvânt a spus că grupul aerian are încredere că Marea Britanie și Uniunea Europeană vor ajunge la un acord cuprinzător privind transportul aerian. Chiar dacă nu se va ajunge la un acord, atât UE, cât și UK au spus că vor ajunge la o înțelegere pentru a permite zborurilor să continue.”, a mai spus purtătorul de cuvânt al grupului.