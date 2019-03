Fed a lăsat nemodificată dobânda de referinţă şi nu intenţionează să adopte noi majorări în acest an

Banca centrală a SUA (Federal Reserve-Fed) a decis miercuri să lase neschimbat costul creditului şi totodată oficialii Fed au anunţat că nu intenţionează să adopte noi majorări de dobândă în acest an având în vedere încetinirea ritmului de creştere şi inflaţia redusă din SUA, transmite AFP.



La finalul unei reuniuni de politică monetară de două zile, dobânda de referinţă a Fed a fost păstrată în intervalul cuprins între 2,25% şi 2,50%.



În paralel, conform noilor prognoze economice publicate miercuri de Fed, Produsul Intern Brut al SUA ar urma să înregistreze o creştere de 2,1% în acest an, faţă de un avans de 2,3% preconizat în luna decembrie. De asemenea, inflaţia în acest an ar urma să fie de 1,8%, comparativ cu un avans al preţurilor de 1,9% prognozat anterior.



"Ritmul de creştere a activităţii economice a încetinit comparativ cu nivelul solid înregistrat în trimestrul patru...Indicatorii recenţi arată spre o creştere mai lentă a cheltuielilor gospodăriilor şi a investiţiilor de capital fix ale companiilor în primul trimestru...inflaţia a scăzut", se arată în comunicatul de presă publicat la finalul reuniunii comitetului de politică monetară al Fed.



Anunţul venit de la Fed semnalează o modificare semnificativă de perspectivă pentru Banca centrală a SUA, care în luna decembrie a anului trecut era mai optimistă cu privire la creşterea economică şi inflaţie şi miza pe două majorări, cu un sfert de punct, a dobânzii de politică monetară în 2019. În prezent, însă, Fed se aşteaptă să majoreze costul creditului doar o singură dată până în 2021, în condiţiile în care în perioada 2017-2018 a majorat dobânzile de şapte ori.

AGERPRES