Frumusețe și sănătate din plante românești

Industria beauty din România este în continuă creștere. Fie că vorbim despre linii de cosmetice sau saloane de înfrumusețare, afacerile din acest domeniu au potențialul de a deveni profitabile într-un timp relativ scurt. În acest sector, atenția față de client primează în orice minut al interacțiunii cu salonul. Vorbim despre o arie de business care are propriile reguli pe care un antreprenor trebuie să le urmeze pentru a se face remarcat într-o piață cu atât de multe branduri.

Andreea Emilian și-a dorit din copilărie să poată transpune puterea vindecătoare a plantelor în poțiuni de tinerețe veșnică și parfumuri. Pasiunea pentru natură și frumusețe a urmat-o și în anii de facultate, atunci când i-a încolțit ideea de a lucra în domeniul cosmetic. „Au urmat 15 ani în care am lucrat în domeniul frumuseții pe diverse segmente: vânzare, consiliere și apoi training, ani în care am reușit să documentez și să observ trendurile, să ascult clienții și să înțeleg că așteptările fiecărei persoane atunci când afirmă «vreau să fiu frumoasă» pot fi diferite”, afirmă tânăra. După 15 ani de muncă într-o multinațională și ani de cercetări riguroase, Andreea a decis să pună bazele Strop Concept, un loc în care frumusețea este abordată în totalitatea componentelor sale. “Strop Concept este primul meu proiect de antreprenoriat și are la bază o cercetare riguroasă. A durat destul de mult să iau această hotărâre, mai exact trei ani. Decizia nu a fost ușoară, dar direcția pentru mine a fost clară încă de la început. Chiar dacă poate părea un clișeu, nu există provocări de nedepășit atunci când crezi în ceea ce faci și pui multă pasiune. Nu este ușor, dar atunci când ai conceptul foarte bine definit și știi că există diferențiatori reali pe care îi oferi, nu îți rămâne decât să ai încredere în tine. Urmărind trendul pieței de cosmetice și îngrijire a frumuseții și purtând nenumărate discuții cu oameni care lucrează în domeniu, am observat că există două coordonate mari de care femeile țin cont atunci când afirmă că își doresc să fie frumoase – timpul și naturalețea. Iată că ne îndreptăm către o nouă perioadă, un model mai simplu și diferit de cel al anilor trecuți, în care ne dorim să fim frumoase arătându-ne chipul, cu un minim de timp investit în machiaj și cu ingrediente sănătoase pentru piele. Numele brandului Strop a venit de la sine și se bazează pe credința că frumusețea are multe paliere și poate fi înțeleasă diferit. Prin urmare, aceasta se poate traduce prin: strop de bine, strop de tihnă, strop de frumusețe. Suntem inventivi tocmai datorită acestei abordări holistice a frumuseţii. Pot spune fără rezervă și cu mândrie că Strop este un business 100% românesc, inspirat 100% de natura noastră și de pasiunea pentru îngrijirea frumuseții, în strânsă legătură cu starea de bine interioară, și este dedicat 100% românilor”, spune antreprenoarea.

„După un an și jumătate de la lansare ne apropiem de breakeven. Cu toate că sunt o persoană prudentă, nu pot vedea un scenariu negativ. Este mult prea devreme pentru a putea face o estimare realistă, în schimb am convingerea că onestitatea pe care o arăt în business va aduce rezultatele dorite. Sperăm ca 2020 să facă trecerea progresiv spre creștere și expansiune”, a mai spus tânăra antreprenoare.

30.000 de euro a fost investiţia totală în această afacere

Strop de bine, frumusețe și tradiție

Strop Concept se află într-o frumoasă vilă din zona Cotroceni, locația inspirând-o pe Andreea din primul moment. A acordat o atenție specială designului amenajării pentru a respecta întru totul direcția holistică. „Este un loc în care putem realiza tratamente cu dermato-cosmetice organice, în care oferim consultanță personalizată și informații despre segmentul de estetică organică: beneficiile sale recunoscute instantaneu de piele. Ne-am dorit să creăm un ambient primitor, cald și intim, în care să încercăm, rând pe rând, să provocăm simțurile: atât senzorial, prin atingerea dermato-cosmeticelor sau la nivel olfactiv și vizual, cât și emoțional. Totul având ca efect armonizarea dintre corp și suflet. Așa că am reunit în spațiul Strop tradiție, dragoste pentru tot ce e românesc, un ambient intim cu aromă de plante, cu expoziții de artă, cu parfumuri artizanale, miere brută sau la prima mână, sub brandul propriu Strop de Miere, cu ateliere tematice și, bineînțeles, cu tratamente cosmetice organice complexe”.

Mentor și colaborator cu brevet

Procedurile de tratament realizate la Strop Concept se realizează exclusiv cu produse de la Careless Beauty, care nu conțin substanțe de sinteză. Bazele afacerii Careless Beauty au fost puse de antreprenoarea Elena Oancea, în 1992, iar în prezent aceasta deţine patru brevete de invenţie pentru produse dermato-cosmetice organice şi utilizează peste 40 de specii de plante româneşti. „De Elena Oancea mă leagă o veche legătură, practic copilăria mea din județul Buzău se leagă de ea și de Adina Oancea, comanagerul Careless Beauty. Pot spune că a fost primul meu mentor în terapiile de frumusețe organică și primul meu model în a urma această cale. Elena a fondat Careless Beauty prin reinterpretarea vechilor rețele cosmetice din plante moștenite de la bunica sa din Tulcea, cărora le-a dat un fundament științific, prin studiile sale ulterioare. Mi se pare fascinant faptul că acele rețete străvechi au fost confirmate de brevetele de invenție ale Elenei, care au relevat că pielea recunoaște instantaneu plantele sau rășina de proveniență autohtonă din cosmeticele create de ea. Careless Beauty este un brand în care se regăsesc toate valorile pe care Strop Concept le promovează. Nu puteam găsi un partener mai potrivit”.

Cele mai căutate tratamente

Tratamentele realizate în salon sunt adaptate nevoilor fiecărui client în parte.

„Din experiența noastră de la cabinet, tratamentul facial personalizat și masajul manual cu pânze autohtone sunt inițial o surpriză foarte plăcută pentru cliente, care revin apoi să reînnoiască această experiență senzorială și afectivă. Pot aminti cu mândrie și grupa de mămici și bebeluși cu dermatită atopică și care urmează o terapie personalizată. De asemenea, adolescenții și preadolescenții cu diverse forme de acnee revin cu încredere. Un trend în continuă creștere este și interesul domnilor pentru procedurile și tratamentele noastre, care descoperă că frumusețea naturală li se adresează și lor și chiar le completează personalitatea. Prețurile încep de la 130 lei, pentru un masaj facial de 45 de minute, și până la 280 de lei, un tratament facial personalizat de două ore cu produse adaptate fiecărei nevoi a pielii. La nivelul terapiilor corporale, marja de prețuri variază între 130 de lei pentru un masaj terapeutic și 160 de lei pentru un masaj manual de remodelare corporală cu pânze autohtone din fibre de bumbac 100%”, mai spune fondatoarea Strop Concept. De altfel, aceasta mizează în continuare pe naturalețe, iar pentru acest an și-a propus să își consolideze statutul pe piața îngrijirii cu produse 100% natural și să devină oaza preferată de frumusețe, relaxare și armonizare pentru cât mai multe doamne și domni.

Miza a fost de la bun început să aducem pe piața frumuseții o alternativă atrăgătoare, 100% naturală și, în același timp, sustenabilă în terapiile frumuseții naturale, prin privilegierea capitalului vegetal autohton și a terapiilor manuale autohtone.

