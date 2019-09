Geta Energeta, un business în premieră naţională

Prin apartenenţa sa la UE, România trebuie să respecte directivele europene, iar eficiența energetică este una dintre marile provocări. La începutul anului, Bruxelles-ul a deschis mai multe proceduri împotriva ţării noastre pentru că nu a prezentat o serie de rapoarte privind progresele înregistrate în ceea ce priveşte performanţa energetică a clădirilor. Deși este o prioritate a politicilor europene privind energia și schimbările climatice, eficiența energetică este un termen încă necunoscut pentru mulți dintre români, care-l văd mai degrabă ca pe un moft, decât ca o necesitate. Pentru doi tineri antreprenori însă, eficiența energetică a clădirilor a devenit o misiune națională.

O idee venită în vara anului trecut i-a transformat pe Valentina Tambou (30 de ani) și Bogdan Uța (34 de ani) în parteneri de afaceri în startup-ul Geta Energeta, prima și singura platformă de comerț online din România destinată serviciilor de audit și certificare energetică prestate la nivel național. G.E.T.A. este un acronim în engleză de la „Green Energy Tech Avenues”.

Renovarea parcului imobiliar

„Am căutat să alegem un nume sugestiv și memorabil în același timp, de aceea am optat pentru GETA ENERGETA. Noi îmbinăm seriozitatea cu amuzamentul, pentru a trezi un impuls emoțional chiar și într-un domeniu tehnic, lipsit de emoție și, aparent, fără sentimentul urgenței, precum acesta al eficienței energetice a clădirilor. Denumirea poartă misiunea noastră socială, și anume identificarea și aducerea în atenția oamenilor a tututor căilor de inovare tehnologică în producerea și consumul de energie verde”, spune Valentina Tambou. Ideea business-ului este aceea de a aduce împreună toți factorii interesați din domeniul eficienței energetice a clădirilor din România. „Prin comunicarea transparentă a intențiilor noastre de cooptare a tuturor auditorilor energetici atestați în calitate de furnizori-parteneri, precum și prin îmbrățișarea obiectivului național de promovare a acțiunilor de creştere a performanţei energetice a clădirilor în rândul cetățenilor, platforma Geta Energeta este văzută ca o necesitate și o unealtă inovatoare în susținerea renovării parcului imobiliar național. Anul trecut, principalii indicatori de performanță energetică au înregistrat o ușoară creștere, însă în continuare se plasează sub obiectivele stabilite: economisire de energie (obiectiv atins în proporție de 56% în anul 2018), reabilitarea termică a clădirilor cu mai multe familii (69%), izolarea termică a clădirilor publice (50%), contoare inteligente (15%). Suntem abia la început, dar până acum toate semnalele sunt bune”, mai spune cofondatoarea firmei Geta Energeta.

Ce este eficienţa energetică a clădirii

Pentru mulți, un conceptul necunoscut, deși Legea privind auditul și certificarea de performanță energetică a clădirilor din România datează din anul 2005. „Energia consumată de fiecare dintre noi, acasă, la birou etc., se traduce prin emisii de dioxid de carbon (CO²) eliberate în aer, dioxidul de carbon fiind văzut ca unul dintre cei mai puternici factori favorizanți ai încălzirii globale. Pe lângă factorii de mediu, eficiența energetică se traduce și în scăderea de costuri cu funcționarea locuinței pe termen lung, având astfel și un efect benefic în bugetul familiei”, adaugă antreprenoarea.

O zonă cu multe necunoscute

În privința legislației România stă bine, problema este atunci când vine vorba de aplicarea legilor. „Rezultatul la nivel național este că nu există baze de date funcționale cu privire la parcul imobiliar național, cu atât mai mult date privind consumul de energie la nivelul consumatorului final. Au existat dificultăți în încercarea noastră de a dimensiona piața de certificate energetice din România, din lipsa datelor statistice privind parcul imobiliar național. Fiind un business nișat pe domeniul imobiliar, cercetarea pieței existente, respectiv cunoașterea stocului existent de locuințe și clădiri este punctul de plecare pentru orice decizie viitoare. Conform estimărilor noastre, în anul 2017 piața certificatelor energetice din România a valorat peste 6 milioane de euro, o cifră de pornire fără de care nu ai claritate în definirea obiectivelor țintite”, mai precizează Valentina.

Cum funcţionează platforma

În sectorul energiei și al construcțiilor, Geta Energeta vine cu o viziune nouă și cu o serie de facilități. Mecanismul de funcționare este conceput astfel încât să simplifice procedurile și să reducă timpii de lucru atât pentru clienți, cât și pentru auditorii energetici. “Clientul plasează comanda de servicii fie direct în aplicație, fie via e-mail sau telefon. Geta Energeta gestionează relația dintre client și auditorul energetic, având ca atribuții atragerea de clienți, preluarea cererilor intrate, pregătirea ofertelor și asumarea răspunderii contractuale în fața clientului. Echipa de auditori energetici prestează exclusiv serviciile de audit și certificare energetică a clădirilor, în baza comenzilor primite prin platforma Geta Energeta”, explică Bogdan Uța, cofondator al platformei. De luna viitoate platforma online Geta Energeta va fi disponibilă tuturor partenerilor. Aplicația se adresează atât dezvoltatorilor, investitorilor, persoanelor fizice, instituțiilor publice care vând, închiriază sau construiesc imobile pe teritoriul României (în calitate de clienți), cât și auditorilor energetici atestați (în calitate furnizori-parteneri, dar și susținătorilor proiectului. Programele pentru susținători urmează a se derula sub forma unor campanii de promovare anunțate pe site-ul getaenergeta.ro. „Ne dorim să îmbunătățim nivelul de satisfacție al românilor față de propriile locuințe și să contribuim la transformarea parcului imobiliar național într-un parc cu un consum de energie aproape egal cu zero. Vorbim de obiective țintite, în contextul în care, în România, clădirile consumă aproximativ 40% din consumul final de energie”, spune Valentina Tambou.

Auditori atestaţi de minister

Echipa Geta Energeta este formată din auditori energetici atestaţi de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de autoritate competentă în domeniul construcţiilor (aproximativ 1.800 la nivel național). Aceștia sunt cooptați în calitate de Furnizori-Parteneri, prin semnarea unui contract de parteneriat cu Geta Energeta. „Conceptul Geta Energeta este posibil mulțumită deschiderii și implicării auditorilor energetici din România înspre programul de cooptare al furnizorilor-parteneri”, mai spune tânăra antreprenoare.

Start-up-ul intenționează ca în primii cinci ani să ajungă la un portofoliu de peste 3.000 de clienți și peste 80.000 de Certificate de Performanță Energetică (CPE).

În primii cinci ani compania vrea să fie prezentă în toate județele din România și să auditeze energetic peste 7.000.000 de metri pătraţi, având ca parteneri-furnizori peste 1.000 de auditori energetici atestați.

Start pe cont propriu

Debutul Geta Energeta pe piață nu a fost conform planurilor celor doi. Deși au depus dosarul în cadrul programului Start Up Nation, ediția 2018, schimbarea condițiilor de eligibilitate i-a îndepărtat de posibilitatea de a beneficia de banii oferiți. Așa că, Valentina și Bogdan au aplicat, în martie 2019, pentru o finanțare de 50.000 euro, prin programul Factory By Raiffesen Bank. Iar două luni mai târziu au aflat că proiectul lor se numără printre cele pe care jurații au ales să le finanțeze. Capitalul financiar obținut a fost destinat către dezvoltarea platformei online ce urmează a fi lansată în luna octombrie, achiziția de echipamente de birou și închiriere punct de lucru, achiziția unui autoturism pentru deplasări în țară și nu în ultimul rând pentru campanii de promovare publică privind activitățile de creştere a performanţei energetice a clădirilor. „Capitalul de lucru este un aspect vital în orice afacere, mai ales în primii ani de viață, motiv pentru care suntem deschiși către potențiale surse de finanțare. Avem în vedere atât investitorii private, cât și sursele nerambursabile de finanțare”, adaugă Valentina Tambou. Timpul, orele alocate în vederea pregătirii proiectului, cercetarea de piață și implicit definirea brandului, a strategiilor și a politicilor interne reprezintă o investiție personală pentru cei doi cofondatori, ce cumulează peste 1.000 de ore de muncă aduse ca aport de know-how.

Ar fi nevoie de revizuirea legislației în mai toate domeniile ce țin de eficiența energetică și lansarea unor campanii puternice de conștientizare în rândul oamenilor, dar, totodată, și asigurarea unor programe de finanțare oferite de stat și/sau mediul privat, pentru renovarea locuințelor individuale ale cetățenilor (subvenții și linii de creditare).

Valentina Tambou

Accesarea unei finanțări pentru creșterea unui business este în sine o provocare. Pentru noi a fost un pas decisiv. Pe de o parte a însemnat validarea ideii de afaceri și a strategiei de acțiune elaborate, iar pe de altă parte, a fost o validare personal.

Bogdan Uţa