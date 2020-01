Grădina lui Daniel, o afacere în armonie cu natura

Grădina este cartea de vizită a unei case, iar amenajarea oricărui petic de pământ se poate transforma într-un loc de poveste. În ultimii ani, din ce în ce mai mulți români s-au mutat de la bloc la casă pentru a-și crea acea oază de confort și relaxare, cu efecte benefice asupra stării de spirit a unei familii. Oamenii au înțeles că relația cu natura este una ce trebuie apreciată și alocă sume importante de bani pentru a avea grădina mult dorită.

Daniel Mărășescu (33 ani) face parte din rândul acelor tineri care au revenit în țară pentru a pune în practică idei valoroase, susținute de cunoștințe bine întemeiate, dobândite în țări străine. După 13 ani petrecuți în Spania împreună cu familia și studii aprofundate în domeniu peisagisticii, Daniel a decis că vrea să facă afaceri în România. “Locuiam încă în Spania când am descoperit domeniul amenajărilor peisagistice. Domeniul pe care l-am aprofundat în cadrul universității San Jorge din Zaragoza. Ajunsesem să cunosc acest domeniu și eram un observator activ al evoluției pieței din București în vizitele periodice din România. Am observat efervescența cu care se construia, atât în sectorul rezidențial, cât și în cel de birouri, iar la polul opus, lentoarea de pe piața amenajărilor peisagistice”, spune Daniel.

„Spre deosebire de Spania, în România nu există o cultură în domeniul amenajărilor spațiilor verzi. Însă, populația a devenit tot mai informată, mai inspirată de călătorii și de imaginile de pe internet, iar cererea de proiecte gândite, planificate, studiate era (și este) mare. Puțini erau furnizorii de servicii peisagistice care puteau răspunde cerințelor pieței, iar eu am identificat această oportunitate și mi-am propus să o fructific, așa cum am învățat să fac business în Spania: cu deadline-uri și promisiuni respectate, cu relații bazate pe încredere și comunicare permanentă și asimilând feedback-ul fiecărei lucrări pentru a-mi perfecționa serviciul”, povestește Daniel Mărășescu. I-au trebuit ani de zile până să descopere că poate transforma dragostea pentru natură în profesie. “Am parcurs un drum al căutării, al introspecției, până să realizez ceea ce îmi doresc cu adevărat să fac în viață. Până la 16 ani, am studiat în țară. După cum bine știm, sistemul educațional românesc nu încurajează exprimarea pasiunilor și nu se descurcă foarte bine la a-l ajuta pe elev să își descopere și dezvolte potențialul. Auzeam des despre ”meserii de viitor”, însă nu reușisem să descopăr care este ”meseria mea de viitor”. Apoi, odată cu mutarea familiei în Spania, am trecut printr-o perioadă de adaptare la o nouă cultură și la un sistem mult mai relaxat, exuberant aș putea spune. Pentru o perioadă scurtă, m-am orientat către medicină dentară, la care am renunțat pentru că latura mea creativă nu s-a regăsit pe acel drum. Apoi am decis să îmi construiesc propria afacere în domeniul construcțiilor, care, într-un final, m-a condus către peisagistică, domeniu în care am ales să mă specializez.”

Relocare prin Start-up Nation

Ideea de business “El Jardin de Daniel” i-a venit în 2017, iar un an mai târziu tânărul revenea definitiv în România. ”Locuiam și lucram încă în Spania când am început să construiesc El Jardin de Daniel. Am apelat la o firma de consultanță pentru a găsi o sursă de finanțare și am lucrat mult online pentru toate etapele premergătoare deschiderii. M-am mutat definitiv în România abia în luna aprilie 2018, când proiectul Start-up Nation era deja semnat, iar sezonul de amenajări era la început. Aveam angajați, echipamente, soft-uri de proiectare peisagistică, o bază de furnizori și parteneri, iar într-o săptămână am avut și primul client”, spune Daniel. Debutul în afaceri prin intermediul programului guvernamental l-a speriat puțin, mai spune tânărul antreprenor, din cauza birocrației și a evoluției lente. ”A fost perioada în care am înțeles motivul pentru care prietenii mei antreprenori se plângeau uneori. Însă faptul că am avut fonduri poprii care să pună baza investiției și o firmă de consultanță m-a ajutat mult”.

Clienţii nu au întârziat să apară

Pe lângă finanțarea de 50.000 de euro, în etapa inițială Daniel a mai investit aproximativ 20.000 de euro pentru achiziționarea de echipamente. Proiectul său a fost primit neașteptat de bine de către români, iar în primul an de ac­ti­vitate a realizat 30 de proiecte de ame­na­jări peisagistice cumulând o cifră de afaceri de 130.000 euro. Clienții săi sunt plăcut surprinși de entuziasmul și seriozitatea de care tânărul dă dovadă. “În primă fază, sunt surprinși de faptul că răspund cu promptitudine, apoi de vârsta mea și de faptul că, deși activez în acest domeniu, nu port bocanci și haine de lucru. Nu de puține ori, discuțiile se lungesc și când îmi aud povestea, apreciază curajul de a merge împotriva valului. Mulți tineri pleacă din țară pentru a-și face un viitor. Eu am ales să mă întorc. Apoi, odată cu implementarea proiectului mai descoperă ceva diferit de ceea ce întâlniseră până atunci: termene respectate, lucrări executate responsabil”, mai spune Daniel Mărășescu.

Îmi doream să mă întorc, însă din discuțiile cu prietenii, din presa pe care o citeam zilnic, veneau spre mine multe mesaje descurajatoare și mi se părea o decizie riscantă. Apoi am descoperit această oportunitate.

Daniel Mărășescu

Mi-am propus să contribui la educarea pieței în acest domeniu şi tocmai de aceea voi încerca să îmi aloc timp comunicării cu publicul prin intermediul unui canal de youtube, pe canalele de socializare și în presă.

Daniel Mărășescu

Cum poți avea grădina de vis

Fiecare proiect începe cu o vizită la client. Daniel analizează cu atenție caracteristicile locului unde urmează să fie realizată grădina: tipul solului, modul în care acesta este expus luminii, eventualele probleme de drenaj și stilul arhitectural al construcției. “Apoi urmează etapa de proiectare, în care folosesc un program performant care generează inclusiv randări video. Practic, clientul își poate previzualiza grădina înainte de a începe execuția. Urmează implementarea, pe care o gestionăm integral, de la manipularea pământului, realizarea sistemului de irigații, furnizarea de plante, mobilier de gradină etc și până la plantare și tratamentele de fertilizare. Cu cei mai mulți dintre clienți, colaborarea continuă pe partea de întreținere a grădinii. Menținerea unei grădini sănătoase necesită nu doar tundere și toaletare, ci și tratamente fitosanitare periodice și alte lucrări specifice”, spune antreprenorul. Costurile pornesc de la 20 euro/mp și pot ajunge chiar la cateva mii de euro/mp în funcție de complexitatea proiectului, plantele și mobilierul dorite de client.

Criza forței de muncă

Deși este o afacere sezonieră, cu activitate în special în perioada martie-noiembrie, Daniel folosește lunile de iarnă pentru business development. “Practic, în două sezoane de activitate, am reușit să cresc de la 0, la o firmă contractată de multinaționale, de dezvoltatori imobiliari importanți sau de familii care își pun visul de a avea grădina pe care au visat-o în mâinile noastre“, povesteşte Daniel. Singura problemă de care se lovește antreprenorul este criza forței de muncă. “Practic, suntem într-o permanentă căutare de angajați și soluții pentru a asigura continuitate și respectarea termenelor de execuție. În acest moment firma are 4 angajați pe termen nelimitat, însă în sezon ne propunem să avem cel puțin 6, cărora li se adaugă angajații cu contract de muncă pe perioadă determinată (zilierii), iar pentru lucrările mari subcontractăm firme care plasează lucrători”, adaugă acesta.

Profit la firul ierbii

Daniel Mărășescu este extrem de încrezător în viitorul afacerii sale și are planuri de extindere. “Există un potențial foarte mare, pe care mi-am propus să îl exploatez mai mult, estimez o creștere cu cel puțin 50% în 2020. Cred că această estimare poate fi chiar depășită dacă reușesc să rezolv problema forței de muncă. Pentru următorii ani, mi-am propus să extind afacerea prin înființarea propriei pepiniere și a unei linii de producție pentru decorațiuni și mobilier de grădină. Îmi doresc să coordonez o echipă de arhitecți peisagiști care să îmi împărtășească viziunea de business și astfel să cresc capacitatea de lucru. Pentru perioada de iarnă, mi-am propus să creez un serviciu de decorare a brazilor în ghiveci și a întregii grădini cu luminițe de Sărbători. Îmi doresc să contribui la cultivarea respectului pentru natură, de care ne putem bucura fără a o distruge, fie că vorbim de persoane fizice sau corporații. Clienții care vor alege să își planteze în grădină un brad, vor primi în fiecare an decorațiuni noi. Pentru ceilalți, vom avea un pachet complet care include bradul în ghiveci”, spune antreprenorul.