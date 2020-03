Hub-uri online de consultanți pentru micile afaceri

Criza mondială fără precedent, care de această dată nu este doar una economică, reorientează profesional și reorganizează piața de producție și consum în timpul cel mai scurt. Din această situație vor ieși învingători cei care înțeleg transformarea lumii și a economiei, pentru că aceștia vor reuși să se adapteze la noua realitate. Salvarea vine de la micile afaceri și de la o foarte bună colaborare între antreprenori, angajații micilor întreprinderi și oamenii care au idei și care-i pot organiza pe cei care acum pot să producă și să vândă. Consultanța, cursurile, workshopurile, comunicarea și publicitatea trec în mediul online, astfel încât reorientarea profesională și reorganizarea pe piață să se poată face în timp-record, iar prețurile se adaptează, de la caz la caz.

Consultanța pentru afaceri este unul dintre domeniile care se reorganizează productiv în această perioadă, ajutând economia să meargă mai departe, chiar și în cea mai neagră perioadă a istoriei ultimilor 100 de ani. Chiar dacă marile afaceri au de suferit și unele sectoare economice mari și-au oprit motoarele – așa cum se întâmplă în HoReCa – totuși se poate produce la nivel local, prin micile întreprinderi. Important este acum ca oamenii să se poată organiza, astfel încât să-și creeze în cel mai scurt timp piață de desfacere, pentru ceea ce pot produce. Pentru cei care au nevoie de ajutor, de idei și de informații, de contacte cu potențiali clienți sau colaboratori, în această nouă formă de organizare a micii economii, cele mai bune soluții vin de la consultanții pentru afaceri care deja au experiență pe piață, cei care până acum au lucrat aproape exclusiv cu marile companii.

Soluții pentru toate tipurile de companii

Dacă până acum consultanța pentru afaceri era considerată o necesitate de marile companii ale lumii, iar în România părea „o fiță” costisitoare, astăzi devine șansa de relansare economică, trecând la alt nivel. În țara noastră a fost destul de greu să pătrundă, ca produs de intelligence economic, bazat pe cercetare multidisciplinară și pe munca în echipe de experți, pentru poziționarea cât mai bună pe piață a companiilor care au apelat la aceste servicii. Cei care au lucrat cu astfel de experți au putut observa că beneficiile sunt substanțiale și nu chiar atât de costisitoare cum păreau la prima vedere, pentru că banii salvați sau câștigați prin expertiză aduceau mult mai multe beneficii companiilor, comparativ cu plata pentru aceste servicii. În situația actuală va fi și mai mare nevoie de consultanță pentru afaceri în relansarea marilor companii, dar specialiștii s-au orientat și pentru „mica piață”, unde pot face adevărate minuni. Primul pas s-a făcut prin trecerea în mediul online, pentru a evita contactul între oameni, în perioada marcată de restricții, în timpul pandemiei de coronavirus. Iar mediul online le este prielnic micilor producători și antreprenori.

Noul model de aprozar

Un prim exemplu, care deja a apărut pe piața din România, în timp-record, este modelul de aprozar online, lansat recent, ca măsură de criză, dar care deja exista în țara noastră, de câțiva ani. Ceea ce până acum era doar un business de nișă, acum devine soluția salvatoare. Totuși, nu toți micii producători sau cei care au șanse să se reorienteze acum pe piață au idei salvatoare și acces la informații, iar în acest punct intervine consultanța pentru afaceri, domeniu în care deja există experți, reorganizați și ei, în hub-uri online. Un alt exemplu ar putea fi micile fabrici de confecții, care în această perioadă s-au reorientat pe confecționarea de măști și echipamente de protecție. În afara celor care deja au făcut această schimbare și au clienți, mai sunt și alții care ar vrea să producă, dar nu știu cum să se organizeze și nici nu au legături cu piața de desfacere. Pe de altă parte, sunt companii sau instituții care au nevoie de anumite produse pe care nu le găsesc la producători.

Piețe de desfacere prin telefon și pe internet

În toate aceste cazuri, consultanța pentru afaceri este esențială. Cu ajutorul comunicării prin telefon și pe internet, se pot organiza mici piețe de desfacere, la nivel local, se pot face legături între producători și colaboratori, între cerere și ofertă, între IMM-uri sau PFA-uri și potențiali clienți. Toate prețurile se pot adapta în funcție de nivelul afacerilor consiliate, astfel încât schimburile economice să meargă mai departe, pe baza actualei realități. „E adevărat că e dificil să vezi partea plină a paharului, când toată lumea ta a fost dată peste cap, incertitudinea fiind acum singura certitudine. Poți să te plângi și să aștepți sau poți să accepți situația, așa cum este ea acum, și să te adaptezi. Evoluăm digital și tehnologic mai repede decât înainte, într-un ritm cam forțat, nu ne convine, dar totul se învârte în jurul resursei umane. Producătorii locali au acum o oportunitate uriașă, șomerii de azi pot fi antreprenorii de mâine, criza aceasta are și o mulțime de oportunități. Trebuie doar să le identifici și să le exploatezi”, explică Amira Rădulescu, unul dintre primii specialiști din România în domeniul consultanței de informații pentru afaceri și cu un background multidisciplinar (economie, marketing, psihologie, intelligence competitiv). Consultantul pentru afaceri are deja „background-ul”, are cunoștințe din teren, a făcut analize și studii pe mai multe piețe, în ultimii ani. Marea diferență între un specialist care știe ce să recomande, în acest context, și cineva care se apucă acum să caute soluții pe internet, fără să cunoască partenerii și piața, poate face diferența între succes și faliment, în această perioadă atipică. Noile pachete de soluții se adaptează noilor nevoi, inclusiv prețul pentru servicii.

Noua formă de organizare a experților, pentru a putea avea o relație directă cu piața, este sub formă de Hub-uri online, căci cercetarea oportunităților de business se face în echipă, cu mai multe tipuri de specialiști, în mai multe domenii: studii de piață, diagnoză, propuneri de soluții, dar și comunicare, marketing, PR, publicitate, etc.

Modele de producție care deja se practică

Trecerea la noua formulă de colaborare în mediul online, pentru menținerea producției și a piețelor de desfacere se poate face relativ ușor în țara noastră, mai ales dacă se ia în calcul numărul mare de IMM-uri create în ultimii ani. În ultimul exercițiu financiar, Uniunea Europeană a încurajat înființarea de start-up-uri, de mici întreprinderi și inițiative private care să poată rezista pe piață, chiar dacă au doar doi angajați. Mai multe IMM-uri și PFA-uri care produc și lucrează într-un sistem de colaborare înseamnă mai multe persoane ocupate și nu șomere, în perioadă de criză, iar de aici pornește relansarea economică, existând schimburi economice și menținându-se puterea de cumpărare. Dacă aceste mici afaceri și comunitățile create prin Hub-uri de experți reușesc să mențină mica producție și comerțul, chiar și la nivel mic, nu se va intra în blocaj total sau în colaps, iar angajații rămași fără locuri de muncă s-ar putea reorienta profesional, lucrând de acasă, chiar și în izolare. Un astfel de exemplu de succes, aplicat deja de peste 10 ani, vine de la celebrele ouă de ciocolată Kinder: compania a lucrat foarte mult timp cu persoane care asamblează jucăriile la domiciliu, activitate la care, în cele mai multe cazuri, participă toți membrii unei familii, inclusiv copiii, iar plata pentru aceste servicii a fost de la început destul de bună, încât să poată susține comunități întregi, care altfel ar fi trăit în sărăcie.