IMM-urile au la dispoziţie prima platformă online de creditare

Finanțarea este una dintre cele mai des întâlnite probleme pe care le întâmpină micro-întreprinderile din România. Pentru afacerile mici, nevoia de bani pentru dezvoltare este esenţială, iar în momente de impas, chiar vitală. Circa 70% dintre micro-întreprinderi nu sunt eligibile pentru accesarea unui credit bancar clasic, deşi obţinerea unui împrumut este pe primul loc în preferinţele antreprenorilor, conform Cărţii Albe a IMM-urilor. O soluție inovatoare este acum la îndemâna celor care fac afaceri, prima platformă fintech de creditare exclusive online.

20 de ani de banking și un business inovator

Mediul bancar românesc nu este străin de nevoile micilor întreprinzători, însă accesul acestora la finanțare este în continuare greoi. După 20 de ani de experiență în banking, Elisa Rusu a venit cu o premieră pe piața din România, după ce a realizat că tehnologia reprezintă poate cel mai la îndemână instrument pe care-l putem folosi și care ne poate aduce nenumărate avantaje și beneficii. Așa a apărut ideea Omnicredit, prima platformă fintech din România de servicii de multicreditare, care funcţionează exclusiv online. “Trăim în epoca tehnologiei, soluţia este să automatizezi, să te foloseşti de tehnologie şi să elimini cât mai mult din procesele umane care sunt de rutină. Anumite verificări sau bife le poate face şi un soft”, spune aceasta. Ideea unui business bazat pe tehnologie și inovație i-a venit după ce și-a încheiat cariera în bancă, în anul 2017. “Am început să discut cu diverși parteneri ce putem face pe zona aceasta. Un IFN clasic nu am vrut să fac pentru că sunt foarte multe, iar dacă vrei să faci ceva trebuie să vii cu o schimbare, cu ceva inovativ. Am început să ne uităm și la piețele din jurul României, și am văzut că în afară funcționează deja foarte bine de ani de zile platformele online de creditare. În România nu existau decât pentru persoane fizice. Așa a pornit un prim proiect care a mers foarte bine și în care eu am fost acționar, Instant Factoring, însă el era nișat doar pe un singur produs. Și atunci am spus, hai să trecem la nivelul următor, să facem o platformă care are mult mai multe produse, care poate ajuta toți micii antreprenori”, ne spune Elisa. “Chiar şi în cadrul băncilor specializate pe zona de IMM-uri s-a văzut că nu toate întreprinderile mici şi mijlocii au acces la finanţare, pentru că, în funcţie de sumele solicitate sau de încadrarea lor în anumite şabloane financiare, majoritatea nu se încadrau. Şi atunci, foarte multe companii erau refuzate deşi ele aveau un viitor. Ştim cât de greu este să îndeplineşti criteriile solicitate de marile bănci. Văzând acest lucru, dar având şi confirmarea statisticilor făcute în piaţă, unde se spune foarte clar că peste 90% din companiile din România sunt micro- întreprinderi, iar peste 74% din ele nu au acces la finanţare, mi-am dat seama că este o zonă neexplorată, care are nevoie de ajutor. Am încercat să văd şi de ce totuşi băncile nu se uită la sume atât de mici. Din experienţa bancară am remarcat că acest lucru se întâmplă din cauza procesului pe care-l face o bancă la aprobarea unui credit, care este acelaşi indiferent de sumă. Băncile folosesc foarte mult forţa umană în continuare, nu există un soft implementat pe bază de inteligenţă artificială care să facă lucrurile mai rapid. Ori dacă foloseşti un vânzător, un analist, un şef de sucursală, etc...implici 10 oameni pentru un credit de 10 mii de lei care-ţi aduce un randament de 50 de lei, să spunem, nu se justifică, nu acoperă aceste costuri. Şi atunci ar trebui să dai mii de astfel de credite ca să devii profitabil. Soluţia este, de fapt, automatizarea”, susține antreprenoarea.

Omnicredit, finanțare pe fast-forward

Pe baza acestor principii a luat naștere business-ul pe care Elisa Rusu îl conduce astăzi. Platforma Omnicredit a atras imediat interesul unui investitor, fondul

Reconstruction Capital II Limited (RC2), prezent în România din 2005 şi cotat pe Bursa de Valori de la Londra. “La sfârșitul anului 2018 l-am cunoscut pe domnul Ion Florescu și din discuții au venit aceste idei, iar dânsului i s-a părut foarte interesant. Totul a mers foarte repede, am avut noroc de un dezvoltator de soft care s-a mișcat extrem de rapid pentru că am spus că în trei luni vrem să avem platforma de început cu care să pornim, și chiar a făcut o treabă foarte bună”. Platforma este funcțională de mai bine de o săptămână, iar primii întreprinzători au apelat deja la serviciile de finanțare. Platforma oferă opt tipuri de produse de creditare şi poate finanţa cereri standard de până la 25.000 lei, în mai puţin de o oră. “Avem solicitări de 10 mii, 15 mii, până la 25 de mii de lei. Vă dau câteva exemple concrete: avem o solicitare de 3.000 de lei din partea unui IT-ist care are nevoie de un telefon mai performant pentru proiectele sale. Sume de 10-15 mii pentru, de exemplu, o doamnă care are 25 de capete de bovine, iar o parte sunt gestante, şi are nevoie aparat de muls. Un alt domn are un bar şi are nevoie de bani pentru a schimba mesele şi pentru a cumpăra o masă de biliard. Sunt însă foarte mulţi care solicită bani pentru capitalul de lucru de zi cu zi, plata salariilor, taxelor etc“, mai spune Elisa Rusu.

Cum obții banii de care ai nevoie

Platforma are capacitatea de a oferi foarte rapid banii clienţilor, fără a fi nevoie de prezența fizică a acestora. “Clientul trebuie să se înregistreze pe platformă, să-şi creeze un cont de utilizator, în care se validează câteva date minimale. După aceea, clientul nu face altceva decât să introducă CUI-ul pentru că platforma noastră este capabilă să identifice absolut toate datele legate de societate, şi apoi plasează cererea. Îşi alege tipul de produs, iar dacă nu ştie exact ce tip de produs i se potriveşte ne poate apela şi identificăm împreună nevoia. Aplicarea la credit durează 1 minut. Apoi, cererea ajunge la noi în backoffice, platforma noastră se conectează în timp real la foarte multe surse de date, publice şi non-publice, care scorează clientul în timp real în funcţie de anumiţi indicatori pe care noi i-am stabilit intern. În funcţie de răspunsul acestor platforme conexe noi îi putem oferi un răspuns clientului într-o oră. Programul rulează şi ne dă scoringul final după ce interpretează toate datele. Analistul se uită peste ele să vadă dacă sunt ceva erori sau necesar de informații suplimentare, iar dacă nu, programul dă o rezoluție, propus spre aprobare sau propus spre refuz. Clientul primește un email, i se spune că a fost aprobat și este rugat să semneze electronic contractele și să mai încarce alte documente dacă este cazul, iar în 2-3 ore banii îi intră în cont. Pentru micro-credite de capital de lucru sau de investiții se face un grafic de rambursare, tot clientul își alege data din lună în care i se pare mai convenabil să plătească rata. Termenul nostru este de 12 luni în momentul de față, iar pentru factoring și scontare acceptăm până la 180 de zile scadențe maxime ale facturilor și instrumentelor de plată. ”Elisa nu crede că vor fi probleme în privința rambursărilor pentru că este de părere că micii antreprenori sunt cei mai serioși clienți.

Pentru micii antreprenori e greu să pornească o afacere. Uneori, business-ul se poate desprinde dintr-un loc de muncă convenabil, alteori e prima lui afacere și ține foarte mult la ideea pe care a dezvoltat-o, familia întreagă depinde de multe ori de acel business, și atunci ei vor face tot posibilul să fie corecți cu plățile.

Elisa Rusu, CEO Omnicredit

5 milioane de euro pentru IMM-uri

Anul acesta Omnicredit poate acorda credite în valoare de cinci milioane de euro pentru aproximativ 400 de antreprenori. “În momentul de față, capitalul net contabil investit este undeva la un milion de euro. Dl. Ion Florescu și-a exprimat intenția ca, în cazul în care compania crește rapid sau există nevoi reale, fondul este dispus să aducă bani mai mulți. Pe de altă parte, este clar că va trebui să ne adresăm și altor finanțatori, pentru că partea de creditare este consumatoare de cash rapid, și atunci, oricât de mult ai investi proprii bani în această afacere tot ai nevoie și de alți finanțatori. Noi ne-am propus ca anul acesta să avem o cifră de afaceri din aceste credite de cinci milioane de euro”, mai spune Elisa Rusu. Iar pentru 2020, compania și-a propus să finanțeze în jur de 700 de antreprenori.

Credem că vom fi lideri în zona de microcreditare online destul de rapid. Bugetul nostru pe 5 ani este unul optimist, credem că vom ajunge să plasăm în piață circa 50 de milioande de euro peste 5 ani, ceea ce ne va face compania una extrem de solidă și probabil investitorii mai mari vor începe să se uite la noi.

Elisa Rusu, CEO Omnicredit

Business crescut în echipă

Echipa Omnicredit numără 12 angajați. Ar putea părea mult pentru o platformă online, însă Elisa consideră că cel mai sănătos mod de a crește afacerea este în echipă. “Am preferat să internalizăm multe dintre servicii, ca de exemplu: contabilitate, marketing online, IT. Avem idee despre potențialul businessului și atunci am zis să avem oamenii în echipă de la început, să creștem împreună. Platforma este într-o continuă îmbunătățire. Avem o listă de 12 puncte în așteptare, plus modulele pe care le-am gândit spre a fi implementate în viitor. Aceste module vor aduce și mai multe automatizări, și mai multă fluiditate în procesul de înregistrare, atât pentru client, cât și pentru noi în backoffice.

Sunt fericită, mulțumită și împlinită, iar cei care mă cunosc spun că se vede pe mine, că radiez. Proiectul este extrem de frumos și aduce energie pozitivă în toată echipa, pentru că sunt lucruri care nu s-au mai făcut, inovative. Am fost felicitați și cred că din ce în ce mai mulți jucători se vor uita în zona aceasta de automatizare, digitalizare, creare de softuri care să ușureze procesul de lucru. Cred că suntem deschizători de drumuri iar lucrurile încep să se miște și în România”, conchide CEO-ul Omnicredit.

Este greu să răzbești în antreprenoriatul din România. De mult ori este greu pentru că ești femeie, mai ales în zona aceasta tehnică care este o lume a bărbaților și uneori nu ești privită cu aceeași seriozitate.

Elisa Rusu, CEO Omnicredit