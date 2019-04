În business de la 15 ani. Povestea tânărului care creează afaceri

Ambiția și determinarea tinerilor din Generația Z în mediul antreprenorial poate părea nebunească uneori, dar atunci când reușitele se țin lanț, iar “deal-urile” ajung la zeci de mii de euro, putem spune că asistăm la un adevărat fenomen de plus-valoare adus societății. Alexander Stoica-Marcu ne oferă un astfel de exemplu. La 15 ani a realizat că menirea lui este antreprenoriatul. Totul a început cu o carte “Şcoala de afaceri“ de Robert Kiwosaki. Asta a declanşat totul, spune tânărul, deși părinții săi își doreau să-l vadă medic.

După ce a citit cartea “Şcoala de afaceri“, Alexander şi-a dat seama că Medicina nu este pentru el. „Pot spune ca am închis dorința alor mei destul de repede și fără prea mari repercusiuni. Cartea m-a ajutat să descopăr că în lumea întreagă nu există doar medicina, ci și un domeniu antreprenorial, un domeniu în care poți să aduci valoare societății, și am știut în acea clipă că vreau să devin antreprenor”, ne povesteşte Alexander. “Am făcut foarte mult research pe internet despre idei de afaceri imediat ce primisem cartea. Observasem două lucruri: 1. Un trend în care cei din Generatia Z doreau să își personalizeze toate lucrurile: tricouri personalizate, insigne, pixuri, bandane, sepci etc. Toate astea pentru a epata. Și 2, având în vedere trendul, am văzut că era foarte greu să cumperi lucruri personalizate. Cu banii strânsi de la familie și prieteni de ziua mea, după doar două săptămâni de la primirea cărții, am pus pe picioare un proiect pe zona de personalizări, mai exact “insigne personalizate”. Afacerea a mers extrem de bine, iar Alexander a vândut-o după câțiva ani pentru aproape 50.000 de euro.

Autodidact într-un sistem nereformat

Dorind să ştie cât mai multe despre antreprenoriat, tânărul constănțean a început să studieze literatura de specialitate tot mai intens. “Am studiat multe cursuri online de la Stanford, MIT etc, am citit câteva zeci de cărți despre antreprenoriat (în mod special despre vânzări/inovație și marketing). Am participat la multe conferințe, workshop-uri, întruniri de profil unde am cunoscut multă lume interesantă. Toate aceste lucruri mi-au pus bazele cunoștintelor în domeniul de business. Am început să mă dezvolt masiv în ultimul an atunci când am reușit să schimb “eu” în “noi” și am acceptat ajutorul celor din jur. Persoanele de lângă mine și-au arătat interesul în a mă ajuta să mă dezvolt la o viteză uluitoare, văzând în mine un potential mare neexploatat”, mai spune Alexander. “Pe lângă partea de teorie, am aplicat tot ce am învățat în viața reală. Având în vedere poziția în care mă aflu, am fost pus în n situații diferite, din care am învățat “by doing”. De la investitori, prezentări pe scena la concursuri, pitchuri la clienți, comunicări cu colegii, situații critice etc.”

Alexander este adeptul educației non-formale, așa că, după ce a intrat la ASE, la Contabilitate, a renunțat după un an, determinat de faptul că tot ce se întâmplă în România pe partea de studiu este învechit, și că nimic din ce se întâmplă la Universitate nu se aplică în viața reală.

Alexander a fost acceptat la academia de business a antreprenorului american de origine germană Peter Thiel, fondator al serviciului de plăți online Pay Pal, și primul investitor important care a avut încredere să bage bani în Facebook. Thiel Fellowship pusese la bătaie 100.000 de dolari pentru tineri cu idei de afaceri, care au curajul să se lase de facultate pentru a-și urma visul în business. Chiar dacă nu a reușit să obțină suta de mii de dolari, Alexander a avut acces la un program de mentorat, la o rețea de startup-uri și tineri fondatori de business și, foarte important, la un sistem de investitori care se vor putea dovedi foarte utili pe viitor.

Product Lead, soluția completă pentru branduri

Dacă în urmă cu trei ani, Alexander derula nu mai puțin de 5 start-up-uri în domenii diferite, materiale promoţionale, brokeraj de evenimente, aplicaţia HORECA Serve Hotel, IT şi o florărie online, astăzi reprezintă ProductLead, un business în pas cu vremurile, un serviciu creat de compania Evonomix.

“Făcând parte dintr-o agenție de digital marketing și tehnologie, rolul meu fiind acela de a crea startup-uri/afaceri cu resursele agenției, descoperisem la clienții noștri nevoia de a lucra cu influenceri/vedete. Așa am descoperit că există industria de influencer marketing și că este în plină creștere. Ne-am dorit să fim pe acest val, având în vedere dinamica industriei din care facem parte. Pornisem în 2017 de la un simplu concept, acela de a cumpara din pozele vedetelor exact ceea ce ei poartă”, ne povestește tânărul. Altfel spus, tehnologia oferea posibilitatea fanilor/urmăritorilor să poată cumpăra exact ce este în poza influencerilor sau a brandurilor, creând o legătură mai strânsă cu comunitatea acestora. Businessul face bani cu două tipuri de clienți pe care îi pune în legătură pentru promovarea și vânzarea unor produse: pe de-o parte influencerii, cum sunt cântăreții, actorii, vedetele momentului sau bloggerii, și pe de altă parte, brandurile. “Am dezvoltat ProductLead foarte mult și am devenit o soluție completă pentru brandurile ce își doresc să înțeleagă și să folosească puterea social media. Facem asta prin patru piloni principali: Comerț Vizual - aducem aproape de punctul de conversie din magazinul on-line conținutul generat de utilizatorii de pe Instagram care are legatură cu brandul, creând astfel o nouă experiență de cumparare și aducând beneficii multiple, de la scurtarea traseului făcut de cumpărător în magazinul online, creșterea ratei de conversie și îmbunătățind design-ul site-ului; Analytics - oferim niște rapoarte foarte interesante despre cum perfomează brandurile/competiția/influencerii pe Social Media. Poți indentifica punctele slabe/puternice, rata de creștere, numărul de conturi inactive, șamd; Generator de Content - automatizăm procesul de generare de creative combinând logo-ul brandului, produse, culori, mesaje, content generat de utilizatori etc în materiale promoționale foarte intereacrive care pot fi distribuite oriunde este nevoie. Unui designer profesionist i-ar lua ore și chiar zine ca sa declineze un creativ în multiple formate, noi facem asta în cateva minute. Și, în fine, Omnichannel, ce presupune aducerea conținutului din online în offline, în activări foarte interactive și faine”, mai spune Alexander Stoica-Marcu.

Internaționalizarea, un pas firesc

Alexander este de părere că Product Lead poate fi dezvoltată în această formulă până la un anumit nivel, după care o companie puternică în domeniul marketingului digital, care ocupă deja piețe, dispune de canale de vânzări și portofolii mari de clienți, poate pune în valoare cu adevărat afacerea. “Suntem într-un proces foarte amplu de ridicare de fonduri pentru susținere în ultima parte a anului 2019. Suntem evaluați la peste un milion de euro datorită unei runde de investitiții de la un fond romanesc. În acest moment suntem nouă persoane care lucreaza la acest produs și scalăm international”, mai povestește el. Feedback-ul antreprenorilor este uimitor, astfel că ProductLead urmărește piețele din Asia, America Latina și Europa. Au în plan mărirea echipei cu până la 20 de persoane, dar și multiplicarea afacerii de zece ori.

În top Forbes 30 sub 30 de ani

Pentru munca și entuziasmul său, Alexander a primit nenumărate premii, dar și recunoașterea talentului antreprenorial, fiind inclus, în anul 2017, în topul Forbes 30 sub 30 de ani. “Fiind în ecosistemul startup-urilor din România și nu numai, pe la urechile noastre au ajuns competițiile de startup-uri, unde poți să îți prezinți proiectul în fața unor jurați (investitori, potențiali clienți, parteneri, etc). Începusem să participam la multe dintre ele, căpătând foarte mult feedback, și pe masură ce lucram și mai tare la produs și prezentare, premiile nu au încetat să apară. Iar câteva dintre concursurile și premiile importante sunt Thiel Fellowship finalist și Grand Prize JA Enterprise Challenge.” Cu echipa Product Lead, tânărul a câștigat, în 2017, faza pe România a Creative Business Cup (CBC), o prestigioasă competiție de start-up-uri din industriile creative, organizată în Danemarca.

Cu experiența acumulată în antreprenoriat, Alexander poate spune acum că românilor le cam lipsește curajul. Iar pentru cei ca el, tinerii vizionari, Alexander are un singur sfat. “Înainte de a începe cursuri de afaceri, de a merge la conferințe de profil, investește în tine ca persoană. Cursurile de dezvoltare personal și leadership te pot ajuta foarte mult înainte să începi drumul antreprenorial.”

Avem exemple de success, avem oameni talentați, avem oameni dornici să învețe, puterea și capacitățile ne sunt recunoscute la nivel global, ne lipsește însă, curajul. Curajul de a avea o viziune foarte mare, curajul de a deschide o piață nouă, neexploatată, curajul de a începe o afacere.

Alexander Stoica-Marcu, Innovation Manager Evonomix

M-am nascut în explozia internetului și a social media. Acum mediul de afaceri se adaptează erei în care ne aflăm pentru a supraviețui, dar și pentru a atinge noi cote. Este un sentiment plăcut, mă bucur că mi-am găsit pasiunea devreme, timpuriu. Pot să creez ceva ce aduce valoare unei părți, ceea ce pe mine mă încântă tare.

Alexander Stoica-Marcu, Innovation Manager Evonomix