In iulie, China a rezistat razboiului comercial!

Exporturile chineze au inregistrat, in luna iulie, o crestere peste asteptari, in timp ce excedentul comercial cu Statele Unite nu s-a diminuat decat nesemnificativ, semn ca tarifele vamale impuse de Washington nu au avut decat un impact limitat. Deocamdata, cred analistii.

Gigantul asiatic a marcat luna trecuta un excedent de 28,09 miliarde de dolari in schimburile sale comerciale cu SUA, la numai o luna dupa nivelul record de 28,9 miliarde de dolari din luna anterioara. "Acest exedent colosal, care a progresat cu 11% comparativ cu iulie 2017, nu are darul de a dezamorsa starea de tentiune dintre cele doua puteri", angajate intr-un razboi comercial pe toate fronturile, a comentat Betty Wang, de la banca ANZ.

Sunt primele cifre privind schimburile comerciale publicate de la introducerea, in iulie, de catre Washington, a taxe de 25% vizand marfuri chineze importate in valoare de 34 miliarde dolari. Masura care, in opinia presedintelui Donald Trump, care acuza China de concurena neloiala, trebuie sa spulbere dezechilibrul schimburilor bilaterale. Rpublica Beijingului, in oglinda, nu a intarziat sa vina.

E adevarat, exporturile chineze spre Statele Unite "au incetinit usor, ceea ce sugereaza un oarecare impact al acestor taxe americane", a completat, la randul sau, Julian Evans-Pritchard, de la firma Capital Economics. Totusi, "pana in prezent, demersul americanilor nu au avut efectul dorit asupra cresterii generale" a comertului extern al Chinei, a continuat el.

Daca exporturile spre Uniunea Europeana si Statele Unite, principalii parteneri ai Beijingului, tind sa franeze, ele s-au accelerat spre pietele in curs de dezvoltare, profitand de drastica depreciere a monedei chineze. Ironia sortii: destinate sa penalizeze Beijingul, sanctiunile americane au intensificat evolutia descendenta a yuanului, care a coborat la cel mai scazut nivel din ultimul an in fata dolarului.