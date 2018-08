In pofida tuturor, City-ul londonez vrea sa colaboreze cu Moscova!

Unul dintre membrii City UK - organizatie care reprezinta interesele sectorului financiar al capitalei Marii Britanii - a criticat conducerea acestei structuri pentru planul de colaborare cu grupuri financiare din Rusia. Plin de indignare, interlocutorul publicatiei Times, afirma nimic nu pare sa stea in calea acestei colaborari, nici sanctiunile internationale impotriva Moscovei, nici deteriorarea relatiilor dintre Londra si Kremlin.

Proiectul City UK de colaborare cu Banca centrala a Rusiei si centrul financiar international din Moscova, sustinut de stat, prevede, de asemenea, participarea guvernului britani, dar si implicarea ambasadei Marii Britanii in Rusia. Mai mult, pentru realizarea lui vor fi folosite fondurile Ministerului britanic de externe alocate pentru deplasarile la Moscova ale reprezentantilor cercurilor de afaceri britanice.

Vorbind sub acoperirea anonimatului, partenerul de dialog al publicatiei Times a catalogat drept incredibila initiativa de sprijinire a Bancii Rusiei si a altor societati ruse in vederea perfectionarii managementului corporatist. In acest scop, City UK a solicitat Consiliului sau consultativ pentru piata eurasiatica, responsabila de Rusia, Kazahstan, Azerbaidjan si alte state din regiune, infiintarea unor grupe de specialisti, care sa organizeze intalniri la Londra si Moscova.

Banii pentru deplasarile la Moscova vor fi pusi la dispozitie din fondul de bunastare al MAE britanie, estimat la 1,2 miliarde lire sterline si destinat reducerii nivelului de saracie, dar si crearii de oportunitati de crestere pentru companiile Regatului Unit. Iar faptul ca o parte din fonduri vor fi cheltuiti pentru a trimite oameni de afaceri din City la Mocova nu face decat sa intareasca suspiciunile privind colaborarea dintre City si Rusia.

"Asa ceva intrece orice masura. Ne obliga, practic, sa alegem intre americani si rusi", a comentat reprezentantul City UK. In virtutea dreptului la replica, organizatia criticata a precizat ca intelege "perfect eventualele probleme care ar putea fi generate de preconizata colaborare cu Rusia", dar ca a primit reactii pozitive de la ceilalti membri ai organizatiei cooptati in proiect.