FOTO In Scotia se vinde un castel din secolul 19 cu interior modern!

In comitatul Perthshire, din Scotia, a fost scos la vanzaare castelul in stil victorian The Gart, un moment al arhitecturii, contruit in 1835 si reconstruit in 1901. The Gart se afla la 15 minute de mers pe jos de orasul Callander.

Actualii proprietari ai castelului spera sa obtina din vanzarea lui cel putin 1,75 milioane lire sterline.Pe domeniul de 5 hectare care inconjoara imobilul se mai gasesc o casa de vara, un grajd pentru cai si o gradina.

Castelul a fost construit ca resedinta de vara a unui baron din epoca victoriana. Cu o suprafata de 12.000 metri patrati, cladirea numara noua dormitoare, cinci bai, un dressing, cinci saloane si o bucatarie.

La parter au fost amenajata o sala de sport, un birou, o spalatorie, patru dormitoare si o baie cu dus.

Actualii proprietari au cumparat castelul in 2016 si singuri au elaborat planul de restaurare si reamenajare a interioarelor.

Detaliile istorice, precum lambriurile, semineurile si tavanele inalte au fost pastrate in totalitate.

Noii proprietari au transformat aproape in intregime casa, folosind idei originale, acordand atentie fiecarui element, dar si finisajului, de cea mai buna calitate.

Astfel, noii locatari ai castelului The Gart au amanajat in interiorul o sala de biliard cu bar si o biblioteca cu semineu functional, iar la etajul superior au aranjat un mic cinematograf.

Bucataria si sufrageria au devenit spatiu deschis, folosit ca expozitie.

Imobilul poate gazdui 26 de persoane. Sala de biliard cu bar este una dintre cele mai colorate si luminoase incaperi. Mobila si decorurile au fost alese de proprietari.