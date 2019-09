Încălţămintea „Made in Romania” cucereşte Occidentul

Anul trecut, România a exportat pantofi în valoare de aproape 1,1 miliarde de dolari, iar importurile s-au apropiat de suma de 700 de milioane de dolari, arată datele companiei de cercetare de piaţă World Footwear. La noi în țară există aproximativ 1.200 de firme producătoare de încălțăminte, iar cifra de afaceri cumulată a acestora se ridică la 4,5 miliarde de lei, în 2018. Piața este în expansiune și apar noi afaceri care îşi propun să „încalțe” românii și nu numai.

Povestea brandului de încălțăminte Luisa Fiore a început atunci când creatoarea lui, Luiza Roată, nu-şi găsea pantofii perfecți pentru propria nuntă. Ca orice viitoare mireasă exigentă, le găsea mereu defecte. Aşa că a început să studieze în amănunt procesul tehnologic de fabricare a pantofilor, pentru a-şi crea perechea perfectă. Luiza a răscolit internetul și a învăţat cum se face încălţămintea uitându-se pe YouTube. „Ulterior, ideea de a crea pantofi pentru prieteni şi cunoscuți, iar mai apoi pentru clienți, a deschis drumul către un nou mod de viaţă şi astfel a luat naştere prima linie de pantofi Luisa Fiore”, spune fondatoarea. Businessul a pornit dintr-o nevoie greu de satisfăcut, aceea de a găsi încălțămintea potrivită stilului și gustului ei. Înainte să-şi descopere această pasiune, Luiza lucra în domeniul IT. În urmă cu doi ani a părăsit compania unde era angajată ca director de vânzări pentru a se dedica noii sale pasiuni. „Ca angajat, lucrurile stau mult mai simplu: grijile sunt mai mici, ai doar anumite task-uri pe care trebuie să le îndeplineşti. Ca antrepenor însă, trebuie să vezi imaginea de ansamblu: ce costuri de producţie ai, ce eficienţă ai pe fiecare angajat, unde poţi să optimizezi costurile, cum poţi eficientiza procesul de producţie, cum poţi să te promovezi mai bine şi mai corect etc.”, spune Luiza Roată.

Start cu bani de la stat

Pentru a putea păși cu încredere pe piața de încălțăminte, Luiza Roată a apelat la finanțarea pusă la dispoziție de statul român prin programul Start Up Nation, dar a venit și cu bani de acasă. „Experienţa avută cu Start Up Nation a fost una normală. Lucrurile au decurs de la sine, fără probleme de accesare sau de implementare. Pe lângă cei 44.000 de euro accesaţi prin Start Up Nation, am mai investit aproximativ 35.000 de euro”, mai spune antreprenoarea. A urmat apoi identificarea spațiului destinat producției, cumpărarea utilajelor și găsirea personalului calificat care să-i transpună ideile în realitate. Chiar ea creează modelele de pantofi, iar pentru că ele nu sunt deloc puține, proaspătul business crește încet, dar sigur. „Am început cu 4 angajaţi, acum suntem 6 şi este posibil ca într-o lună să avem 9”, mai spune Luiza Roată. Din mâinile lor ies sute de perechi de pantofi pe lună, iar materiile prime şi materialele pentru confecționarea încălțămintei sunt achiziţionate de la tăbăcării din România, cu precădere din Braşov, dar și din Italia. „Am avut creşteri sigure de la o lună la alta cu cel puţin 20% şi acest trend se menţine. Pentru acest an ne aşteptăm să depăşim 570.000 de lei”, mai spune fondatoarea brandului de încălțăminte.

Calitate înainte de toate

Clienții Luisa Fiore sunt persoane care apreciază în primul rând calitatea și care pun preț pe cât de comod se simt într-o pereche de pantofi, ghete sau sandale, indiferent de înălțimea tocurilor. „Folosind tehnologie de ultimă generaţie şi plecând de la design, echipa noastră caută în permanenţă soluţiile optime pentru a crea o pereche de pantofi confortabilă, pe care clienţii noștri să îi poată purta cu plăcere. Și pentru că punem foarte mare preț pe calitatea și durabilitatea produselor noastre, investim constant în aparatură de ultimă generație pentru dotarea fabricii noastre”, mai declară antreprenoarea. „Pentru cei mai exigenți clienți există gama Luxury, care permite personalizarea pantofilor pentru fiecare în parte, aceștia fiind unicat. Altfel spus, ei sunt creați de la zero, în funcție de preferințele și sugestiile clientului, respectând viziunea acestuia. Însă modele se pot personaliza și pentru persoanele care au anumite particularităţi la picioare (de exemplu: monturi, picioare mai late etc.). Modelele se personalizează prin culorile alese de cliente şi într-o oarecare măsură prin design”, ne spune Luiza. Preţurile pornesc de la 250 de lei și pot ajunge la 600 de lei, pentru o pereche de cizme, de exemplu.

Cu pantofii potriviți, în lume

„Dă-i unei fete pantofii potriviți și va putea cuceri lumea”, spunea celebra actriță Marilyn Monroe. Ei bine, Luiza Roată are pantofii cu care vrea să treacă granițele.

„Suntem în discuţii avansate să ne extindem şi internaţional, în Bulgaria şi Italia”, spune aceasta. Până atunci însă, Luiza și echipa sa lucrează pentru deschiderea unui showroom, unde cei interesaţi să cumpere încălţăminte să poată proba înainte de a da o comandă. „Momentam, suntem prezenţi doar în online, pe site-ul luisafiore.ro, și colaborăm cu succes cu unii dintre cei mai mari retaileri de fashion din România: eMag și Fashion UP”. Printre planurile antreprenoarei se mai află și o colecție de genţi de damă şi portofele, precum şi lansarea primului eveniment Luisa Fiore cu prezentarea colecției Luxury.

Nu-ţi abandona niciodată visurile, orice este posibil atunci când eşti hotărât şi determinat.

LUIZA ROATĂ, fondator Luisa Fiore

Cum alegi pantofii potriviți

Să te simți bine în propriii pantofi nu este deloc o sarcină ușoară. Cu atât mai mult când vine vorba și despre asortarea încălțămintei cu o anumită ținută vestimentară, iar unele doamne pot spune că niciodată nu au suficienți pantofi pentru a-și întregi ținutele. „Trebuie să ținem pasul cu moda și trendurile, dar să nu uităm că sunt și piese vestimentare pe care le putem îmbrăca ani de-a rândul și le putem adapta. Dacă la capitolul haine lucrurile par puțin mai simple, în ceea ce privește alegerea pantofilor situația e puțin altfel. Sunt anumite criterii care ne pot ghida pentru a alege cât mai corect”, susține antreprenoarea.

1. CALITATEA

„Aș putea spune că este cea mai importantă și ar fi bine să fie și primul aspect de care să ținem cont pentru a alege cele mai bune încălțări. Pentru a alege pantofii de piele naturală trebuie să verificați mai întâi materialul lor. Pielea naturală rezistă cel mai bine în timp, iar într-o astfel de pereche nu va pătrunde apa, iar picioarele se vor simți foarte bine”.

2. CONFORTUL

„Dacă aveți anumite probleme cu picioarele, cel mai mult vă va interesa confortul unei perechi de încălțăminte. Țineți cont și de forma piciorului. Trebuie avut în vedere că nu orice model de pantofi se potrivește oricărei forme de picior. Pantofii stiletto sunt considerați a fi un model care face istorie. Pentru unele persoane pot părea ușor incomozi. Însă dacă alegeți o pereche de pantofi stiletto din piele și numărul care să vi se potrivească, atunci nu veți întâmpina probleme”.

3. ASPECTUL ESTETIC

„Aspectul pantofilor nu este cel mai important criteriu în alegerea lor, dar de la o vreme a început să conteze, pentru că vrem să fim… altfel. Așa că aspectul a devenit primul criteriu care ne influențează alegerile. Dacă ne dorim un model cât mai deosebit, putem opta pentru pantofi la comandă. Aceștia vor arăta așa cum ne dorim, cum i-am visat, ni se vor potrivi de minune și nici nu riscăm să ne întâlnim cu altă persoană care poartă același model”.

4. PREȚUL

„Un alt criteriu care ne influențează decizia de achiziție a unei perechi de pantofi de piele naturală este prețul. Alegând încălțări de calitate, prețul nu ne mai poate influența foarte tare, calitatea este cea care primează. Bugetul este cel care dictează și tocmai de aceea trebuie să facem alegeri inteligente și potrivite stilului nostru”.

Pantofii sunt cel mai important obiect din întreaga ținută și sunt primul lucru care este remarcat de ceilalți, pentru că spune foarte multe despre personalitate, de aceea este important să avem grijă în momentul în care ne alegem următoarea pereche de pantofi.

LUIZA ROATĂ, fondator Luisa Fiore