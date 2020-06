Închiriezi șezlong și comanzi de la bar pe telefon

Digitalizarea a devenit o necesitate pentru aplicarea eficientă a măsurilor impuse de autorităţi ca urmare a pandemiei de coronavirus și nu numai. La nivelul autorităților lucrurile încă se mișcă greu, însă unii antreprenori au realizat rapid că doar îmbinând tehnologia cu inovația vor reuși să se adapteze noilor realități și viitorului. O companie din Constanța a dezvoltat o soluție completă de management al plajei, care facilitează aplicarea condițiilor speciale de siguranță în sezonul estival.





Ani de călătorii și o soluție complexă

Nicolae Florin Pop, fost ofițer în marina comercială, a vizitat în opt ani peste 50 de țări și a reușit să-și facă o imagine clară despre cum ar trebui să fie îmbunătățită industria ospitalității. “În România, am identificat nevoia de îmbunătățire a serviciilor turistice de pe Litoral, nevoie care nu îi este străină nimănui. Cu toții suntem nemulțumiți de faptul că ajungem pe plajă când șezlongurile sunt deja ocupate sau că trebuie să îi oferim angajatului plajei un mic ”stimulent” pentru a rezerva șezlong pentru ziua următoare. Cu toții am trecut prin situația de a așepta extrem de mult pentru a comanda ceva de la barul plajei sau de a nu primi rest la nota achitată. Locuind în Constanța, am interacționat destul de mult cu proprietarii de plaje și le-am înțeles nevoile, astfel încât am reușit să creăm o platformă extrem de utilă atât pentru operatorii turistici, cât și pentru clienți”, spune tânărul. Implementarea ideii sale și dezvoltarea platformei au durat trei ani, timp în care o echipă de specialiști a pus la punct toate detaliile pentru ca produsul final să fie unul fără cusur. “Mi-am propus încă de la început să nu fac compromisuri în ceea ce privește acest proiect și am reușit cu ajutorul asociatului meu, pe care l-am întâlnit atunci când am decis să caut sprijin financiar pentru finalizarea proiectului. Adunând orele de lucru la proiect, estimăm o investiție de 170.000 euro pentru dezvoltarea Smart Beach în forma în care este astăzi, gata de lansare”, adaugă Nicolae Pop.





Cum funcționează Smart Beach

Platforma Smart Beach conține trei aplicații mobile disponibile gratuit în App Store și Google Play, destinate managerilor, ospătarilor și turiștilor. “Core-ul acestei platforme este aplicația de recepție, cea destinată administratorilor de plajă. Aceasta gestionează toate rezervările în funcție de perioade, stadii de ocupare și de plată (ex: liber, rezervat, ocupat, plătit online, protocol, discount etc). În această aplicație, recepția plajei poate crea rezervări de șezlong pe bază de nume și număr de telefon, dar poate și primi rezervări venite din aplicația Client. Adiacent acestei aplicații, am dezvoltat aplicația Client, care le permite turiștilor să caute plaje după anumite criterii, să vadă configurația exactă a plajei cu șezlongurile libere pentru intervalul dorit, să rezerve locurile și să comande produse din meniul plajei odată ajunși la șezlong. Iar aplicația Ospătar preia comenzile trimise din aplicația Client și permite, în același timp, crearea de comenzi de către ospătarul plajei. Pentru că aplicația are și funcție de ”meniu la purtător”, aceasta îi ajută pe ospătarii nou angajați să ofere informații cu privire la ingredientele preparatelor sau prețurile acestora, în cazul în care meniul fizic a fost luat de vânt”, explică antreprenorul. Deja 12 plaje au fost înscrise în platforma Smart Beach și urmează alte 20. “Această soluție de digitalizare a plajelor este bine primită de toți operatorii economici din industria turismului care conștientizează că o afacere poate supraviețui doar în măsura în care reușește să țină pasul cu așteptările clientului, aflate în permanentă evoluție. Desigur, fiind un produs nou, există un anumit segment de public reticent. Însă estimăm că în 2 ani atașamentul pentru soluțiile digitale să crească și în România”, mai spune Nicolae Pop. Dezvoltatorii Smart Beach s-au gândit și la rezolvarea problemei închirierii aceluiași sezlong de mai multe ori pe parcursul unei zile și au integrat în aplicație funcționaliăți de verificare a poziției turistului și un sistem de informare prin “push notifications” pentru a detecta când acesta părăsește plaja. În funcție de răspunsul primit, sezlongul devine disponibil pentru o nouă închiriere sau rămâne ocupat în sistem.





Pandemia, oportunitate vs impediment

După lansarea oficială în România, Smart Beach are planuri de extindere la nivel internațional, poziționându-se drept prima platformă de management integrat al plajei. “Nu avem nicio îndoială legată de faptul că Smart Beach este un produs mult așteptat de publicul din România și va avea un impact semnificativ și pe piețele internaționale, unde există aplicații pentru găsirea plajelor, pentru rezervarea șezlongurilor (fără a permite însă selectarea locului preferat conform configurației plajei) sau pentru comanda online de la bar, însă niciuna care să integreze aceste trei mari beneficii. Ne dorim să contribuim la îmbunătățirea serviciilor turistice pe litoralul românesc prin înscrierea a cât mai multe plaje în platformă. După lansarea oficială din România, vom aborda piața internațională, începând cu Grecia și Spania. Pentru 2021, pe lângă expansiunea internațională, ne propunem să adăugăm în platformă și funcționalitatea de a rezerva șezlonguri la piscinele hotelurilor, respectiv mese la restaurante, terase și cluburi, dar și plata cu cardul direct din aplicație pentru comenzile de la bar”, mai spune cofondatorul Smart Beach. Pe lângă creșterea vizibilității în mediul online și posibilitatea de a lista în profilul afacerii fotografii cu plaja și facilitățile pentru clienți, Smart Beach oferă și instrumente de raportare a activității și monitorizare a angajaților, precum statistici privind numărul de rezervări/comenzi primite sau timpul de onorare a comenzilor. “Cu siguranță, turiștii vor fi mai puțin toleranți cu experiențele neplăcute și mai selectivi în ceea ce privește modul în care cheltuie banii. De asemenea, vor căuta sentimentul de siguranță în locurile în care aleg să își petreacă timpul liber și se vor informa mai mult înainte de a lua o decizie. Având în vedere că românii vor fi nevoiți să apeleze la turismul intern într-o mare măsură, este o oportunitate uriașă pentru furnizorii de servicii să demonstreze că și la noi se poate.”







Proiect pentru industria HoReCa

Nicolae Pop nu se află la prima sa experiență antreprenorială. Cu o experiență de peste opt ani în marina comercială, cursuri de pregătire și de specialitate în management, leadership și resurse umane, tânărul a mai încercat îmbunătățirea industriei HoReCa, dezvoltând o platformă de meniuri digitale care puteau fi accesate fără conexiune la internet. “Era un proiect la fel de complex ca și Smart Beach, cu trei aplicații mobile, cu multe funcționalități avansate, pentru care la momentul respectiv piața din România nu era pregătită. Deși platforma nu a fost implementată pe piață încă, nu am abandonat proiectul. Abia acum a început România să facă pași mai hotărâți pe drumul digitalizării și ne gândim să reluăm dezvoltarea conform noilor nevoi de pe piața HoReCa”, conchide antreprenorul.



Până când procedurile birocratice nu se vor modifica să ajungem la nivelul țărilor din vest, pot spune că ne reducem cu 50% șansele să vedem proiecte și produse de calitate.

Nicolae Florin Pop, cofondator platforma Smart Beach

Pandemia a reprezentat atât o oportunitate, cât și o piedică. Oportunitate pentru că a grăbit digitalizarea și i-a ”forțat” cumva pe proprietarii de afaceri să conștientizeze că regulile jocului s-au schimbat. Pe de altă parte, planurile noastre de expansiune la nivel european au fost oarecum încetinite de restricțiile de călătorie.

Nicolae Florin Pop, cofondator platforma Smart Beach