Investiţia în educaţie, cel mai profitabil plasament

Educația trebuie să țină pasul cu vremurile, iar atunci când sistemul de stat nu reușește să se adapteze noilor cerințe, mediul privat are un rol esențial în dezvoltarea sistemului. Răzvan Baba, un tânăr antreprenor din Brașov, a decis să se implice activ, investind masiv într-un centru educațional în care siguranța copiilor și calitatea actului didactic sunt elemente definitorii.

Găsirea celor mai bune variante educaționale pentru copii îi poate arunca pe părinți într-o aventură care, de multe ori, nu se sfârșește cu satisfacția că au făcut cea mai bună alegere. Răzvan Baba, de profesie inginer și cu experiență în industria auto, pornise alături de soția sa în căutarea celui mai potrivit afterschool pentru copilul lor, care avea să înceapă școala în septembrie anul trecut. După discuții și întâlniri, cei doi nu au fost mulțumiți așa că au decis că vor deschide propriul centru educațional, un loc în care educația are la bază principii de viitor, iar siguranța copiilor este pusă în prim plan. “Am auzit că unul din marii dezvoltatori imobiliari din Brașov (Urban Invest), care dezvolta un cartier într-o zonă în continuă dezvoltare a Brașovului, are în plan o locație pentru un afterschool în cartierul Urban Tractorul. Astfel am intrat în legătură cu ei, am povestit, am văzut că intențiile lor sunt foarte serioase și se îmbină perfect cu ideile noastre, era naturală ideea unei colaborări pentru a putea pune în practică ideea noastră”, povestește Răzvan Baba. Zis și făcut, numai că situațiile imprevizibile au făcut ca proiectul să fie devansat cu câteva luni. “După găsirea spațiului în ianuarie 2019, care era la faza de “gri”, am discutat cu dezvoltatorul și am stabilit cu ce ne va ajuta el, care este partea noastră de investiție pentru a ajunge la ce este astăzi proiectul Joy Academy Brașov. Conform planului inițial, activitatea Joy Academy trebuia să înceapă în mai 2019, dar, din păcate, am întâmpinat destule probleme în amenajarea spațiului și am avut trei luni de întârziere, motivele sunt multiple și țin de multitudinea de furnizori cu care am lucrat, dar cu ajutorul proprietarului spațiului am reușit să fim gata în august 2019 și să începem activitatea afterschool cu anul școlar 2019-2020, în septembrie. Un mare challenge a fost și recrutarea personalului, ne doream anumite calități bine definite ale cadrelor didactice care interacționează cu copii și care au fost foarte greu de găsit și de convins să colaboreze cu noi. Ne doream în primul rând cadre didactice active, care să fie constant "up to date" cu programa școlară și modificările dese apărute, cu metodologia, în același timp doream să începem și cu o echipă experimentată”, mai spune antreprenorul.

Siguranța copiilor, în prim-plan

Pornind de la ideea că un centru afterschool nu trebuie să fie doar un alt loc unde-ți lași copilul după școală, Răzvan Baba a reușit să facă în așa fel încât Joy Academy a avut impact din prima zi. “Am reușit să facem acest lucru prin facilitățile locației și prin modul în care am gândit și văzut confortul și siguranța de care au nevoie copiii care ne frecventează cursurile. Apoi ne era clar că avem nevoie ca toate servciile conexe să se ridice la același standard”.

De la calificarea de specialitate a cadrelor didactice până la servirea mesei și apa pe care o beau cei mici.

Școală și sănătate

* Masa servită copiilor este sănătoasă și nu interacționează cu plasticul sau derivate din plastic.

* Mâncarea este preparată prin fierbere sau la cuptor, iar numărul de calorii și nutrienți a fost pus la punct cu un medic nutriționist specializat în Pediatrie.

* Gustarea de după-amiază este pe bază de fructe și derivate din fructe.

Apa oferită copiilor este filtrată și servită în pahare de sticlă, nu în recipiente din plastic.

Cât a costat proiectul

Investiția totală în centrul educațional se ridică la 150.000 de euro, iar o parte din sumă a fost investită de dezvoltatorul Urban Invest. “Cu ajutorul lor am reușit să aducem spațiul la nivelul dorit și am reușit să facem un parteneriat pe termen lung pentru comunitatea din Brașov. Cealaltă parte din suma investită provine din economiile familiale, cât și din credite angajate ca persoană fizică. Din păcate, pe partea de finanțare pentru proiecte Start-Up nu am găsit soluții”, declară Răzvan Baba. În privința cifrei de afaceri, antreprenorul o estimează la aproximativ 200.000 de euro, în condițiile în care plănuiește deschiderea unei a doua locații.

Facilităţi şi cursuri opţionale

Prețul unui pachet de bază al programului Joy Academy este de aproximativ 1.000 lei pe lună, iar cu toate facilitățile și cursurile optionale media crește la 1.300 de lei. “Feedback-ul primit de la parinții și copiii cu care colaborăm este unul foarte pozitiv, oamenii sunt încântați de inițiativă și de faptul că am avut curajul să facem o astfel de investiție la acest nivel de detaliu și de servicii oferite”, spune antreprenorul. Deși piața este destul de conservatoare, iar oamenii acceptă destul de greu noul, acesta mai precizează că “oamenii înțeleg foarte bine că oriunde în lume educația de calitate nu este ieftină, din contră. Dar educația copilului nu ține de modă, de cât de scumpă este mașina pe care o primește copilul la 18 ani, ci ține efectiv de bagajul și identitatea personală ale copilului nostru care este cea mai valoaroasă avere pe care i-o putem oferi. La Joy Academy suntem determinați să muncim și să le demonstrăm tuturor celor cu care interacționăm că nu este OK să acceptăm compromisuri în materie de educație și, chiar dacă prețul plătit este mai mic, siguranța, confortul și calitatea actului educațional trebuie să primeze”, ne povesteşte antreprenorul.

Cursurile Joy Academy

-Robotică pe suport Lego Education

- Limba engleză: 2 ore/săptămână

- Cursuri de limba germană avansați și începători

- Cursuri de Dezvoltare Personală cu psiholog specializat în Pediatrie & Pedagogie

- Cursuri de schi (în sezoul rece)

Se pregăteşte francizarea

Răzvan Baba are planuri mari pentru businessul său. Pregătește deschiderea unor noi locații și are în target francizarea. Mai mult, implicarea în procesul educațional este primordial. “Am început să ne implicăm în diferite proiecte educaționale care se adresează nu doar copiilor, ci și cadrelor didactice din sistemul public. Ne dorim să putem așeza la masă toate părțile implicate în educație. Vom lucra tot mai mult în traininguri și specializări oferite cadrelor didactice ale Joy Academy pentru a putea obține abordarea și abilitățile necesare pentru a oferi copiilor noștri o educație modernă bazată pe experiență și vizualizare, nu pe clasica teorie. Acestea sunt misiunea și viziunea Joy Academy Brașov”. Și mai mult, centrul educațional va avea din toamna acestui an un program Beforeschool, adresat copiilor din învățământul gimnazial care au cursuri după-amiaza.

Educația în România are nevoie de oameni care să-și dorească să se implice activ, cu entuziasm și viziune. În sistemul public, de la minister, inspectorate nu cred că se va schimba ceva, nu se dorește, indiferent de culoarea politică. Este nevoie de oameni implicați din sistemul privat, care prin ceea ce fac să creeze condițiile necesare dezvoltării sistemului educațional din România, dar avem nevoie ca toți cei care sunt implicați să înțelegă că nu este neapărat vorba de profit imediat.

Răzvan Baba

Fiind o instituție cu profil educațional, toate cadrele didactice care interacționează cu copiii Joy Academy sunt calificate și au o vastă experiență. Spațiul centrului a fost special conceput pentru activități educative. Siguranța spațiului îndeplinește standardele ISU, iar mobilierul cu care interacționează copiii nu are colțuri, muchii ascuțite, astfel încât să evităm la maximum posibilele accidente. Incintele sunt supravegheate video, iar părinții au acces să-și vadă copiii pe toată perioada șederii la Joy Academy.

