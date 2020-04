Au început lucrările la șoseaua de centură a municipiului Galați. La cât se ridică investiția

Consiliul Judeţean (CJ) Galați a început lucrările la șoseaua de centură. Investiţia se ridică la de peste 30 milioane euro și este finanţată în cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării.



Primele lucrări vor fi realizate la cea mai complexă parte a acestui proiect, podul hobanat, unde s-a început construcţia pilonului central, care va avea o înălţime de 62 m de la nivelul solului şi va susţine cele 44 de hobane ale podului. Podul suspendat va avea o lungime de 500 m, este prevăzut cu patru benzi de circulaţie şi va scurta lungimea actuală a drumului de centură cu circa 2 km.



"Am demarat lucrările la cea mai mare investiţie în infrastructura rutieră a Galaţiului din ultimii 30 de ani. Vom moderniza de la zero drumul de centură şi vom crea o infrastructură rutieră modernă. Este o investiţie de peste 30 de milioane de euro, de care va beneficia întreaga comunitate gălăţeană. Odată cu implementarea acestui proiect se va fluidiza traficul în zonă, se va reduce riscul de accidente rutiere şi va scădea timpul petrecut de şoferi în trafic, ceea ce pentru agenţii economici înseamnă costuri mai mici. În plus, prin această investiţie vor fi create şi noi locuri de muncă. Vom face şi exproprieri în zonele în care vom extinde drumul la patru benzi de circulaţie, însă acestea nu vor fi realizate anul acesta. Lucrările la drumul de centură se vor desfăşura etapizat, fără a întrerupe total circulaţia", a declarat preşedintele CJ Galaţi, Costel Fotea.



Investiţia prevede modernizarea a 10,45 km de drum, care pe unele porţiuni va avea patru benzi de circulaţie. Fundaţia drumului va fi consolidată, vor fi reabilitate podeţele, se va fi realiza o reţea nouă de colectare a apelor pluviale şi se vor amenaja trotuare, spaţii verzi şi piste pentru biciclişti, cu o lungime totală de 6,5 km. Vor fi realizate cinci sensuri giratorii.

Lucrările se vor desfăşura pe o suprafaţă 184.445 mp. Termenul de implementare a proiectului este de 24 de luni.