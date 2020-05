Bani europeni. 350 milioane de euro deblocati pentru spitale

Ministerul Fondurilor Europene anunta lansarea apelului dedicat spitalelor implicate in lupta impotriva coronavirus, la data asumata la inceputul pandemiei. Incepand de vineri, 15 mai, spitalele au la dispozitie 350 de milioane de euro pentru decontarea achizitiilor de aparatura medicala si echipamente de protectie facute incepand cu luna februarie 2020.



„La inceputul crizei sanitare am promis data de 15 mai si ne-am tinut de cuvant! Apreciez efortul comun al echipelor implicate din Ministerul Fondurilor Europene, al Sanatatii si al spitalelor ce au nevoie de aceasta gura de oxigen pe care o reprezinta banii europeni cheltuiti eficient in folosul pacientilor. Faptul ca am lansat la data asumata, 15 mai, un apel atat de important, este un pas spre normalitate in plina criza”, a declarat ministrul Marcel Bolos la lansarea apelului „Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19” deschis de Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM). „Pacientii romani nu tin cont de birocratie, de programul redus de lucru al functionarilor, de consultarile maraton cu zeci de spitale sau de mecanismele interinstitutionale create ad hoc. Pacientii se lupta pentru viata lor si faptul ca am reusit sa ne mobilizam cu totii este imbucurator pentru constructia viitorului Program Operational de Sanatate finantat cu 4,5 miliarde de dolari, pe care Romania il pregateste pentru 2021-2027”.



Proiectele de tip A cu valoare maxima de 10 milioane de euro se adreseaza unitatilor publice sanitare si de suport pentru pacientii testati pozitiv sau suspecti cu virusul SARS-CoV-2, precum si celor aferente sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala. Proiectele au in vedere finantarea echipamentelor medicale necesare in tratamentul pacientilor.



Proiectele de tip B cu valoare maxima 15 milioane de euro au ca partener eligibil IGSU, inclusiv in parteneriat cu Ministerul Apararii Nationale. Aceste initiative sunt destinate spitalelor modulare si sectiilor de terapie intensiva mobila.



Proiectele de tip C a caror valoare maxima nu poate depasi 3 milioane de euro au ca solicitanti eligibili autoritatile publice locale in parteneriat cu furnizorii publici de servicii de asistenta sociala din judet pentru categoriile vulnerabile. Proiectele din aceasta categorie sunt destinate protectiei personalului implicat in lupta cu pandemia, suplimentar stimulentelor financiare de cate 2.500 lei deja acordate personalului medical si auxiliar.



Proiectele pot fi depuse in sistemul informatic MySMIS 2014 pana la data de 30 septembrie, avand sprijinul tehnic al echipei de suport alocate de Ministerul Fondurilor Europene, pentru a accelera procesul de aplicare la resursele financiare europene in cazul spitalelor care nu sunt familiarizate cu sistemul.