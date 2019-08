Bursa de la Bucureşti închide în creştere şedinţa de miercuri

Bursa de la Bucureşti a închis în creştere şedinţa de miercuri, iar valoarea tranzacţiilor s-a cifrat la 21,39 milioane de lei (4,53 milioane euro).



Indicele BET, care indică evoluţia celor mai lichide 16 companii cu excepţia SIF-urilor, a înregistrat o apreciere de 0,93%, până la 9.144,33 puncte.



Indicele BET Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 37 de acţiuni de la BVB, a consemnat un avans de 0,9%, în timp ce BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, a închis în urcare cu 0,8%.



Indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a închis în creştere cu 0,91%, iar reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, a închis pe plus cu 0,81%.



Indicele BET-FI al SIF-urilor a închis în creştere cu 1,14%.



Pe Piaţa Reglementată, acţiunile Fondul Proprietatea au fost cele mai tranzacţionate, generând schimburi de 9,12 milioane de lei, urmate de titlurile Electrica - 2,83 milioane de lei şi BRD - 2,49 milioane lei.



Cele mai bune evoluţii au fost înregistrate de acţiunile Prebet, care s-au apreciat cu 4,33, Electroputere - (plus 4,17%) şi Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră (plus 3%).



Pe de altă parte, cele mai importante deprecieri au fost consemnate de acţiunile Sinteza, în scădere cu 10%, Alumil Rom Industry (-1,93%) şi Carbochim (- 1,64%).

