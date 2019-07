Bursa de la Bucureşti închide pe verde ultima şedinţă a săptămânii

Bursa de la Bucureşti a închis în creştere ultima şedinţă a săptămânii, iar indicele BET, care indică evoluţia celor mai lichide 16 companii cu excepţia SIF-urilor, a înregistrat o apreciere de 0,75%, până la 9.091,29 puncte.



Valoarea totală a schimburilor a urcat la 46,25 milioane de lei (9,77 milioane de lei), de la 52,19 milioane de lei (11,02 milioane de euro) în ziua precedentă.



Indicele BET Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 37 de acţiuni de la BVB, a înregistrat o creştere de 0,76%, în timp ce indicele BET-FI al SIF-urilor s-a apreciat cu 0,66%. BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, s-a apreciat cu 1,70%.



Indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a consemnat o apreciere de 0,86%, iar reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, a închis pe plus cu 0,82%.



Pe Piaţa Reglementată, acţiunile Banca Transilvania au fost cele mai tranzacţionate, generând schimburi de 9,08 milioane de lei, urmate de titlurile BRD (7,10 milioane de lei) şi OMV Petrom (4,54 milioane de lei).



Cele mai bune evoluţii au fost înregistrate de acţiunile STK Emergent, care s-au apreciat cu 5,58%, Zentiva (plus 4,14%) şi Rompetrol Well Services (plus 3,55%).



Pe de altă parte, cele mai importante deprecieri au fost consemnate de acţiunile Altur, în scădere cu 7,69%, Fondul Proprietatea (-0,91) şi Impact Developer & Constractor SA (-0,88%).

AGERPRES