BVB a închis în scădere şedinţa de vineri;tranzacţiile au depăşit uşor 12 milioane lei

jmiks/Getty Images/iStockphoto Stock Market - Arrow Graph Going Down on Blue Display Stock Market - Arrow Graph Going Down on Blue Display





Bursa de la Bucureşti a închis în scădere şedinţa de vineri, iar valoarea tranzacţiilor s-a cifrat la 12,19 milioane de lei (2,582 milioane euro).



Indicele BET, care indică evoluţia celor mai lichide 16 companii cu excepţia SIF-urilor, a înregistrat o depreciere de 0,27%, până la 9.095 puncte. Indicele BET Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 37 de acţiuni de la BVB, a consemnat un declin de 0,25%, în timp ce BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, a închis în scădere cu 0,88%.



Indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a închis cu o depreciere de 0,29%, iar reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, a închis pe minus cu 0,22%.



Indicele BET-FI al SIF-urilor a închis în scădere cu 0,14%.



Pe Piaţa Reglementată, acţiunile Electrica au fost cele mai tranzacţionate, generând schimburi de 2,46 milioane de lei, urmate de titlurile BRD-Groupe Societe Generale - 2,363 milioane de lei şi Banca Transilvania - 1,299 milioane lei.



Cele mai bune evoluţii au fost înregistrate de acţiunile Sinteza, care s-au apreciat cu 8,4%, IAR (plus 7,21%) şi Casa de Bucovina Club de Munte (plus 4,64%).



Pe de altă parte, cele mai importante deprecieri au fost consemnate de acţiunile Ropharma, în scădere cu 2,5%, Romgaz (- 1,78%) şi SSIF BRK Financial Grroup (- 1,71%).

AGERPRES