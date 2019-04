Caraș-Severin: Ordonanța 114 ar putea afecta proiectele europene, potrivit primarului din Reșița

Ordonanţa 114/2018 ar putea afecta proiectele europene derulate de către Primăria municipiului Reşiţa, a declarat primarul Ioan Popa la finalul şedinţei de vineri a Consiliului Local.



"Această ordonanţă a fost făcută să îi faulteze pe cei care au proiecte", a declarat Ioan Popa, care şi-a exprimat nemulţumirea faţă de creşterea cu peste 50 de procente a costurilor cu manopera.



În prezent, în Reşiţa se află în diverse stadii de implementare proiecte de peste 150 de milioane de euro, ce vizează reintroducerea tramvaiului, realizarea de alei pietonale, modernizarea centrului civic şi a unor străzi din municipiu ori anveloparea de blocuri.



"Pe 150 milioane euro, care înseamnă proiecte în diverse faze, manopera înseamnă circa 30 milioane euro iar înmulţit cu 50% înseamnă că trebuie să facem rost de încă 15 milioane euro. Nu ştiu, în prezent, de unde facem rost de aceşti bani. Eu sper totuşi ca măcar în ultimul ceas să se schimbe ceva în Ordonanţa 114 (privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare - n.red.). În caz contrar, vom fi nevoiţi să renunţăm la unele din proiecte. Mai exact, vom face o prioritizare a acestora, deşi nu îmi doresc deloc acest lucru. Eu sunt optimist şi inventiv şi voi încerca să găsesc soluţii. Practic, această ordonanţă penalizează administraţiile publice curajoase, care au accesat proiecte", a susţinut Popa.



Potrivit primarului, este posibil ca actul normativ să ameninţe realizarea unora dintre proiectele europene, aşa încât nu ar fi exclus ca unele proiecte, deja aprobate, să fie amânate sau chiar să se renunţe la implementarea lor. Proiectele cu finanţare europeană, cofinanţate cu cota de 2% ori cu cheltuieli neeligibile, vor putea fi achitate dintr-un credit aprobat la finele anului trecut. Creditul, în valoare de şapte milioane euro, va fi accesat în următoarele trei luni, a menţionat Popa.



El a adăugat că vestea proastă, cauzată tot de Ordonanţa 114, este aceea că administraţia municipală e obligată să majoreze manopera la toate proiectele realizate cu 57%, fără să i se indice de unde să ia această sumă.



"Bugetul pe anul 2019 nu are voie să îl depăşească pe cel realizat pe 2018, decât dacă sunt anumite modificări de legislaţie în banii care vin de la Guvern. În consecinţă, chiar dacă noi am vrea să facem un buget mai mare, nu l-am putea face faţă de 2018, ca buget realizat. Vin, într-adevăr, bani în plus, pentru că ni se modifică procentul de la 43%, la 60%, dar odată cu aceşti bani ne vin şi indemnizaţiile pentru persoanele cu handicap şi însoţitorii lor. În consecinţă, vom avea un buget realist mai mic decât cel de anul trecut", a declarat primarul Reşiţei.



Administraţia publică locală a încercat să rezolve problema prin trei acţiuni, şi anume, salariile personalului din Primăria Reşiţa au fost reduse cu cinci procente, iar în perioada următoare, se vor face şi disponibilizări, adică se va renunţa la circa 60 de persoane. Totodată, cele 76 de poziţii vacante din Primăria Reşiţa vor fi închise, astfel încât se va face o economie de aproape 1,3 milioane euro, pentru a compensa ceea ce pierde şi pentru a reuşi să se menţină investiţiile măcar la nivelul celor de anul trecut şi la cel de acum doi ani. AGERPRES