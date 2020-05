Centrala de la Iernut va fi gata la sfârșitul lunii decembrie. Lucrările sunt realizate în proporție de 92%

Construcția centralei pe gaze de la Iernut va fi terminată până la sfârşitul lunii decembrie. Lucrările sunt realizate în proporţie de 90-92% până în prezent, potrivit directorului general Romgaz, Adrian Volintiru.



"Cu siguranţă trebuie ca la sfârşitul lui decembrie centrala de la Iernut să fie funcţională. Nu avem altă soluţie şi vom face toate eforturile în continuare pentru a o avea la cheie atunci. Iernut este o investiţie la cheie. General Electric în acest proiect, ca a treia parte, reprezintă un mare plus pentru noi şi ne va ajuta să atingem acest deziderat. În momentul acesta lucrările sunt finalizate în proporţie de 90 spre 92%", a spus Volintiru.



Unul dintre principalele motive de întârziere a lucrărilor a fost pandemia de coronavirus deoarece pe şantier nu au putut fi prezente mai mult de 220 de persoane, în condiţiile în care este front de lucru pentru 700 de persoane.



"Ieri a expirat actul adiţional. Tot ieri, în jurul orei 23 am reuşit să semnăm act adiţional pentru prelungire până pe 26 decembrie 2020. Din fericire am avut sprijinul şi suportul atât al Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, a domnului Virgil Popescu, cât şi a Guvernului, care ne-au ajutat, ne-au înţeles şi au emis o hotărâre de Guvern prin care prelungesc programul PNI până în decembrie. În acelaşi timp, ne implicăm la fel de activ în discuţiile cu consorţiul ca să aducem finanţarea la zi, chiar ne implicăm în finanţarea lor.", a precizat directorul general Romgaz.



Romgaz a semnat, un contract în valoare de 268 de milioane de euro, fără TVA, în 2016, cu firmele Duro Felguera şi Romelectro, pentru realizarea unei noi centrale la Iernut.



Aceasta ar fi trebuit să fie dată în folosinţă la începutul anului 2020, dar au apărut întârzieri, atât din cauza unor neînţelegeri între parteneri, cât şi a unei prevederi din OUG 114 privind majorarea salariilor în construcţii.



"Am convocat toţi partenerii din proiect să vedem cum facem să deblocăm situaţia. Ceea ce ne-a impactat au fost prevederile din OUG 114 vizavi de construcţii, pentru că a urmat o instrucţiune, ar fi trebuit să urmeze alta care nu a mai fost dată şi încercăm să deblocăm această poveste", a declarat, atunci, Adrian Volintiru.