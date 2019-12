Firea: Orban dă dovadă de superficialitate atât în guvernarea la nivel național, cât și local

Foto: Lucian Alecu





Primarul Capitalei, Gabriel Firea, a afirmat că prim-ministrul Ludovic Orban dă dovadă de "superficialitate în a trata actul de guvernare la nivel naţional, cât şi guvernarea locală", declaraţie făcută după ce şeful Executivului a susţinut că pe perioada mandatului Gabrielei Firea, rezultatele pe proiectele de investiţii importante sunt aproape egale cu zero în Bucureşti.



"Toate cele afirmate de domnia sa nu au nicio legătură cu realitatea din teren. E clar că ori nu citeşte, nu se informează sau nu are consilieri buni. Voi organiza săptămâna aceasta o conferinţă de presă, în care voi lua fiecare obiectiv de investiţie în parte şi voi spune cu dovezi, cu acte, cu documente cum am preluat acel obiectiv, la 10-15 la sută, şi unde am ajuns - peste 90 la sută la foarte multe obiective de investiţii. Ca să vedeţi cât de proastă pregătire profesională are domnul Orban: se referea la Prelungirea Ghencea; acela este un obiectiv de investiţii al Ministerului Transporturilor, deci domnia sa, prin CNAIR, va trebui să se ocupe de acel obiectiv de investiţii. Domnul Orban este un premier superficial şi îmi pare rău să spun acest lucru, pentru că vom simţi cu toţii", a spus Gabriela Firea într-o intervenţie tv.



Gabriela Firea a adăugat că Ludovic Orban, la întrebarea despre pensii, salarii şi investitori străini şi români, a răspuns că trebuie schimbat primarul general al Capitalei.

"Presa l-a întrebat ce face cu pensiile, ce face cu salariile, cum atrage investitorii străini şi români şi domnia sa a spus: 'Trebuie să o schimbăm pe Gabriela Firea'. Cu asta se va ocupa şi, din nefericire, vor avea de suferit toţi românii. Nu am ce replică să-i dau, decât că prin astfel de comportamente nu se rezolvă problemele nici din Bucureşti şi nici din ţară. 15 ani de zile, PNL a condus RADET-ul, PNL a condus Direcţia de Investiţii, Direcţia de Infrastructură, Direcţia Economică în Primăria Capitalei. Am găsit jale, iar acum în trei ani eu trebuia să rezolv toate neîmplinirile din Bucureşti din ultimii 30 de ani. Nu este corect", a mai afirmat primarul general al Capitalei.



Întrebat dacă s-a intersectat pe anumite domenii cu primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, premierul a spus că de la distanţă.

"Dacă azvârli sute de milioane în nişte societăţi care nu fac nimic, societăţi ale primăriei, în care nu faci altceva decât să angajezi clientela publică să plăteşti salarii mai mari decât se plătesc în sectorul privat, nu e de mirare că dacă stai şi analizezi rezultatele mandatului sunt aproape egale cu zero pe proiectele de investiţii importante. Dacă tot e să vorbim de corelarea proiectelor de investiţie, Prelungirea Ghencea e un proiect care timp de trei ani şi ceva aproape a bătut pasul pe loc, el trebuie coordonat cu lucrările care se fac la Centură, la nodul de intersecţie între Prelungirea Ghencea şi Centură, astfel încât să poată asigura o fluenţă în transportul pe relaţia cu Domneştiul", a spus premierul.



Orban a menţionat că are o listă cu zeci de proiecte care au bătut pasul pe loc, printre care a amintit podul de la Ciurel, podul de pe Splaiul Independenţei, patinoarul Flamaropol, Sala Polivalentă.

AGERPRES