Iancu: Romgaz ar trebui să preia extracția din Marea Neagră, dacă ExxonMobil se retrage

Romgaz ar trebui să preia participaţia ExxonMobil în proiectul Neptun din Marea Neagră, în cazul în care americanii decid să se retragă din România, a declarat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei de industrii şi servicii din Camera Deputaţilor.



El a participat la conferinţa "Energy Transition 2019" şi a fost întrebat care este opinia sa cu privire la modificarea Legii offshore. "Cred că trebuie să existe un consens transpartinic cu privire la această lege. De asemenea, consider că, în cazul în care ExxonMobil decide în final retragerea din România, ar trebui ca statul român să se implice, iar Romgaz ar trebui să preia participaţia lor. ExxonMobil nu a exclus niciodată o colaborare cu Romgaz în acest sens".



Producătorul român are capacitatea de a prelua participaţia americanilor în proiectul de mare adâncime din Marea Neagră. "Dacă vă uitaţi la portofoliul de zăcăminte al Romgaz şi la rezultatele din primele şase luni ale anului, veţi vedea că Romgaz are capacitatea de a prelua participaţia Exxon. Romgaz poate să devină unul dintre principalii actori de pe piaţa energetică din România, alături de Hidroelectrica şi Nuclearelectrica", a precizat ministrul.



Iancu a mai spus că discuţiile în Parlament pe tema Legii offshore vor fi reluate în următoarea sesiune parlamentară.



Pe 30 octombrie, la audierile din comisiile parlamentare, noul ministru al Economiei şi Energiei, Virgil Popescu, a arătat că doreşte să existe consens politic în ceea ce priveşte o eventuală modificare a Legii offshore, spunând că va cere companiilor care operează în Marea Neagră să precizeze concret dacă vor să se retragă din aceste proiecte sau nu. El a mai afirmat va cere companiilor petroliere să precizeze dacă au trimis sau nu Guvernului scrisori în care anunţă că vor să se retragă din proiectele din Marea Neagră.



La rândul său, premierul Ludovic Orban a anunţat că noul Guvern va căuta soluţii cât mai rapide pentru deblocarea proiectelor majore de extracţie a gazelor din Marea Neagră.



ExxonMobil şi OMV Petrom explorează zăcământul de mare adâncime Neptun din Marea Neagră, estimat la 42-84 de miliarde de metri cubi de gaze. Cele două companii au participaţii egale în proiect, iar decizia finală de investiţii pentru extracţia resurselor nu a fost încă luată.

