Investiţie de 37 milioane de lei în infrastructura de apa din Crevedia

Compania de apă RAJA SA a semnat joi contractual pentru modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în comuna Crevedia, judeţul Dâmboviţa, investiţie care se ridică la 37,66 milioane de lei, se arată într-un comunicat al companiei. Contractul de lucrări semnat face parte din proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a RAJA S.A. Constanța realizat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.

Proiectul are o valoare totală de 593.152.188 milioane de euro și vizează investiții pe raza a 91 de localități din şase județe (Constanța, Ialomița, Ilfov, Călărași, Dâmbovița, Brașov), fiind structurat în cadrul a 50 contracte de lucrări și patru contracte de servicii.

În comuna Crevedia se are în vedere extinderea rețelei de distribuție a apei potabile cu peste 13 km, realizarea a 1.600 de branșamente, 31 de cămine de vane și 139 de hidranți de incendiu. În ceea ce priveşte reţeaua de canalizare, proiectul prevede extinderea ei cu 16,5 km, realizarea a 1.800 de racorduri și 456 de cămine de vizitare. Totodată, vor fi realizate nouă stații de pompare a apei uzate menajere, nouă cămine de decantare și aproximativ 2,5 km de conducte de refulare pentru apele uzate menajere. Tot în comuna Crevedia se află în desfășurare un alt contract de lucrări care vizează extinderea și distribuția de apă potabilă – „Sursa de apă și stație tratare Crevedia”. Acesta are o valoare de 4,66 milioane de lei și are termen de finalizare data de 30.09.2020. „Este un contract ambițios, de care oamenii au nevoie. Nu sunt primele investiții din această zonă deservită de compania noastră. Buftea și Crevedia au mai beneficiat de lucrări în valoare de aproximativ 84 milioane de lei, iar Corbeanca are sisteme noi de alimentare cu apă și canalizare de peste 38 milioane de lei. Ne mândrim că în cadrul celor două proiecte, Programul Operațional Sectorial de Mediu și Programul Operațional Infrastructură Mare, am atras peste 1,1 miliarde euro. Nu a fost ușor, mai ales în condițiile în care aceste programe nu se puteau realiza și fără o cofinanțare din partea RAJA SA, care a asigurat din fonduri proprii peste 110 milioane de euro”, a declarat cu ocazia semnării contractului Felix Stroe, directorul general RAJA SA. La rândul său, Alexandru Oprea, președintele Consiliului Județean Dâmbovița a precizat că „aceasta este o investiție pe care locuitorii din Crevedia o așteaptă de mult timp”.

Prin implementarea investiţiilor prevăzute în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020, gradul de conformare la prevederile directivelor europene va creşte de la 50,40 % la 99,66% pentru sistemul de alimentare cu apă şi de la 64,06% la 87,27 % pentru sistemul de apă uzată, totalul populației deservite în aria proiectului realizat de RAJA SA fiind de 643.000 locuitori.

„E o concurență benefică între operatorul de apă de la Ilfov și operatorul RAJA Constanța. De altfel, la ora aceasta, din cele două miliarde și vreo 200 de milioane de euro care sunt alocați la nivel național, RAJA Constanța ia 600 de milioane euro, iar Ilfov ia vreo 360 de milioane de euro. Trebuie să le mulțumesc pentru că au făcut investiții foarte mari și au ajutat Consiliul Județean Ilfov, preluând o parte din sarcina aceasta a investițiilor. Nu avea România capacitatea să aloce atâția bani, dacă nu erau aceste fonduri europene, să rezolve problema de conformare și dincolo de ea, mai important este să creștem investiția pentru calitatea vieții. Încă o dată, felicitări, să sperăm că această competiție între operatorul de la Ilfov și operatorul de la Constanța va continua în avantajul cetățenilor”, a declarat la rândul său Marian Petrache, președintele Consiliului Județean Ilfov, potrivit comunicatului citat. (Adrian Stoica)