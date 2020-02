Investiție de un miliard de euro în Combinatul Siderurgic din Galați

antena3





GFG va investi un miliard de euro la operaţiunile sale din Galaţi (România) şi 750 milioane de euro la fabrica sa din Ostrava (Cehia), se arată într-un comunicat GFG Alliance, cu sediul în Marea Britanie. Restul de 250 milioane de euro vor fi alocaţi operaţiunilor europene.

Banii sunt destinați pentru modernizarea oţelăriilor sale europene cu un nivel ridicat al emisiilor şi pentru a majora producţia.

Unele fonduri vor fi folosite pentru instalarea de furnale electrice, care pot reduce emisiile cu aproximativ 60%.



"Laminoarele mai flexibile alimentate electric, care au nevoie de mai puţin de jumătate din forţa de muncă, nu vor înlocui furnalele pe bază de cărbune, deci nu există acum pericolul desfiinţării de locuri de muncă. Pe termen scurt, cele două vor lucra în tandem, deci nu va trebui să demarăm negocieri pe tema forţei de muncă", a afirmat pentru Reuters Neil Barrell, director de operaţiuni globale la GFG.



Acesta a adăugat că în urma investiţiei de la Galaţi producţia va creşte la patru milioane de tone pe an, în timp ce la Ostrava creşterea producţiei ar putea depăşi 50%.



GFG nu a dat publicităţii datele actuale, dar a informat că la Galaţi capacitatea de producţie este de 3,6 milioane de tone, iar la Ostrava de trei milioane de tone. O sursă din industrie, care a dorit să-şi păstreze anonimatul, a declarat că ambele oţelării operează sub capacitate.



În timp ce investiţia în majorarea producţiei într-un sector afectat de excedente ar putea avea nevoie de timp pentru a se amortiza din punct de vedere financiar, revizuirea metodelor poluante de producţie ar putea ajuta la atenuarea viitoarelor costuri legate de emisii.



Un avantaj major al tehnologiei cuptoarelor electrice cu arc este că pot fi cu uşurinţă închise şi deschise, în funcţie de condiţiile de pe piaţă.



În ultimii ani, GFG a cheltuit miliarde de dolari achiziţionând pe plan global facilităţi de producere a metalelor care se confruntau cu probleme financiare. Compania a achiziţionat active în România, Cehia, Italia, Belgia, Luxemburg şi Macedonia de Nord, după ce Comisia Europeană a aprobat cumpărarea de către ArcelorMittal a rafinăriei Ilva, cu condiţia vânzării unor active.



GFG a anunţat cumpărarea unei oţelării din India aflate în faliment, pentru 60 de milioane de dolari, prima investiţie în ţara natală a lui Sanjeev Gupta, cel care deţine GFG Alliance.



În luna iulie a anului trecut, Liberty Steel a plătit 740 de milioane de euro pentru a prelua o serie de oţelării din Cehia, România, Macedonia de Nord, Italia şi Belgia de la grupul ArcelorMittal. În prezent, Liberty Steel, parte din grupul GFG Alliance, deţinut de miliardarul Sanjeev Gupta, a ajuns la aproximativ 30.000 de angajaţi.



Grupul Liberty face parte din Alianţa GFG, un grup mondial de întreprinderi din industria energetică, minieră, metalurgică, inginerie, logistică şi servicii financiare, cu sediul la Londra, cu centre suplimentare în Dubai, Hong Kong, Singapore, Sydney, Paris şi New York şi cu o prezenţă în aproximativ 30 de ţări la nivel mondial.



Alianţa are o cifră de afaceri ce depăşeşte 15 miliarde de dolari şi include întreprinderi industriale şi metalurgice integrate sub marca "Liberty", un grup de resurse, energetic, transport şi infrastructură sub marca "SIMEC", precum şi Wyelands, o filială bancară şi financiară, şi filiala imobiliară Jahama Estates.

