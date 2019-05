Ministrul Mediului: UE are nevoie de o gamă mai largă de instrumente financiare care să stimuleze investiţiile private în inovare

Uniunea Europeană (UE) are nevoie de o gamă mai largă de instrumente financiare care să furnizeze stimulente pentru promovarea investiţiilor private în inovaţii tehnologice necesare, inclusiv finanţare sporită pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, a declarat, luni, ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu, într-o conferinţă de presă comună cu comisarul european pentru politici climatice şi energie, Miguel Arias Cańete, susţinută la Palatul Parlamentului cu ocazia reuniunii informale a miniştrilor Mediului din statele membre ale Uniunii Europene (UE), în contextul deţinerii Preşedinţiei Consiliului UE. Evenimentul este co-prezidat de către viceprim-ministrul şi ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu, împreună cu ministrul Apelor şi Pădurilor, Ioan Deneş.

"Pentru această reuniune ministerială am propus o agendă cu subiecte de actualitate şi de interes major pentru cetăţenii europeni: schimbările climatice, biodiversitatea şi managementul apelor. Îi mulţumesc pe această cale pentru tot sprijinul său domnului comisar european pentru politici climatice şi energie, Miguel Arias Canete, alături de care am avut discuţii fructuoase în cadrul sesiunilor de lucru pe care le-am încheiat în urmă cu puţin timp. De asemenea, îi mulţumesc că pe întreaga Preşedinţie din ultimele cinci luni a fost alături de toţi colegii mei, aşa cum au fost alături toţi colegii Cabinetului comisarului european (...) Pe de altă parte, fiecare regiune are particularităţile sale socio-economice specifice pe care trebuie să le avem în vedere şi de care trebuie să ţinem cont. În cadrul Consiliului am agreat că avem nevoie de o gamă mai largă de instrumente financiare la nivelul Uniunii Europene care să furnizeze stimulente pentru promovarea investiţiilor private în inovaţii tehnologice necesare, inclusiv finanţare sporită pentru cercetare-dezvoltare şi inovare", a spus Gavrilescu, citată de Agerpres. Ministrul român al Mediului a adăugat că dezbaterile de la Bucureşti vor trasa liniile de acţiune în Consiliul Uniuni Europene şi, totodată, va consolida poziţia României, atât la nivel european, cât şi internaţional.

"Sunt convinsă că acest dezbateri vor trasa noi linii de acţiune în cadrul Consiliului Uniunii Europene şi vor consolida poziţia României la nivel european şi internaţional. Am discutat împreună cu omologii mei măsurile care vor fi luate la nivel european şi naţional pentru a stimula transformarea stilului nostru de viaţă şi crearea cadrului necesar pentru tranziţia către o societate neutră din punct de vedere al climei. Prioritatea mea, ca ministru al Mediului, dar şi ca cetăţean european, este reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră. Cum putem să facem acest lucru? Foarte uşor. Trebuie să avem în vedere reducerea consumului de energie. Totodată, reducerea utilizării anumitor produse cu amprentă de carbon mare. În mod indirect, alegerile cetăţenilor sunt importante pentru dezvoltarea unei economii circulare şi a unor noi modele de afaceri care pot determina crearea de noi locuri de muncă şi de creştere economică. Dezbaterile de luni au evidenţiat că trebuie să includem în acest proces nu doar cetăţeanul, ci să ne extindem la nivel întregii societăţi: factori de decizie, părţi interesate", a precizat Graţiela Gavrilescu.