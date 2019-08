Ministrul Turismului a semnat un contract de finanţare pentru extinderea Delfinariului din Constanţa, în valoare de peste 26 milioane lei

Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a semnat, miercuri, la Constanţa, contractul de finanţare pentru extinderea Delfinariului din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii (CMSN), proiect în valoare totală de circa 26,4 milioane de lei, cu TVA inclus.



Potrivit preşedintelui Consiliului Judeţean (CJ) Constanţa, Marius Horia Ţuţuianu, 70% din valoarea proiectului este finanţată de Ministerul Turismului, 30% reprezentând contribuţia administraţiei judeţene, iar durata de execuţie a lucrărilor este de 24 de luni.



Un alt proiect ce urmează să se deruleze este construirea unui nou acvariu, în incinta CMSN Constanţa.



"În acelaşi timp cu derularea acestui proiect (extinderea Delfinariului n.r.), discutăm despre construirea, în incinta CMSN, a unui acvariu modern, la standarde europene, astfel încât complexul muzeal să aibă în acelaşi loc delfinariu, acvariu şi grădină zoologică (...) proiect important pentru dezvoltarea turismului", a declarat Ţuţuianu, menţionând totodată că după reabilitarea Delfinariului, în 2016, numărul turiştilor a crescut cu 80%, în 2018 fiind înregistraţi peste 700.000 de vizitatori, iar în acest an, până în prezent, circa 360.000 de vizitatori.



Bogdan Trif a menţionat că ministerul pe care îl reprezintă sprijină administraţia judeţeană în demersurile făcute şi pentru construirea unui nou acvariu.



"Îmi doresc foarte mult ca împreună să reuşim să definitivăm toată documentaţia pentru un nou acvariu, care cu siguranţă va atrage cât mai mulţi turişti pe litoral. Vă aştept cu studiul de fezabilitate la Ministerul Turismului, bani avem în buget, (...), cu cât vă mişcaţi mai repede, cu atât investiţia se va realiza în timp util", a spus Trif, adresându-se preşedintelui CJ Constanţa.



Potrivit ministrului Turismului, seria investiţiilor continuă, săptămâna viitoare urmând să semneze un contract de finanţare pentru construirea unui port turistic la Călăraşi.



"Vom continua seria investiţiilor. (...) Săptămâna viitoare voi fi la Călăraşi, unde vom semna un contract de finanţare pentru un port turistic. Am neglijat foarte mult, noi ca ţară, acest tip de turism, şi nu am valorificat la potenţialul normal turiştii care vin cu vase de croazieră pe Dunăre. E un prim pas, portul se va realiza în doi ani e zile (...) avem bani, am simplificat legislaţia, mingea este acum la autorităţile publice locale", a declarat Bogdan Trif, într-o conferinţă de presă organizată la CMSN Constanţa.



Anterior semnării contractului de finanţare, ministrul Turismului şi preşedintele CJ Constanţa au vizitat o parte din Grădina Zoologică şi au participat la o reprezentaţie cu delfini.



Lucrările de extindere a Delfinariului prevăd, printre altele, construirea unui bazin de antrenamente şi a unor staţii de filtrare, respectiv de pompare a apei.

