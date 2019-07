Miruna Senciuc a preluat conducerea BNP Paribas Personal Finance din România

Twitter BNP





Miruna Senciuc a preluat conducerea sucursalei locale a BNP Paribas Personal Finance (Cetelem România), în calitate de CEO, fiind, de asemenea, prima femeie din fruntea executivului din România.



Conform unui comunicat remis AGERPRES, Miruna Senciuc, cu o experienţă de 22 de ani în domeniul financiar-bancar, a fost numită la conducerea băncii începând cu luna iulie 2019.



"Sunt încântată de revenirea în ţara mea şi în compania în cadrul căreia m-am maturizat profesional. Mare parte din echipa actuală mi-a fost alături încă de începuturi şi mă bucur că am din nou oportunitatea de a lucra alături de ei. Mă simt onorată să vin la conducerea unei companii cu o istorie de 15 ani pe piaţa din România al cărei succes se reflectă în parteneriate comerciale puternice, într-un număr de aproximativ 1,4 milioane de clienţi şi o valoare totală a creditelor acordate de aproximativ 2 miliarde de euro. Folosindu-mă de experienţa mea internaţională în cadrul BNP Paribas Personal Finance, în mandatul meu, voi continua să aduc în România soluţii inovatoare, să susţin investiţiile în digitalizare şi să fac toate demersurile pentru ca BNP Paribas Personal Finance să aibă un impact pozitiv în comunitate. În următoarele şase luni îmi voi concentra eforturile în zona de dezvoltare, venind în întâmpinarea clienţilor şi partenerilor noştri cu soluţii şi produse financiare competitive. Voi continua strategia pe termen mediu şi lung, dar voi rămâne deschisă şi la oportunităţile pe care le oferă piaţa", a declarat Miruna Senciuc.



Numirea Mirunei Senciuc în noua funcţie vine ca urmare a preluării de către Bruno Leroux a poziţiei de CEO al Hello Bank Republica Cehă. După o perioadă de 3 ani, în care condus, cu succes, sucursala din România, complementar cu poziţia băncii din Cehia, Leroux va prelua o altă misiune importantă în cadrul grupului, fiind responsabil şi de noua strategie Positive Impact pe care compania o va implementa în regiunea Europei Centrale şi de Est.



"România este o piaţă competitivă, cu potenţial ridicat şi perfomanţe extraordinare, iar filiala locală a băncii este o piesă esenţială pentru activităţile companiei în regiunea Europei Centrale. Numirea Mirunei Senciuc în fruntea executivului din România este o alegere strategică. Deşi ne confruntăm cu o perioadă în care climatul politico-economic din ţară este delicat, am convingerea Miruna va gestiona cu măiestrie operaţiunile băncii şi va înregistra rezultate excepţionale în parcursul mandatului său", a afirmat Csilla Ihasz, CEO BNP Paribas Personal Finance Regiunea Europei Centrale.



Miruna Senciuc s-a alăturat echipei BNP Paribas în 2004, în calitate de director comercial al Cetelem IFN SA, activând în această poziţie vreme de 9 ani. Din anul 2013, a preluat conducerea Departamentului de Dezvoltare Comercială - Linia de Retail al BNP Paribas Personal Finance Sediul Central din Paris (2013 - 2016), iar ulterior a fost CEO al BNP Paribas Personal Finance Viena (2016 - 2019), conducând operaţiunile companiei în Austria.



Cu peste 460.000 de carduri de credit în portofoliu şi 480.000 de clienţi, BNP Paribas Personal Finance Bucureşti este o entitate bancară aflată în top 3 emitenţi de carduri de credit din România şi gestionează peste 40.000 de cereri de creditare pe lună. AGERPRES