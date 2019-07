Cea mai rentabilă bancă din România este salteaua cu euro

Un plasament profitabil pentru economii: să transformi leii în euro şi să ţii banii în această monedă, fără să te mai complici cu formalităţile bancare. În acest fel, obţii oricum o dobândă mai bună decât inflaţia şi situată peste ofertele depozitelor, şi nici nu mai trebuie să pierzi vremea cu operaţiunile de depunere şi extragere.

Aveam, la 31 mai 2019, o sumă de 4,7487 lei. Puteam păstra aceşti bani aşa cum îi deţinem, în moneda naţională, sau puteam cumpăra cu ei 1 euro. Apoi, după un an de zile, ar urma să vedem care dintre cele două variante va fi mai avantajoasă.

Banca Naţională a României (BNR) ţinteşte pentru 2019 o creştere a preţurilor de 2,5% plus sau minus 1 punct procentual, dar experţii vin cu previziuni mai pesimiste pentru următoarele 12 luni (deci o altă perioadă, astfel că nu se contrazic cele două date).

Rata anticipată a inflaţiei pentru orizontul de 12 luni (iunie 2020/ iunie 2019) a înregistrat o valoare medie de 4,12%, în cadrul celui mai recent studiu „Indicatorul de Încredere Macroeconomică”, realizat lunar de asociaţia profesioniştilor în investiţii CFA România.

„Dobândă” de 4,6%

Dacă această estimare se va confirma, la 31 mai 2020, cu suma pe care am păstrat-o vom putea cumpăra mărfuri pe care anul acesta le-am fi achiziţionat cu o sumă mai mică, de numai 4,5530 lei. Dacă însă am păstra banii în moneda europeană, am avea de câştigat, după cum indică specialiştii. În ceea ce privește cursul de schimb EUR/RON, 77% dintre participanții la cercetarea CFA România prevăd o depreciere a leului în următoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuală). Astfel, valoarea medie a anticipațiilor pentru orizontul de 12 luni a cursului anticipat este de 4,8384 lei pentru un euro.

Dar în acelaşi timp şi moneda unică va suferi o scădere. Comisia Europeană estimează, în prognoza de primăvară, o inflaţie anuală în zona euro de 1,4%, atât în 2019, cât şi în 2020. Aplicând această depreciere cifrei de 4,8384 lei, rezultă o valoare de 4,7707 lei pentru un euro. Cu 0,2177 lei sau circa 22 de bani mai mult decât suma de 4,5530 lei, pe care am avea-o dacă am ţine banii în moneda naţională şi nu i-am schimba în euro. Câştigul aferent sumei de 4,7487 lei este de circa 4,6%, superior atât inflaţiei anticipate pentru leu, cât şi dobânzilor bancare.

Diferenţe mici de la anticipări la realitate

Calculele din acest articol trebuie luate numai ca titlu informativ, pentru că nu totdeauna aşteptările celor de la CFA România devin realitate, dar, în general, diferenţele faţă de estimări sunt mici. Astfel, valoarea actuală a inflaţiei (mai 2019/mai 2018), publicată de BNR, este de 4,10%, după ce „Indicatorul de Încredere Macroeconomică” de anul trecut avansa, pentru aceeaşi perioadă, un nivel de 4,58% (cu 0,48 puncte procentuale mai ridicat). De asemenea, la sfârşitul lui mai 2018, analiştii prevedeau pentru următoarele 12 luni o valoare medie a cursului anticipat de 4,7929 lei, dar la 31 mai 2019, cursul a fost de 4,7487 lei pentru un euro (cu 4,4 bani mai scăzut). Cifrele ne arată că pentru persoanele fizice, a fost mai avantajos ca banii să fie ţinuţi în euro şi în intervalul iunie 2018 - iunie 2019. Moneda europeană s-a apreciat, în cele 12 luni, faţă de leu, după ce la 31 mai 2018, cursul atinsese nivelul de 4,6485. De asemenea, zona euro a înregistrat în mai 2019 o inflaţie anuală IAPC (indicele armonizat al preţurilor de consum) de 1,2%, faţă de 4,4%, cât a avut România, conform Eurostat.

Românii continuă să depună bani la bancă, deşi dobânzile sunt mici. Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut în mai 2019 cu 8,7% (4,4% în termeni reali) faţă de mai 2018, până la 123,1 miliarde de lei

Maximum 3,5% la depozite

Dobânzile pentru depozitele bancare, atât la cele în lei cât şi la cele în euro, se situează sub inflaţie. Potrivit site-ului de specialitate Conso.ro, depozitele în lei au în general dobânzi de până la 3%, în puţine cazuri băncile mergând spre 3,5%. Depozitele în euro (monedă cu inflaţie mai mică) au dobânzi mai reduse, de până la 1,05%.

Deşi se erodează prin inflaţie, moneda unică rămâne un instrument de economisire mai profitabil decât orice depozit bancar