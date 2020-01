Piața de fuziuni și achiziții, pe val în 2020. Care sunt cele mai atractive sectoare

Trendul pozitiv al pieţei de fuziuni şi achiziţii (M&A) va continua şi în anul 2020 pe fondul creşterii încrederii investitorilor, după ce anul trecut a reprezentat unul dintre cei mai importanţi ani din ultimul deceniu, arată prima ediţie a publicaţiei KPMG, Contextul pieţei de M&A în România.

Aşteptările pozitive sunt alimentate de tendinţa de creştere economică a României şi de contextul geopolitic favorabil din regiune.



"Sondajul evidenţiază un scenariu favorabil pentru acest an; piaţa este influenţată de un număr mare de tranzacţii în curs de desfăşurare şi de un apetit sporit pentru M&A. Piaţa de M&A din România este pe un trend puternic ascendent, care este aşteptat să continue şi în următoarele 12 luni. România este o piaţă atractivă atât pentru investitorii strategici, cât şi pentru cei financiari, datorită poziţiei favorabile în Europa Centrală şi de Est (este a doua cea mai mare ţară din punct de vedere al populaţiei şi a avut cea mai rapidă creştere economică din anul 2016 până în prezent), nivelurilor scăzute de impozitare, salariilor competitive şi oportunităţilor semnificative de consolidare a pieţei în industrii dinamice. Companiile internaţionale se orientează către România în căutarea unei pieţe pentru extindere, bazându-se pe creşterea economică sustenabilă şi forţa calificată de muncă, în timp ce antreprenorii români încep să considere opţiunea M&A ca un mijloc viabil pentru expansiune", explică Bogdan Văduva, Partener, Head of Deal Advisory, KPMG în România.



În ultimii 15 ani, România a devenit o destinaţie de interes atât pentru investitorii strategici, cât şi pentru cei financiari. În contextul unui mediu de afaceri aflat într-o creştere accentuată, potenţialii cumpărători consideră utilă strategia de achiziţionare a altor companii. De partea cealaltă, vânzătorii profită de această oportunitate pentru a monetiza efortul şi succesul acumulat de companii de-a lungul anilor.



Mai mult, apetitul crescut al investitorilor pentru companiile româneşti va intensifica activitatea de M&A, aceştia având posibilitatea de a-şi consolida poziţia în piaţă sau de a se extinde la nivel regional. De asemenea, antreprenorii români au început să integreze în strategia lor de creştere şi opţiunea de M&A, pe lângă cea de creştere organică.



"Este probabil cea mai favorabilă perioadă pentru a valorifica o piaţă emergentă, datorită existenţei unui potenţial de consolidare a pieţei şi a unui mediu economic stabil. Întrucât în România sunt foarte multe sectoare fragmentate ce oferă posibilitatea consolidării, este de aşteptat ca investitorii strategici să fie cei mai activi pe piaţă de M&A, în căutarea sinergiilor şi îmbunătăţirea poziţiei competitive. De asemenea, fondurile de investiţii consolidează companii locale, transformându-le în campioni locali şi regionali. Mai mult, mediul economic şi încrederea investitorilor completează obiectivele de consolidare. PIB-ul României este prevăzut să crească până în 2024 cu o rată medie mai mare decât media Europei Centrale şi de Est sau media UE, făcând România o piaţă atractivă pentru investitorii internaţionali şi locali", a adăugat George Dumitraşcu, Director Deal Advisory, KPMG în România.



Rezultatele studiului KPMG arată ca 67% dintre respondenţi se aşteaptă ca nivelul ridicat al activităţii de M&A din România să continue şi în viitor, în linie cu trendul global. Tehnologia, sănătatea şi energia sunt considerate cele mai atractive sectoare.



Studiul relevă faptul că pregătirea în prealabil a companiei pentru o viitoare tranzacţie va avea un impact pozitiv asupra procesului. Pe de altă parte, anumiţi respondenţi consideră că incertitudinea macroeconomică la nivel global şi aşteptările asupra preţului pot fi motive de îngrijorare pentru succesul tranzacţiei.



Richard Perrin, Partener, Head of Advisory, KPMG în România, subliniază atractivitatea în ascensiune a sectorului tehnologic românesc pentru investitori.



"Sectorul tehnologiei s-a extins şi a atras investitori importanţi în ultimii zece ani, urmând că această tendinţă ascendentă să se menţină şi în viitor. România este o piaţă atractivă pentru industria IT, datorită numărului ridicat de furnizori de servicii software şi a numărului în continuă creştere de specialişti IT acreditaţi", a spus Richard Perrin.

Concluziile prezentate în acest studiu au fost formulate pe baza răspunsurilor oferite de persoane implicate atât direct, cât şi indirect, în activitatea de fuziuni şi achiziţii din România.



