Plumb: Am decis etapizarea construcţiei celor trei spitale regionale, având în vedere contribuţia UE şi cea naţională

Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat, marţi, că, la nivel guvernamental, s-a decis etapizarea construcţiei celor trei spitale regionale având în vedere alocarea din fonduri europene din actuala perioadă de programare, precum şi alocarea naţională de câte 150 de milioane de euro.



"Referitor la spitalele regionale, pentru a nu exista niciun fel de confuzie - Ministerul Sănătăţii beneficiază de asistenţă tehnică din partea Băncii Europene de Investiţii. Prin această asistenţă tehnică se asigură atât documentaţia tehnică necesară construcţiei şi dotării spitalelor, cât şi efectiv modul în care trebuie construite aceste spitale. Documentaţia tehnică care înseamnă studiu de fezabilitate, proiect tehnic, proiect de execuţie, design, maparea serviciilor este în cuantum de 120 de milioane de euro pentru toate cele trei spitale. (...) Costul construcţiei şi al dotării fiecărui spital în parte ne duce la o medie de 400 de milioane de euro per spital. Şi atunci, având în vedere alocarea financiară din fonduri europene, pe actuala perioadă de programare, pentru cele trei spitale regionale de 150 de milioane de euro contribuţie UE şi 150 de milioane de euro contribuţia României, am decis etapizarea construcţiei acestor spitale în sensul că din actuala perioadă de programare să plătim documentaţia tehnică, tot pachetul de pregătire pentru construcţia spitalelor, având în vedere perioada de timp care se întinde undeva până la jumătatea anului 2020 cu pregătirea acestor construcţii de spitale, am luat în calcul etapizarea şi pentru perioada următoare de programare care începe imediat în anul 2021", a explicat Plumb, la Palatul Victoria.



Potrivit ministrului, Guvernul "nu exclude construcţia de spitale regionale finanţată prin instrumentul parteneriatului public-privat". "De ce? Pentru că anul acesta am adoptat Legea parteneriatului public-privat, iar din bugetul public, din banii publici, din bugetul de stat, din fonduri europene nerambursabile putem să asigurăm acest tip de finanţare. Să nu uităm că România are în programul de guvernare al PSD un număr de opt spitale regionale şi un spital republican", a menţionat Rovana Plumb.



Ea a oferit o serie de explicaţii cu referire la "fazarea proiectelor majore de infrastructură". "Spre finalul anului 2012, Eugen Teodorovici, Rovana Plumb şi Asociaţia Română a Apei au iniţiat împreună cu serviciile Comisiei Europene consultare pentru a putea vedea cum proiectele aflate în implementare pot fi continuate spre a fi finalizate, pentru a fi realizate şi în următoarea perioadă de programare. Ca urmare a acestei iniţiative pe care am avut-o, fiind aliaţi cu alţi colegi şi colege din alte state membre, în martie 2013, Comisia Europeană a emis o decizie, o decizie privind introducerea eşalonării proiectelor majore şi împărţirea acestora în faze distincte aferente celor două perioade de programare. Această fazare a fost realizată cu sprijinul serviciilor Comisiei Europene, la momentul acela comisar european fiind Johannes Hahn. Ulterior, această decizie a fost aprobată şi aplicată tuturor statelor membre ca procedură standard", a spus Plumb. AGERPRES