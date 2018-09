Qatar vrea sa investeasca "miliarde" in economia Germaniei

Emiratul a investit deja in mari companii germane, precum Volkswagen, Siemens, Deutsche Bank si altele. Acum, Doha are in vedere noi proiecte.

Potrivit publicatiei economice Handelsblatt, care citeaza cercuri diplomatice si de afaceri, Qatar si-a propus sa investeasca "miliarde de dolari" in realizarea unor proiecte in Germania.

Decizia oficiala va fi anuntata, potrivit interlocutorilor ziarului mentionat, de emirul Hamad al Thani cu prilejul conferintei germano-qatareze, prevazuta pentru vineri, 7 septembrie, la Berlin

Intalnire care, conform acelorasi surse, se va desfasura in prezenta cancelarului german, Angela Merkel. "Sunt cateva proiecte pe care le avem in vedere", a comentat pentru Handelsblatt, un reprezentant al ministerului de finante de la Doha.

Publicatia germana noteaza, in context, ca suma totala investita de Doha in economia germana se ridica la aproximativ 20 de miliarde de dolari.