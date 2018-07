Tesla va construi o fabrica in Europa. Afla unde!

Americanii de la Tesla negociaza constructia unei fabrici in Europa, care sa produca atat baterii, cat si autoturisme. In Germania sau Olanda, informeaza Wall Street Journal.

Discutiile sunt abia la inceput. Tesla are deja o intreprindere in Olanda, unde masinile electrice fabricate in California sunt adaptate pentru piata europeana. Nu se stie inca daca este vorba despre o simpla modernizare a acestei uzine.

Oficiali olandezi au anuntat ca autoritatile au propus deja companiei Tesla conditii pentru construirea unei intreprinderi, dar negocieri detaliate nu au fost inca demarate.

In urma cu cateva saptamani, patronul Tesla, omul de afaceri american Elon Musk a anuntat ca grupul are in plan realizarea unei uzine la granita dintre Franta si Germania, nu departe de Belgia si Luxemburg. Astfel, compania intentioneaza sa-si imbunatateasca pozitia pe piata UE.