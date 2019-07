Tranzacţii de numai 16,4 milioane de lei marţi, la BVB; indicele SIF-urilor, singurul pe minus

Indicele BET-FI al SIF-urilor este singurul care a închis pe minus şedinţa bursieră de marţi, pe o piaţă cu un rulaj de numai 16,43 milioane de lei (3,48 milioane de euro).



Valoarea tranzacţiilor cu acţiuni (15,91 milioane de lei) înregistrată marţi este printre cele mai mici din ultima lună. Cifre mai reduse în ceea ce priveşte schimburile cu acţiuni au fost consemnate luni, 8 iulie (14,38 milioane de lei), luni, 22 iulie (15,52 milioane de lei) şi joi, 18 iulie (15,65 milioane de lei).



În şedinţa de marţi, indicele BET, care indică evoluţia celor mai lichide 16 companii cu excepţia SIF-urilor, a înregistrat o apreciere de 0,18%, până la 9.065,40 puncte.



Indicele BET Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 37 de acţiuni de la BVB, a înregistrat o creştere de 0,17%, în timp ce BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, a urcat cu 0,32%.



Indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a consemnat o apreciere de 0,13%, iar reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, a închis pe plus cu 0,23%.



Pe Piaţa Reglementată, acţiunile Banca Transilvania au fost cele mai tranzacţionate, generând schimburi de 3,99 milioane de lei, urmate de titlurile Digi (3,53 milioane de lei) şi BRD (2,58 milioane de lei).



Cele mai bune evoluţii au fost înregistrate de acţiunile Mecanică Fină, care s-au apreciat cu 14,4%, Electroputere (plus 3,85%) şi Şantierul Naval Orşova (plus 2,86%).



Pe de altă parte, cele mai importante deprecieri au fost consemnate de acţiunile TMK Artrom, în scădere cu 2,7%, Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră (-2,5%) şi SSIF BRK Financial Group (- 1,96%).

