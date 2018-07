Iranul a dat in judecata SUA!

Seful diplomatiei de la Teheran, Mohammad Javad Zarif, a anuntat ca Iranul a depus o plangere impotriva SUA la Curtea internatinala de Justitie a ONU pentru instituirea de sanctiuni unilaterale.

"Iranul a intentat o actiune la Curtea internationala de Justitie a ONU, pentru ca Statele Unite sa poarte responsabilitatea pentru reinstituirea lor ilegala in regim unilateral. Iranul respecta suprematia legii in fata nerespectarii de catre SUA a democratiei si obligatiunilor legale. A te opune obiceiului lor de a incalca legile internationale este o datorie", se spune in comunicatul ministrului iranian de externe.

La inceputul lunii mai, presedintele Donald Trump a anuntat ca Washington iese din acordul nuclear cu Iranul si reintroduce aproape toate sanctiunile impotriva Teheranului, inclusiv cele in privinta tarilor care au afaceri cu Iranul. Ceilalti membri ai Grupului celor 6, care au convenit intelegerea cu Iranul privind programul nuclear al acestuia, s-au pronuntat impotriva deciziei SUA, partenerii europeni declarand ca intentioneaza sa respecte conditiile acordului cu Teheranul.