Jamie Oliver nu își mai poate susține afacerea cu lanțul de restaurante

Jamie Oliver a afirmat că nu mai are bani pentru a-și susține restaurantele, după ce afacerile bucătarului italian s-au aflat în pragul falimentului, anul trecut, scrie Metro.

Cheful italian spune că nu mai are cum să-și susțină afacerile, după ce a investit 12,7 milioane de lire, bani proprii, pentru a face față situației financiare dificile în care s-a aflat.

Jamie Oliver spune că ar face același lucru, dacă s-ar ivi o altă ocazie asemănătoare în viitor, însă nu mai are aceleași resurse financiare. „Nu mai am bani. Am ajuns în punctul în care nu pot pune la bătaie cealaltă parte a afacerii și să risc joburile oamenilor care lucrează acolo”, a spus Jamie Oliver.

Bucătarul a declarat că el nu a ajuns la faliment și că face tot posibilul pentru a se menține pe linia de plutire, însă nu mai poate investi bani din buzunarul propriu.

Jamie Oliver a deschis primul restarant din lanțul de restaurante Jamie's Italian în 2008, însă de atunci a ajuns la a avea datorii de 71,5 milioane de lire sterline și a anunțat că anul acesta va închide 12 restaurante. Bucătarul are o avere estimată la 240 de milioane de lire sterline.