Jocurile iau locul cv-urilor la angajare

Recrutarea de personal pe piața din România este o reală provocare atât pentru companii, cât și pentru cei care-și caută un loc de muncă. Pe de o parte, tinerii nu mai au răbdare să completeze clasicele CV-uri, vor să demonstreze în loc să înșiruiască o serie de calități și aptitudini. De cealaltă parte, antreprenorii se focusează acum pe calitate, nu pe cantitatea de CV-uri strânse în urma unui anunț de angajare.

Gamificarea, un termen tot mai des întâlnit și folosit în România, este un concept care presupune utilizarea unor elemente și principii de joc în contexte serioase precum angajarea sau performanța angajaților. Câțiva tineri au venit cu o soluție unică, propunându-și să aducă mai aproape candidații de angajatori prin intermediul jocurilor. Pe baza acestor principii a apărut Jobful, un start-up fondat de Mihai Cepoi, Ioana Cepoi și Bianca Ene, cărora li s-au alăturat apoi Ioan Profiroiu, Nicu Cercel și Ilinca Drăgănescu. Platforma a fost lansată în luna mai 2018. “Povestea a început în urmă cu trei ani și jumătate, când am deschis o mică agenție cu expertiză în zona de gamification. Din proiect în proiect am ajuns la recrutare și am decis să ne concentrăm toată atenția acolo“, spune Mihai Cepoi, co-fondator Jobful.

Candidații, mai aproape de angajatori

Cercetând piața, tinerii au descoperit două mari provocări, atât de partea candidaților, cât și pentru profesioniștii din recrutare. Pe de o parte, “la tineri există nemulţumirea că trebuie să îşi completeze un CV de fiecare dată și, de cele mai multe ori, omit aspecte care ar putea fi importante pentru angajatori. “Ei ne-au transmis că prezintă un disconfort să se laude cu nişte lucruri, ci vor mai degraba să le demonstreze, că procesul de căutare al unui loc de muncă este dificil pentru că trebuie să aplice la joburi peste tot, să meargă la târguri de carieră şi să stea apoi să aştepte să fie sunaţi. Cu alte cuvinte, un proces lung și neplacut. La cei care recrutează povestea este diferită, dar la fel de neplăcută. Ei postează undeva un job sau participă la evenimente de carieră, primesc sute de CV-uri, alocă doar câteva minute fiecăruia, ca la final să rămână doar cu 10 care li se par relevante. Apoi cei 10 sunt invitați la interviu, unde și acolo există riscul ca mare parte să nu se prezinte. Ce ne-am propus noi a fost să aducem mai aproape candidații de angajatori, uitându-ne în primul rând la nevoile lor și la metode de eficientizare a procesului”, mai spune Mihai Cepoi.

Joci și câștigi. Cum funcționează Jobful

Jobful este o platformă de recrutare prin “gamification” dedicată tinerilor profesioniști, care-i încurajează să își completeze profilul prin testarea unor competențe căutate de angajatori, companiile având posibilitatea unei căutări foarte filtrate, pentru o compatibilitate maximă. Candidaţii întâlnesc diferite elemente de joc și trebuie să parcurga misiuni, iar în urma acestora algoritmul platformei extrage caracterisitici ale candidatului sau, altfel spus, profilul hostic, care este prezentat apoi angajatorilor. “Companiile nu mai au nevoie să treacă prin sute de CV-uri. Selecteaza anumite filtre în platformă (ex: gândire logică, 3-5 ani experienţă, limba franceză) şi vizualizează doar candidaţii relevanţi în funcţie de aceste filtre. Îşi aleg de acolo candidatul dorit şi îi trimit o invitaţie. Candidatul are la dispoziţie 48 de ore pentru a răspunde la invitaţia respectivă. Doar în cazul în care un candidat acceptă invitaţia, compania care recrutează are un cost asociat. Astfel, partea de sourcing și screening a procesului de recrutare este optimizată, timpul pe care îl petrece un recruiter pe platformă pentru a găsi un candidat potrivit fiind cu 85% mai mic: de la câteva ore, la cateva clickuri”, mai spune fondatorul. Peste 15.000 de utilizatori (candidați) sunt înscriși pe Jobful iar creșterea lunară este de 20-30%. De asemenea, sunt peste 200 de companii care doresc să își eficientizeze procesul de recrutare prin intermediul platformei, iar dintre cele care utilizează platforma se află Coca-Cola, Microsoft, KPMG, Orange, Groupama sau EY. “Într-o afacere ce vizează doi jucători importanți - companiile ce recrutează și candidații ce caută roluri noi - cel mai important este echilibrul. Posibilitatea pentru ambele părți de a decide la fiecare pas și cea de a oferi feedback în interacțiune aduc la suprafață două aspecte foarte importante pentru orice individ, dar cumva pierdut în recrutare: libertatea de a alege și asumarea propriilor acțiuni. Este un lucru ce îi poate speria pe cei obișnuiți cu un anumit grad de confort, dar care oferă mai mult acces celor asumați și dornici să demonstreze, fiind mult mai aproape de un proces meritocratic așa cum susțin noile generații căîși doresc”, adaugă Mihai.

Investitorii pariază pe noua platformă

Startup-ul a pornit cu o investiție de aproximativ 60.000 de euro, iar în scurt timp de la lansare a obținut locul al treilea în cadrul Startarium și un premiu de 25.000 de euro. Luna trecută, Jobful și-a adjudecat 100.000 de euro într-o rundă de Angel Investment, de la trei investitori din România. “Planurile noastre de dezvoltare pe termen scurt și mediu presupun, pe de o parte, integrarea de noi tehnologii precum Machine Learning sau Artificial Intelligence în vederea eficientizării proceselor, precum și lansarea unei aplicatii de mobil. Pe termen lung, țintim lansarea Jobful în alte țări europene“, spune Mihai Cepoi.

În cele opt luni de activitate pe anul trecut, Jobful a adus venituri de peste 70.000 de euro, iar anul acesta mizează pe o creștere de 500%, până la suma de 350.000 de euro.

“În prezent suntem şase oameni în echipa Jobful, dar avem alături alți 32 de profesioniști, contractori din diferite domenii (de la IT la advertising sau design). Cu siguranță, până la finalul anului se va mări atât echipa noastră, cât și numărul furnizorilor cu care colaborăm. Am avut parte de feedback pozitiv încă de la început, acesta fiind și un factor esențial al creșterii noastre. Actualizările tehnice pe care le facem regulat sunt în mare măsura bazate pe feedback-ul pe care îl primim de la clienți și de la utilizatori, astfel încât experiența lor pe platformă să fie una cât mai plăcută și eficientă. Apetitul pentru tehnologie și schimbare diferă însă de la organizație la organizație, iar pe măsura ce soluția se maturizeazăîn piața locală ne așteptăm ca tot mai multe companii să decidă să lucreze cu și alături de noi“, mai spune tânărul antreprenor.

Ce joburi vrea noua generație

Piața muncii se schimbă într-un ritm alert, iar diploma nu mai este un garant al unui nou loc de muncă. “Vremurile în care terminai o facultate și știai ce meserie sau carieră vei avea sunt pe punctul de a apune, cu excepția unor domenii ce necesită un grad mai mare de specializare. În prim plan ajunge acum un mix între educația formală și competențe sau aptitudini. Practic, este insuficient să termini ca șef de promoție dacă nu reușești să lucrezi în echipă sau să comunici eficient. De aceea acordăm multă atenție și zonei de educație, platforma punând la dispoziția candidaților Academiile Jobful, în cadrul cărora există atât parte teoretică (informații propriu-zise), cât și parte practică (teste, quiz-uri).Scopul Academiilor este de a valida aceste competențe, de a ne asigura că atunci când un candidat sau o companie se referă la gandire critică sau integritate, se raportează la aceleași comportamente cheie ce le definesc”, mai spune co-fondatorul Jobful.

Mai mult, în piață se observă și o schimbare de mentalitate, cu o reprioritizare a ceea ce contează cu adevărat în viața profesională.“Nu putem discuta despre o carieră fără o abordare holistică, fără a lua în calcul satisfacția pe care ți-o poate aduce, creșterea profesionalăși modul în care aceasta impactează viața personală. Cu alte cuvinte, nu mai vrem job-uri care să plătească facturile la final de lună, ci vrem o carieră care să ne dea un sens. Și vrem să ne dăm seama de asta din anunțul de angajare și de la primul interviu. Este un aspect ce ne bucură și care demonstrează dezvoltarea continuă a societății noastre. Însă, de foarte departe, cel mai important aspect este faptul că sistemele educaționale actuale nu au același ritm cu dezvoltarea mediului de business, cererea fiind mult mai mare decât oferta, cel puțin în mediul urban.”

Mediul antreprenorial este printre puținele în care naivitatea poate avea o contribuție foarte importantă și pozitivă. Cu cât aceasta se pierde, cu atât vedem mai multe limite, bariere sau motive pentru a ne opri. Din fericire am fost suficient de naivi încât să credem că putem schimba tot procesul de recrutare de la zero și suficient de realiști și maturi încât să nu fugim de dificultățile apărute pe parcurs. Dificultăți există în toate aspectele vieților noastre, diferența este facută de cum ne raportam la ele, dacă sunt provocări noi de rezolvat sau factori ce demotivează și taie din elanul antreprenorilor.

Mihai Cepoi, co-fondator Jobful

Am zis că trebuie schimbat întregul proces de la rădăcini pentru viitorul ce ne așteaptă. Noi așa am decis să pornim Jobful, am considerat că nu putem rezolva doar un subproces punctual, competitorii noștrii uitându-se de cel mai multeori în aceeași zonă de volum. Nu poți recruta mai mult sau mai bine dacă nu discuți și zona de educatie, nu poți face sourcing fără să adaugi mecanisme de selecție pentru a scăpa de zgomot, și nu poți atrage talente fără employer branding. Este un mix pe cât de complex, pe atât de important și delicios.

Mihai Cepoi