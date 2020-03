Lecţii de creativitate şi pasiune de la antreprenorul full-time

Trăim vremuri în care afacerile, comunicarea și chiar munca s-au mutat în mediul online. În România, internetul este un atu de care autoritățile statului nu s-au folosit îndeajuns în procesul de digitalizare. Însă „era digitală” a schimbat vizibil modul în care se fac afaceri în România. Dorința oamenilor de a avea acces cât mai rapid și mai ușor la informații, produse și servicii a obligat foarte multe afaceri să se adapteze noilor trenduri. Iar acolo unde munca nu dă rezultatele dorite, intervin specialiștii. Alina Cazacu, antreprenor cu o experiență de peste 13 ani în mediul online, a pus bazele „bucătăriei digitate”, locul unde încep cele mai importante transformări. Niciodată nu e târziu să începem activități creative, iar prezentul chiar ne încurajează să facem asta.

Pentru Alina Cazacu parcursul profesional a fost plin de provocări și de oportunități. De la studii aprofundate de Drept, și-a croit apoi drum spre zona de marketing, consultanță și digital. A lucrat în corporații de top, a implementat cu succes proiecte ambițioase, iar după o vreme, pentru că primea tot mai multe întrebări și i se cerea ajutorul, a decis să pornească pe cont propriu. „Degeaba realizează cei din industrie că e important, că trebuie să fim digitalizați, că procesele și modul de lucru se schimbă și s-au schimbat, dacă totuși nu este o educație la nivel atât micro, cât și macro. Ca țară, încă suntem în urmă din anumite puncte de vedere, dar destul de avansați în altele. De exemplu, acces la internet ca în România există în puține locuri; noi avem viteză bună de internet, dar la acces stăm prost, și, de asemenea, oameni care nu se folosesc de beneficiile acestea la adevăratul potențial, mai e nevoie de multă educație pe zona asta: de la a folosi serviciile online ale unei bănci, a plăti cu cardul o comandă, de a plasa o comandă online, lucruri chiar de bază”, spune Alina Cazacu.

Ingrediente de succes

Trecerea ei către zona de business a venit natural, iar pentru că diversitatea a atras-o întotdeauna, antreprenoarea și-a numit business-ul „Digital Kitchen”, serviciile oferite fiind în zona de digital și transformare digitală (procese, mod de lucru, echipe care să aibă cunoștinte specializate etc.). „Mi-am dorit foarte mult și îmi doresc să fac mai mult decât consultanța clasică și să mă ocup și de implementări de proiecte, produse digitale, practic să luăm business-ul clientului și după ce am identificat niște sincope și mai ales oportunități, să ni-l asumăm împreună și pentru o perioadă de 3-6-12 luni, cu obiective comune setate corect să-l punem la punct, cât de mult se poate. Cred foarte mult în zona asta, mult mai mult decât în clasica consultanță, care până la urmă doar identifică niște probleme, dar tot clientul e cel care trebuie să le implementeze. Și de cele mai multe ori nu are timp, focus, cunoștințe, echipă etc.”, povestește Alina. Business-ul a fost lansat în 2018, iar trecerea la statutul de antreprenor nu a fost ușoară, însă nici foarte grea. „A fost și este greu. Să fii pe cont propriu înseamnă să faci tot ce poate în corporație sau în orice alt business, luai de-a gata, cum s-ar zice. Cum s-ar zice, ești „de capul tău”, faci contracte, NDA-uri, facturi, plasezi comenzi, răspunzi, cauți colaboratori. Sunt evident alte constrângeri, dar nu cele de mers la program, de stat pe un scaun 8-9-10 ore, de stres, de ședințe mai mult sau mai puțin utile. De stres nu se scapă, există oricum, dar capătă altă formă, una mai liberală”. Investiția materială a constat în achiziția unui domeniu de web și în designul site-ului pe care antreprenoarea l-a făcut împreună cu doi prieteni. Alături de Alina Cazacu lucrează colaboratori, specialiști pe diverse domenii. „Sunt relații construite în timp, validate și încercate, iar dacă acum îi numim colaboratori, înseamnă că sunt cei mai buni pe zona lor. La www.digitalkitchen.ro suntem oglinda în relația cu clienții, dar ne bazăm proiectele pe echipe de specialiști, fiecare bun sau cel mai bun în domeniul lui (performance marketing, social media, content marketing, specialiști în implementări de module CRM, e-mail marketing etc.). Pe lângă asta, am și o serie de oameni apropiați, prieteni, pe care în relația de business îi numesc mentori/advisors, și către care mă duc de fiecare dată când am o nedumerire, o îndoială și care mă ajută. Fără această «rețea», care se bazează pe oameni, în primul rând, nu cred că aș putea să fac mai nimic”, mărturisește antreprenoarea.

Nu știu cum e să faci business în altă parte decât România. Nu cred că e greu sau imposibil, dar cum piața e foarte fragmentată între cei care știu și înțeleg zona de digital și o tratează ca atare, știu ce înseamnă un tracking corect al activității, își pun obiective pe care le și măsoară, își conduc business-ul plecând de la date… dar sunt și alţii care merg într-o inerție pe care nici ei nu o înțeleg. Și aici e nevoie de educație.

Alina Cazacu

Provocarea mentoratului

Mentoratul a apărut ca o provocare pentru Alina Cazacu. Una pe care a acceptat-o și căreia îi dedică timp de studiu. „Am început cu o colaborare pro-bono pentru că nu aveam cum să pun un cost pe ceva ce în momentul acela consideram că nu am metodologie sau o anume structură. Când persoana respectivă a revenit după câteva luni și mi-a spus că i-am fost de mare ajutor și vrea să continuăm cu o serie nouă, am decis că este corect să dau structură și metodologie colaborării și ajutorul să se bazeze și pe teorie, nu numai pe practică. În acest moment, sunt la al doilea modul dintr-o serie de patru la «Erickson Institute» din Canada. Sunt cursuri online, am colegi de peste tot din lume, India, China, UK, Serbia, Rusia... Și este foarte interesant să intri în contact în același timp cu oameni din atâtea locuri și să îți dai seama cât de asemănători suntem, cât de mult împărtășim aceleași probleme, situații, provocări, chiar dacă aparent ne despart geografic atâția kilometri. Acum lucrez cu 6 persoane în regim de mentor coaching. Merg numai pe zona de business și dezvoltare în zona de echipe, de procese, de structură, de motivație, time management etc. și cred că asta este și corect, și potrivit să fac”. Alina lucrează acum online și urmează să primească atestatul pentru primul level in business coaching (ACC).

Business-ul de după business

Pentru că nu e niciodată târziu să începem activități creative, iar vremurile actuale chiar ne încurajează să facem asta, când iese din „bucătăria digitală”, antreprenoarea se mută în zona relaxării prin creație. Pasionată de arts&crafts, tânăra a reușit să transforme o pasiune într-un alt business, „Arome HaiHui”, un brand de lumânări parfumate handmade. Totul a pornit de la ideea de a face un cadou prietenilor şi familiei. „Vorbind cu o prietenă despre asta, mi-a venit ideea de a pregăti drept cadou de Crăciun ceva pentru familie și prieteni. Am studiat puțin «problema», practic trei zile, apoi am zis: oare ar merge ca business? Hai să-l testez. Asta e și frumusețea online-ului, mai ales al celui pe care îl trăim în zilele noastre. Putem testa, încerca, marketa, crește sau eșua. În România sunt câteva business-uri similare care fac foarte bine ce fac, dar am zis că, în același timp, asta e un marketing business în care promovarea, împachetarea, produsul în sine reprezintă totul. Am lansat o pagină de Facebook, asta după ce nu mă puteam hotărî la nume, dar am mers pe Arome HaiHui ca e o derivată dintr-un «nick name» pe care îl folosesc practic de când mă știu «haihuiprinlume» și am lansat pe final de noiembrie 2019. Am avut peste 20 de modele de lumânări în decembrie. Prea multe, zic cu mintea de acum, pentru că a fost foarte greu din punct de vedere logistic să facem atâtea arome asociate unui nume, text, culoare. Dar am învățat. Acum există și site-ul aromehaihui.ro, mai spune Alina Cazacu. Investiţia iniţială în acest business a fost de 2.200 de euro. O lumânare creată de ea costă 45 de lei. Borcanele în care vin produsele, dar şi esenţele provin de la furnizori români, iar ambalajul se poate refolosi ulterior.

Alina Cazacu și-a propus să continue să facă tot mai bine ceea ce a început și spune că «oricum ar arăta viitorul, știu că nu m-aș putea lipsi niciodată de energia pe care ți-o dă munca în echipă, de faptul că putem deveni mai creativi împreună, și, în același timp, ne putem regăsi ca oameni și ființe sociale”.