Lipsa constructorilor transformată într-o afacere

Piaţa construcţiilor în România este în continuă creştere. Conform INS, în perioada 1 ianuarie - 31 august 2019, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, volumul total al lucrărilor de construcţii a crescut cu 27%. Este al patrulea an consecutiv de creştere a sectorului, care se confruntă însă cu un deficit de forţă de muncă fără precedent. O posibilă soluţie a acestei probleme a fost găsită de un tânăr antreprenor care, cu ajutorul tehnologiei, a creat şi lansat prima platformă online care aduce împreună, în acelaşi loc, atât cererea, cât şi oferta din piaţă. Serviciile disponibile pe Conzo sunt de tip all inclusive, de la proiecte postate de persoane fizice, până la oportunităţi de angajare şi subcontractare, oferite de companiile din domeniul construcţiilor.

Au trecut aproape şapte ani de când lui Alexandru Boca i-a încolţit în minte ideea că într-o zi va avea resursele necesare pentru a pune bazele unui proiect care să reducă pe cât posibil problemele cu care se confruntă cei ce activează în domeniul construcţiilor, el însuşi fiind afectat de ele. “Cu mulţi ani în urmă, am fost numit responsabil cu finalizarea unei lucrări demarate cu o firmă, să o denumim neserioasă, care a abandonat şantierul. Am petrecut aproximativ 3-4 zile contactând diverse firme până când am reuşit să rezolv problema. Acesta a fost momentul în care am zis OK, trebuie să existe o metodă mai bună pentru a găsi colaboratori. Nu poţi pierde zile întregi vorbind la telefon pentru a rezolva o nevoie de bază. Mi-am promis că atunci când voi avea un minim de resurse disponibile, voi dezvolta o soluţie care să-i ajute pe constructori să economisească timp – un loc în care să îţi postezi cererile, proiectele, iar cei care sunt disponibili să îţi transmită ofertele”, povesteşte Alexandru Boca, CEO şi fondator Conzo.ro. “Pe măsură ce am avansat din punct de vedere profesional, am început să identific zone la fel de problematice precum modalitatea de a găsi colaboratori. Plecând de la felul în care firmele sunt organizate şi dotate, până la modul în care informaţia este distribuită în cadrul unei echipe de proiect sau cum sunt distribuite sarcinile fiecărei entităţi parte dintr-un proiect, precum şi deficitul forţei de muncă. Am plecat singur pe acest drum, în calitatea mea de project manager în construcţii civile, însă pe parcursul anilor am avut norocul să întâlnesc persoane la fel de motivate ca şi mine să găsească soluţii la problemele întâmpinate. Primul care mi s-a alăturat ca şi asociat, este şi primul meu şef, Domenico, care deţine o afacere de familie în domeniul construcţiilor civile şi industriale pe parte de instalaţii. Astăzi suntem prieteni şi asociaţi. Următoarea asociere a venit în mod natural, eram deja două persoane cu un plan, mai aveam nevoie de cineva care să îl traducă într-un produs performant. Al treilea asociat este Iulian, programator senior, personaj principal în Conzo”, mai spune tânărul antreprenor. Platforma online a fost lansată în urmă cu câteva zile, iar investiţia s-a ridicat la aproximativ 80.000 de euro, bani din capitaluri proprii şi împrumuturi.

Cum funcţionează

“Du-ţi la bun sfârşit proiectul, alături de profesionişti!”, acesta este motto-ul platformei pe care îşi pot face cont companii de construcţii şi amenajări interioare, dar şi meşteri şi persoane fizice. “Fie că eşti persoană fizică sau un antreprenor general important în piaţă, sistemul este acelaşi. Completezi un template cu cererile tale, iar acesta este distribuit firmelor înscrise în platformă, în funcţie de zona geografică în care te afli şi de specificul lucrării – construcţii, arhitectură, proiectare, instalaţii, etc. Firmele interesate de cerere, completează la rândul lor un template cu oferta iar aceasta este transmisă către cel care a solicitat-o”, explică Alexandru Boca. Pe Conzo pot exista numeroase tipuri de cereri, ca de exemplu: subcontractarea unei lucrări – zidării, finisaje, hidroizolaţii, faţade, structură de rezistenţă etc., găsirea unui designer de interior, arhitect, proiectant, sau consultant. Sistemul marketplace pe care-l oferă Conzo.ro facilitează prezentarea produselor furnizorilor şi vânzătorilor de echipamente/utilaje într-un cadru organizat, special creat pentru ei. Din marketplace, cumpărătorii sunt redirecţionaţi direct către vânzător. “Conzo facilitează interacţiunea vânzător-cumpărător, nu controlează şi nu reţine comision pentru tranzacţiile dintre aceştia”, precizează antreprenorul. De asemenea, platforma îi poate scuti pe mulţi de cheltuirea unor bani în plus. Dacă pentru meseriaşi şi persoane fizice crearea contului pe platformă este gratuit, companiile trebuie să plătească un abonament. “Dinamica parteneriatelor cu firmele din domeniu a fost simplificată la maximum, accesul companiilor în platforma Conzo se face pe baza unui abonament lunar. Indiferent cât de multe proiecte vor accesa prin intermediul nostru, câte produse vor vinde sau câte utilaje vor închiria, scopul Conzo este de a facilita şi nu acela de a comisiona“, mai spune fondatorul platformei. Până în decembrie 2019, abonamentul pentru firme are un preţ promoţional de 85 de euro pe lună, iar din 2020 preţul va fi de 170 de euro.

Ţinta: 1 milion de euro în 2020

Acum 30 de colaboratori sunt angrenaţi în proiect, beneficiile tuturor fiind direct proporţionale cu dimensiunea succesului. Conzo îşi propune să încheie anul 2020 cu o cifră de afaceri de un milion de euro şi estimează că în primele 12 luni platforma va atrage, ca utilizatori, un număr de 1.000 de companii plătitoare, 5.000 de clienţi persoane fizice şi în jur de 500 de meseriaşi. “Din punct de vedere al funcţionalităţilor, avem un “minimum viable product”, dar acestea vor fi dezvoltate dinamic, în funcţie de cerinţele pieţei“, mai spune Alexandru Boca. Toţi membrii echipei unui proiect: arhitect, proiectanţi de specialitate, diriginţi de şantier, şef de şantier, project manager şi clientul vor beneficia de mai multe unelte puse la dispoziţie de platforma online pentru optimizarea muncii tuturor, mai spune antreprenorul. “Toate cerinţele/deciziile rezultate în urma şedintelor sau a problemelor curente din şantier vor fi adăugate în Request Manager (RM) şi vor fi vizibile pentru toţi membrii echipelor, parcursul rezolvării acestora putând fi urmărit "live". Obţinem astfel şi o trasabilitate perfectă a derularii proiectului”, spune Alexandru.

De asemenea, multitudinea de documente care necesită aprobarea membrilor va fi adăugată în Document Approval Manager (DAM). Astăzi, aceste documente sunt transmise pe e-mail sau prin link-uri de transfer, iar trasabilitatea şi urmărirea deciziilor devine astfel un mare consumator de timp şi resurse. “Documentele, fişierele de orice fel sunt adaugate în DM, sunt vizibile şi accesibile instant tuturor membrilor ED. Aceştia le pot aproba online, pot adăuga comentarii şi observaţii prin intermediul chat-ului”, explică Alexandru.

Primul şi cel mai important pas este să recunoaştem că avem o problemă reală şi presantă cu deficitul forţei de muncă. Putem creşte la maximum randamentul forţei de muncă active astăzi, ceea ce va conduce pe termen mediu şi lung la atragerea forţei de muncă din afara graniţei. Concurenţa este întotdeauna benefică!

Alexandru Boca, fondator Conzo

În momentul în care o companie se înscrie în Conzo, este realizat practic un site de prezentare pentru aceasta, cu ajutorul template-urilor. Astfel, nu mai este necesară cumparărea unui domeniu, găsirea unui programator şi a unui web designer pentru realizarea site-ului propriu, taxe de mentenanţă, taxe anuale pentru domeniu, update-uri şi lista poate continua.

Beneficiile Conzo

- Reducerea întârzierilor înregistrate în toate etapele realizării unui proiect;

- Reducerea costurilor;

- Creşterea randamentului forţei de muncă ce activează în domeniu;

- Facilitarea contractării, a vânzării de produse şi servicii;

- Optimizarea dezvoltării unui proiect.