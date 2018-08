Lockheed Martin va construi pentru SUA sateliti antiracheta!

Compania Lockheed Martin a obtinut de la US Air Force un contract in valoare de 2,9 milioane de dolari pentru realizarea a trei sateliti dintr-o noua generatie, capabili sa anunte apropierea unor rachete, informeaza publicatia Space News.

Potrivit sursei, compania va produce trei aparate, care vor fi plasate pe orbita geosincrona. Finalizarea lucrarilor este prevazuta pentru aprilie 2021.

Plasarea satelitilor in jurul Pamantului va fi efectuata in 2023. "US Air Force au nevoie de un sistem nou, care sa avertizee in legatura cu apropierea unei rachete si, intr-o mare masura, capabila sa faca fata armelor antispatiale ale Chinei si Rusiei", scrie Space News.

"Suntem constienti de necesitatea de a grabi lucrurile, de a ne perfectiona tehnologiile care vizeaza securitatea nationala, astfel incat amenintarile care apar la nivel mondial sa nu ne ia prin surprindere", au declarat responsabilii companiei americane.