Mark Zuckerberg a pierdut 17 miliarde de dolari

Prabusirea actiunilor Facebook l-a lasat pe fondatorul companiei mai sarac cu aproape 17 miliarde de dolari, a calculat agentia Bloomberg. Potrivit expertilor, asemenea pierderi financiare l-ar putea costa pe tanarul om de afacri pozitia in clasamentul celor mai bogati oameni ai planetei.

Publicarea rezultatelor trimestriale si prognozele negative ale analistilor au determinat prabusirea actiunilor Facebook, scrie MarketWatch.

"Ritmul de crestere a profitului va continua sa incetineasca in a doua jumatate a anului 2018 si, prin urmare, ne asteptam ca acest indice sa fie mai mic in ultimele doua trimestre, fata de valorile inregistrate in perioada de referinta din 2017", a declarat directorul financiar al Facebook, David Wainer.

Potrivit Bloomberg, deprecierea titlurilor Facebook au topit 16,8 miliarde de dolari din averea lui Zuckerberg. Daca evolutia descendenta se va mentine pana la sfarsitul sesiunii bursiere de joi, el a pierde locul 3 din topul celor mai bogati oameni ai planetei, in versiunea agentiei, coborand pe 6.