Masina estoniana de spalat bani!

30 de miliarde de dolari din Rusia si din fostele republici sovietice au fost spalate intr-un singur an prin reprezentanta estoniana a Danske Bank, sustine cotidianul economic FInancial TImes, citand o ancheta independenta.

Acum, conducerea Danske Bank trebuie sa explice cine era la curent cu aceste tranzactii, fiind vorba de un flux urias de bani pentru o filiala destul de modesta, cum este cea din Estonia.

Un raport al firmei de consultanta Promotory Financial arata ca in 2013 nerezidentii au depozitat in reprezentanta estoniana a Danske Bank 30 de miliarde de dolari. "Portofoliul de depuneri ale nerezidentilor a atins varful in 2013, cand numarul operatiunilor s-a aproapiat de 80.000, iar volumul lor s-a cifrat la 30 de miliarde de dolari", precizeaza raportul.

"O suma atat de mare pentru o filiala micuta iti taie respiratia. Dar banca trebuie sa stabileasca daca nu cumva a fost folosita in calitate de masina de spalat", a declarat pentru Financial Times o sursa apropiata dosarului. Nu toate transferurile trezesc suspiciuni.

"Este o chestiune cat se poate de delicata, de aceea a fost nevoie de o investigatia ampla", a spus, la randul sau, un responsabil al bancii estoniene. "Vrem sa refacem intreg tabloul celor intamplate si cred ca orice concluzie trebuie luata pe baza unor fapte verificate, nu pe fragmanete de informatii, scoase din context. Facem ultimele retusuri la rapoartele noastre dar, asa cum am anuntat deja, toate chestiunile legate de portofoliu au fost mai extinse decat am crezut", a subliniat respectivul responsabil.