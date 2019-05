MEDIjobs, singura platformă digitală de recrutare în domeniul medical

România încă are de suferit ca urmare a exodului medicilor din ultimii ani. Fenomenul continuă și azi, dar nu din pricina salariilor mici, pentru că situația a revenit oarecum la normal. După majorările salariale din sistemul public de sănătate, peste 150 de medici au decis să se întoarcă în țară, însă de trei ori mai mulți au ales să plece. Lipsa specialiștilor din clinicile și spitalele din România a fost motivul pentru care doi tineri ambițioși au pornit un business care facilitează accesul angajatorilor din domeniul medical la medici, asistenți și profesioniști medicali.

În anul 2015, frații Catrinel şi George Hagivreta au decis că pot oferi o soluție privind recrutarea de personal medical și au decis înființarea MEDIjobs, prima platformă de specialitate din România, având misiunea de a creşte retenţia specialiştilor medicali în România şi de a îmbunătăţi calitatea serviciilor de sănătate. Niciunul nu era stăin de domeniu, așa că au mers înainte cu planul lor.

„Am lucrat în domeniul medical timp de 8 ani, am iubit de la bun început domeniul pentru că, dincolo de business, ai oportunitatea de a impacta pozitiv viețile oamenilor, zilnic. Am lucrat alături de medici, de asistenți, de oameni care lucrează pentru oameni. Așa am identificat problema pe care clinicile și spitalele din România o au în a accesa rapid candidați din domeniul medical pentru angajare. Nu exista nicio platformă care să faciliteze accesul angajatorilor din domeniul medical la medici, asistenți, profesioniști medicali. În străinătate existau, așa că m-am întrebat: de ce nu și în România? Asa că m-am hotărât să fac eu acest pas. Am știut din prima clipă alături de cine voi dezvolta acest business, fratele meu George”, povestește Catrinel Hagivreta, co-fondator MEDIjobs.

George: „Am ştiut din prima că va fi un succes”

„Când mi-a povestit despre ideea MEDIjobs, am știut din prima clipă că va fi un succes pentru că nevoia în piață era extrem de mare. Și mai știam că vom face o echipă excelentă”, adaugă fratele ei, George Hagivreta. „Ne-am dorit întotdeauna să dezvoltăm un business împreună pentru că, înainte de orice, eu și Catrinel suntem foarte buni prieteni și am avut dintotdeauna o relație foarte bună ca frați, valori inspirate de părinții noștri. Fiecare dintre noi s-a dezvoltat într-o direcție diferită de-a lungul anilor, ea în domeniul medical și marketing, eu în comerț și relații internaționale“, mai spune George.

Fondatorul rețelei Regina Maria a pariat pe MEDIjobs

Business-ul a fost lansat în mai puțin de trei luni de zile, fără o investiție considerabilă. „Am dezvoltat platforma cu ajutorul unui tech partner și, în mai puțin de 3 luni, am fost live. Am reușit să rezistăm în primul an fără să accesăm niciun fel de finanțare, pentru că știam că va fi în defavoarea noastră la acel nivel de dezvoltare. În primul an am investit aproape 80.000 de euro, iar primele venituri au început să apară după primele 6 luni. După primul an, am triplat cifra de afaceri în fiecare an”, mai spune Catrinel. În 2018 însă, afacerea a obținut prima finanțare, iar după doi ani de activitate, compania MEDIjobs a fost evaluată la peste un milion de euro. „Când frații Hagivreta, Catrinel și George, au venit la mine am știut din prima, dat fiind cei 25 de ani de experiența în domeniul serviciilor medicale, 25 de ani de când am fondat o rețea medicală dar și experiența acumulată în crearea și susținerea celor șapte noi business-uri din 2015 încoace, de la exit-ul meu, că pot fi pentru ei un Angel Investor care să îi sprijine în a pune pe picioare ceea ce s-a transformat deja în cea mai mare platformă de recrutare medicală din România. Recunosc de altfel, că m-au atins emoțional foarte mult pentru că MEDIjobs nu trimite medicii din România ci îi aduce înapoi. Iar eu sunt absolut preocupat de acest aspect - de o piața de muncă medicală profesionistă, plătită corespunzător și, mai ales, care să aibă unde să fie plasată în condiții profesionale remarcabile. De altfel, eu folosesc serviciile MEDIjobs ca oricare angajator de pe piață pentru compania lui dar, cel mai mult, voi folosi platforma pentru contractarea celor aproape 400 de medici și personal medical care vor munci în Enayati Medical City începând cu anul viitor, în cel mai mare complex medical dedicat vârstnicilor, care include și un spital de oncologie, cel mai mare complex medical dezvoltat privat și de stat din 1989 încoace”, spune dr. Wargha Enayati, fondatorul rețelei de sănătate Regina Maria.

Ce face MEDIjobs? Cum își pot găsi medicii de lucru

Platforma MEDIjobs ajută specialiștii din domeniul medical să acceseze gratuit ofertele din domeniul medical, astfel încât să poată face o alegere informată atunci când își doresc o schimbare de carieră. „Într-o piață ca cea medicală, în care cererea de personal medical este mult mai mare decât oferta, ideea noastră a fost să inversăm modelul pentru a face tot procesul mult mai eficient. Și a funcționat! Medicii iubesc MEDIjobs pentru că funcționează pentru ei asemenea unui impresar. Ei doar își creează un cont gratuit în 2 minute, iar noi ne ocupăm să le promovăm profilul către cei mai potriviți angajatori din țară, respectând nivelul salarial dorit și programul ideal”, mai spune co-fondatoarea business-ului. Doar anul trecut, aproape 200 de candidați au găsit locul de muncă potrivit prin platforma MEDIjobs, iar pentru 2019 compania estimează că numărul acestora va fi de peste 500. „Dincolo de avantajul pe care îl oferim userilor platformei, credem că ajutăm la echilibrarea sistemului de sănătate per total pentru că aliniem cererea cu oferta din piață. Calculatorul de salarii MEDIjobs evaluează așteptările salariale ale celor peste 28.000 de medici și asistenți înregistrați în comunitatea noastră și o compară cu ofertele angajatorilor. Feedback-ul primit este uluitor, sunt medici care și-au schimbat viața prin schimbarea job-ului. Care au regăsit bucuria de a profesa sau care s-au întors alături de familie după accesarea unui job prin platforma noastră”, declară Catrinel.

Companiile aplică pentru candidați și nu invers

Cei peste 150 de clienți care folosesc platforma MEDIjobs.ro și-au crescut productivitatea în recrutare cu peste 300%. „Ne-am ajutat clienții să recruteze departamente întregi de ATI, un obiectiv extrem de dificil de altfel. Alți clienți au angajat peste 50 de asistenți dentari în doar câteva luni și alții care au angajat peste 10 medici în doar 2 luni. Impactul nostru se simte în cadrul echipelor pentru care noi lucrăm și, indirect, în viețile pacienților care accesează servicii prin intermediul specialiștilor angajați prin MEDIjobs”, mai precizează Catrinel. Odată ce folosesc platforma pentru prima dată, angajatorii înregistrează majoritatea nevoilor de recrutare prin MEDIjobs, iar asta ne-a ajutat să creștem rapid și sustenabil. Avem o rată de retenție incredibil de mare tocmai pentru că ajutăm clienții noștri să angajeze rapid medicii și asistenții de care au nevoie, astfel încât ei să își poată concentra eforturile pe ceea ce contează cu adevărat – retenția angajaților și tratarea pacienților”, arată co-fondatoarea platformei.

TechStars, rampa de lansare în SUA

Recent, Catrinel și George s-au întors de la Berlin unde au participat, timp de trei luni, într-un program de accelerare a afacerilor, Techstars, aflat în top 3 cele mai renumite acceleratoare de business din lume. „Am fost bucuros și mândru să particip la Berlin la Demo Day, ei aveau nevoie de încurajare și mi se pare absolut

important ca un business ca acesta, un start-up, să primească tot sprijinul uman, logistic și financiar de care are nevoie. Proiectele acestea de tipul Techstars sunt foarte importante pentru developmentul unei companii ca aceasta”, a declarat

Dr. Wargha Enayati. Participarea românilor a însemnat internaționalizarea business-ului MEDIjobs. „În cadrul acceleratorului am lansat platforma MEDIjobs în SUA, am angajat primii oameni și am deschis biroul în doar o lună. Atunci când ai o echipă de experți care au lucrat cu multe startup-uri care au parcurs același drum, totul se desfășoară mult mai repede și eficient. Trebuie doar să știi ce îți dorești și să acționezi în acea direcție”, spune George Hagivreta. „Deja am semnat cu primii 63 de clienți care cumulat, înregistrează peste 1.000 de nevoi de recrutare pe an. Soluția noastră a fost primită extrem de bine, mult mai bine decât ne așteptam. Obiectivul este să replicăm în SUA ceea ce am reușit în România, respectiv să dezvoltăm cea mai mare comunitate medicală digitală a specialiștilor medicali. În plus, obiectivul pe termen lung este să devenim un “one stop shop” pentru forța de muncă din domeniul medical, așadar vom completa portofoliul de servicii cu noi soluții în curând”, mai precizează Catrinel.

La MediJobs lucrează acum doar 12 persoane însă planul prevede o dublare a posturilor până la sfârșitul anului.

Catrinel Hagivreta, co-fondator MEDIjobs

Am imprimat un nou mod de a recruta în domeniul medical în România. Cred că putem spune că am inventat segmentul de recrutare medicală în țară, întrucât nu există nicio altă platformă digitală care să fie adaptată și focusată doar pe acest sector.

George Hagivreta, co-fondator MEDIjobs

Obiectivul este să replicăm în SUA ceea ce am reușit în România, respectiv să dezvoltăm cea mai mare comunitate medicală digitală a specialiștilor medicali.

Dr. Wargha Enayati, fondatorul rețelei de sănătate Regina Maria

Medicii români nu pleacă din țară doar pentru bani de aceea nici nu se întorc doar pentru asta, ci au nevoie să poată să performeze, să acceseze aparatură și cazuistică, să se dezvolte profesional.