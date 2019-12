Noile tehnologii schimbă spaţiile de birouri

Tot ce ştiam despre organizarea muncii în general şi a spaţiilor de birouri în particular se poate schimba în favoarea tuturor, datorită noilor tehnologii. Avantajele sunt multiple atât pentru cei care lucrează, cât şi pentru creşterea productivităţii companiilor, dar încă nu s-a ajuns nici la jumătatea drumului, în privinţa reorganizării activităţii, pe baza noutăţii din domeniul tehnologic. Unii pun rezistenţa la schimbare pe baza mentalităţii, pentru că atât angajaţii, cât şi angajatorii se simt ataşaţi de modalitatea clasică de lucru, deşi nu mai este nici măcar eficientă în zilele noastre. Pentru a crea o punte între stilul clasic şi cel al zilelor noastre, specialiştii în HR vin cu propuneri.

Conferința “Workplace of the Future”, despre noile abordări și impactul noilor tehnologii în dezvoltarea spațiilor de birouri a adus la Bucuresti, pe 20 noiembrie, specialişti care oferă pieţei noi concepte de organizare a muncii, în spiritul eficientizării. Deoarece viitorul spațiilor de birouri continuă să fie determinat de flexibilitate și deschidere, companiile se gândesc din ce în ce mai mult la noi abordări în atragerea și retenția angajaților, printre acestea, la eficientizarea și alinierea designului și caracteristicilor spațiilor de muncă la noile tehnologii și stilul de viață și programul angajaților. Indiferent, însă, de inovațiile și modernizările din acest domeniu, un lucru este cert: conceptul general de „spațiu de muncă” sau „muncă la birou” se schimbă şi în România. Transformarea locului de muncă poate fi un vehicul puternic în schimbarea de mentalitate, de a inspira inovatia și a îmbunătăți productivitatea angajaților. “Deoarece viitorul locului de muncă continuă să fie determinat de flexibilitate și deschidere, companiile s-au gândit mult mai mult la modul în care abordează acest aspect. Indiferent dacă este vorba despre o eficiență mai mare obținută dintr-un anumit detaliu de interior, utilizarea tehnologiilor emergente sau alte abordări inovative, un lucru este cert: locul de muncă din România se schimbă. Transformarea locului de muncă poate fi un vehicul puternic pentru a iniția schimbarea de mentalitate în privința locului de muncă, a inspira inovația și a îmbunătăți productivitatea”, a explicat Colin Lovering, Senior Vice President Avison Young Real Estate Romania.

Se propun soluţii pentru scăderea nivelului de stres

Eficientizarea productivităţii are legătură în primul rând cu nivelul de stres care afectează angajaţii, mai ales atunci când aceştia trebuie să fie inventivi şi creativi. În afară de această sferă a creativităţii, la nivel mondial se investesc foarte mulţi bani pentru reducerea stresului angajaţilor, după ce s-a calculat o pierdere anuală de miliarde de dolari, din cauza îmbolnăvirii specialiştilor din toate domeniile de activitate, pe baza stresului, ceea ce îi scoate din producţie pe mulţi dintre cei care aduc valoare adăugată companiilor şi pentru înlocuirea cărora este nevoie de investiţii foarte mari şi de timp. Specialiştii au perfecţionat deja standarde pentru măsurarea eficienţei noilor spaţii de lucru, iar spaţiiile înghesuite şi rigide se transformă în locuri cu verdeaţă, cu încăperi destinate relaxării, cu săli de jocuri pentru angajaţi. Există şi clădiri de birouri unde firmele mici şi mijlocii pot închiria spaţii, tocmai pentru a-şi desfăşura activitatea la comun cu alţi amatori de relaxare şi socializare constructivă la locul de muncă. “Standardul de construcție WELL este un sistem de măsurare, certificare și monitorizare a performanței caracteristicilor clădirii care au impact asupra sănătății și bunăstării celor care lucrează în acele spaţii. Există şapte zone-cheie, și anume aer, apă, hrană, lumină, fitness, confort, minte. 50% dintre angajații români consideră că nivelul de stres la locul de muncă este ridicat. 15,4% spun că nivelul de stres este extrem de ridicat. 60% din zilele de muncă pierdute sunt cauzate de stres. Ne petrecem 90% din timp în interior”, explică şi Oliver Heath, Director, Oliver Heath Design. Două din principalele consecinţe ale refuzului eliminării spaţiilor de birouri sunt traficul şi poluarea, care s-ar putea elimina prin folosirea tehnologuiilor în locul deplasării către spaţiile de birouri. Astfel, la stresul cotidian se adaugă cele provocate de blocajele în trafic şi de aerul care devine aproape irespirabil, mai ales în marile oraşe. “Când vorbim despre locul de muncă, este important să ne concentrăm asupra oamenilor, nu asupra spațiului interior. Spațiile devin mai centrate pe oameni și asta este ceea ce numim bunăstare”, spune şi Diana Calfa, Managing Partner, Morphoza. “Trebuie să lucrăm într-un mediu echilibrat. Trebuie să ne simțim confortabil la locul de muncă. Angajatul trebuie să fie în centrul discuției la locul de muncă. Asta, cu siguranță, le va crește productivitatea și fericirea”, a explicat şi Mircea-Cătălin Roman, Coordinator Employment Practice Noerr, Senior Associate.

Noul trend al clădirilor inteligente, pe piaţa imobiliară

Principalul adversar al ideii de desfiinţare a spaţiilor de birouri este piaţa imobiliară, care se adaptează, şi ea, din mers. Noul trend în imobiliare este cel al clădirilor inteligente pentru spaţiile de birouri, iar efectele de eliminare a stresului se resimt deja, acolo unde s-au implementat astfel de proiecte. “Generațiile mai tinere au așteptări mai mari atunci când vine vorba de clădiri inteligente sau de aspectele ce țin de calitatea locului de muncă”, a precizat, în cadrul conferinţei de la Bucureşti, specialistul Cătălin Stratulat, Delivery Head Europe Product Engineering Services, Wipro. În completare, Mihai Păduroiu, CEO Office Division, One United Properties, a specificat că, în prezent, compania pe care o reprezintă dezvoltă trei proiecte de utilizare mixtă, toate urmând a fi certificate LEED. “Proiectele noastre curente de birou vor fi, de asemenea, certificate WELL. Piața românească a îmbrățișat această nouă certificare, iar România este una dintre cele mai importante țări în acest sens. Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) e sistemul predominant de certificare a construcţiilor sustenabile în Statele Unite, bazat pe criterii ca eficienţa energetică, reducerea consumului de apă, a emisiilor de dioxid de carbon, îmbunătăţirea calităţii aerului în interiorul clădirilor şi economia de resurse în general. LEED a dobândit popularitate şi în afara graniţelor Statelor Unite – ca dovadă, România are deja o clădire certificată LEED GOLD: fabrica Nokia din Cluj. WELL este instrumentul principal pentru promovarea sănătății și bunăstării în clădiri la nivel global. Biroul, clădirea sau alt spațiu de lucru se pot proiecta astfel încât să corespundă cadrului flexibil WELL, ce ajută la îmbunătățirea sănătății și experienței umane.

Recent, am realizat un studiu pentru a măsura eficiența, productivitatea și fericirea în birou. După concluziile acestui studiu, am reușit să creștem productivitatea cu mai mult de 70 la sută. A avea instrumente de măsurare a bunăstării în birou are un impact pozitiv asupra productivității și fericirii angajaților.

Tudor Ionescu, Head of Advisory & Transaction Services, Office CBRE

Dacă acum zece sau chiar cincisprezece ani se vorbea despre desfiinţarea spaţiilor de birouri şi mutarea muncii în spaţiul cel mai avantajos pentru cei care lucrează - fie ei angajaţi sau freelanceri –, s-a constatat că nici companiile, nici măcar angajaţii nu se pot dezlipi prea uşor de mediul de lucru care le este cunoscut. Adică, deşi în unele companii s-ar putea obţine profituri de câteva ori mai mari decât în prezent, doar renunţându-se la spaţiile de birouri, toţi merg în continuare la locul de muncă, pierd câteva ore zilnic în trafic şi, pentru adaptare sau relaxare, participă la şedinţe pe care le-ar putea face şi cu ajutorul mijloacelor tehnice actuale, fără deplasare. Astfel, se consumă în continuare foarte multe resurse, mai ales financiare, pentru menţinerea şi întreţinerea unor birouri care ar putea deveni pur şi simplu virtuale. Şi, pentru că nu au reuşit să-i convingă nici pe angajatori, nici pe angajaţi, iar în unele situaţii, nici măcar pe freelanceri să folosească tehnologia pentru a-nlocui biroul clasic, specialiştii în HR vin acum cu noi propuneri pentru reorganizarea spaţiului de lucru, astfel încât să se treacă treptat către dezideratul de a renunţa definitiv la acesta, în favoarea lucrului de la distanţă.