OMV ar putea semna un nou contract cu Gazprom!

Recent, compania austriaca OMV a prelungit pana in 2014 un acord cu Gazprom pentru livrarea de gaze naturale. Iar acum nu exclude incheierea unui nou contract, in cazul in care cererea de carburant va creste. In orice caz, asa a declarat presedintele grupului energetic, Rainer Seele, intr-un interviu acordat agentiei ruse TASS.

"Europa va importa tot mai multe gaze naturale. O necesitate care capata asemenea dimensiuni, incat tortul va fi destul de mare, dar va ajunge o bucatica la fiecare. Vor creste si importurile din Rusia, dar si cele de gaze naturale lichefiate, livrari vor veni si din Norvegia. Daca am dreptate, este posibil ca OMV sa incheie un nou contrac cu Gazprom", a spus Seele.

In opinia lui, conjunctura din Europa pentru gaze naturale se va imbunati, pentru ca Batranul continent trebuie sa renunte la carbune. "Vom mai avea nevoie de gaze naturale inca mult timp de acum inainte", afirma omul de afaceri.