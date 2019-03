Pariul unei tinere cu agricultura, kale spre succes

În ultimii ani, tot mai mulți tineri au descoperit în pământul țării un potențial uriaș pe care au început să-l exploateze. Potrivit ultimelor date Eurostat, în România, forţa de muncă ocupată în agricultură este de 1,6 milioane de persoane, plasând țara noastră pe locul al doilea în U.E., după Polonia. Agricultura rămâne însă principala sursă de venit din zonele rurale, 85 la sută dintre aceste persoane lucrând pe propriile exploataţii agricole, de subzistenţă. Dacă dimensiunea medie, la nivel european, a unei ferme este de 16,1 hectare, în România aceasta este de numai 3,5 hectare, adică de peste patru ori mai mică față de media europeană. Micile afaceri în agricultură au luat avânt de câțiva ani, antreprenorii venind pe piață cu produse noi, sănătoase și profitabile.

Pentru Alina Stancu, co-fondatoare Kale Romania, un simplu experiment a condus-o pe calea succesului. Fiind inspirată de mică de bunicul său, care i-a insuflat pasiunea și dragostea pentru munca pământului și pentru recoltă, Alina nu a ales întâmplător acest domeniu.“Agricultura este viitorul, este aurul României!”, ne spune ea. Tânăra a început să cultive diverse legume în 2011, pe câteva hectare de teren din județul Ialomița. Însă, o poveste auzită întâmplător doi ani mai târziu, la un curs de antreprenoriat susținut de Peter Barta, actualul său partener de afaceri, i-a deschis calea: “Pasiunea pentru nou a fost esențială, altfel nu am fi îndraznit să acceptăm provocarea Kale. Provocare ce a însemnat cultivarea unei plante deloc cunoscută în Romania, fără niciun potențial client, dar totuși cu dăruire deplină”. Așa au pornit cei doi afacerea cu varza kale, supranumită și “regina verdețurilor”. Înfiinţarea unei culturi de kale costă mai puțin de 10 mii de euro, fără teren. “Prima investiție a fost într-un teren, iar banii au provenit din economii și împrumut”, spune Alina Stancu. Iar ca în orice business aflat la început de drum, durează ceva timp până la amortizarea investiției. Mai ales când vii pe piață cu un produs absolut nou-nouț. “Piața din România a fost puțin reticentă la început, însă ne bucurăm acum că din ce în ce mai mulți își doresc să o folosească în preparatele lor, și mai ales să cunoască beneficiile ei, deoarece kale este îmbinarea perfectă dintre fibre, vitamine și antioxidanți”, mai spune tânăra antreprenoare.

Afacere cu fonduri europene

Românii s-au adaptat însă, iar asta s-a observat și în bunul mers al afacerii. “Profitul apare treptat și nu poți să spui că te îmbogățești peste noapte din cultivarea și procesarea kalelor. Totul se reinvestește, în solare și în timp în utilaje performante”, mai spune ea. Pentru asta au aplicat pentru un program finanțat prin fonduri europene, pentru a ne putea achiziționa o seră, utilaje, dar și o linie de producție, de ambalare pentru salate și sucuri. Experiența nu a fost însă una ușoară. “Deși a fost un proiect simplu, birocrația de atunci m-a determinat să mă gândesc acum de mai multe ori înainte dacă merită efortul și stresul pe care urmează să ți-l asumi cu un proiect pe fonduri europene. În alte țări, procesul este mult mai simplu”, spune antreprenoarea. O altă problemă, pe care, de altfel, mulți dintre agricultori o reclamă, este deficitul de forță de muncă. Cu greu găsesc chiar și muncitori zilieri. Iar biocrația și infrastructura deficitară se adaugă listei de minusuri în acest business.

Un kilogram de kale se vinde cu până la 40 de lei, iar un hectar poate oferi o productie medie de 6 – 10 tone. Însă, cultura de kale, chiar dacă nu are probleme cu bolile, este predispusă la mulți dăunători. Plantația trebuie irigată în fiecare zi, are nevoie de foarte multă apă.

Pentru a vinde producția, Alina și partenerul său au fost nevoiți să bată din ușă în ușă la restaurante și rețele de supermarketuri. Așa au început colaborări din primul an de activitate. Însă mediul on-line a fost și rămâne cea mai potrivită metodă de promovare . “Lumea este într-o continuă mișcare iar mesajele noastre sunt concrete, concepute în special pe partea de beneficii pe care ți le aduce consumul kalelor, dar și a celorlalte produse derivate pe care noi le comercializăm”, explică antreprenoarea. Și, tot prin colaborări, Alina a reușit externalizarea multor proceduri. “Angajații depind de la o perioadă la alta. Cei care sunt zi de zi se ocupă în special cu îngrijirea plantelor, recoltare, ambalare”, mai spune ea.

Esenţă pentru sănătate

Kale este un tip de varză, înrudită cu varza cunoscută de noi, dar care are culoarea verde intens, ceea ce o face să arate ca o salată. Este o varză mai puţin selecţionată şi modificată decât varza normală, albă. Este o legumă foarte consumată şi cunoscută în special în SUA, cultivată în Asia, America şi Europa. Specialiștii laudă beneficiile legumei pentru sănătate și mulți dintre ei o includ pe lista alimentelor esențiale, cu un conținut nutrițional extrem de important.

“Kale este o minune naturală nutrițională, conține 134% din necesarul zilnic de vitamina C, de două ori mai mult decât o portocală, 206% din vitamina A și 684% din vitamina K. Are mai mult calciu decât laptele și este încărcată cu acidul gras Omega 3 care îți mentin creierul puternic și inima sănătoasă. Mai mult, izotiocianaţii (ITC) și glucozinolații din kale au un rol important în eliminarea substanțelor cancerigene. Aceasta previne și ajută la tratarea cancerul de colon, sân, ovare și prostată. Activează enzimele antioxidante naturale și protejează arterele de daunele oxidative. Kale este o putere alimentară! Iar tot ceea ce spunem se bazează pe studii făcute în America, acolo unde kalele sunt mult mai cunoscute”, povestește Alina.

De la chipsuri, la săpun

Se pot face bani din munca la câmp, cu efort și mai ales atunci când producția câmpului se procesează. “Vindem kalele proaspete și aici avem 3 soiuri disponibile, chipsuri din kale, pudra din kale, săpun natural cu kale.

Primul soi de kale cultivat este Curly, cel mai popular, poate chiar cel mai cunoscut tip de kale. Este ușor de recunoscut, având o culoare verde intens, uneori cu variațiuni spre roșiatic. Frunzele sunt foarte crețe și le reprezintă nervura fibroasă, care sugerează proprietățile nutritive ale acesteia. Al doilea este Toscano nero, care a reușit să scrie istorie în bucătaria italiană, în special în zona Tuscany, de unde și denumirea de Toscano. Cu o aromă intensă, ușor amăruie, are capacitatea de a nu-și schimba consistența nici măcar în timpul gătitului. Și Scarlet, care ar trebui să fie nelipsit din bucătăria fiecărei proaspete mămici, putând fi inclus în diversificare alimentației bebelușilor”, precizează antreprenoarea. În șase ani de business cu kale, producția s-a diversificat: pudră, chipsuri, săpun natural cu kale, toate păstrând beneficiile legume-minune.

Pudra de kale vine în ajutorul personelor prinse în valul cotidian, foarte ocupate, dar şi pentru pasionaţii de gătit. “Fie că o adaugi dimineaţa, grăbit, în smoothie-ul tău preferat sau o adaugi în aluatul pentru pâinea de casă sau faci un pesto delicios, pudra îţi va da porţia zilnică de energie. În plus, este cea mai simplă metodă de a mări doza zilnică recomandată de fibre, de a menţine o greutate corporală optimă dar şi de a avea constant toate vitaminele de care are nevoie organismul”, adaugă Alina. Chipsurile din kale sunt perfecte pentru momentele în care vrei să ronțăi ceva bun când te uiţi la un film. “Deshidratate cât să le rămână în continuare aceleași valori nutriționale și energetice, dar suficient de mult cât să devină crocante, am facut din kale o gustare irezistibilă”, spune tânăra cu mândrie. Și pentru că un organism sănătos înseamnă și un chip frumos, au creat și săpunurile naturale cu pudră de kale și nămol de la Techirghiol.

Alina Stancu, co-fondator Kale Romania

“Cultivăm frunze de sănătate”

“Avem multe în plan, însă toate necesită răbdare”, adaugă tânăra care poate veni azi și cu un sfat pentru cei aflați la început de drum în antreprenoriat. “Cu o echipă complexă si echilibrată, cu pasiune și cu profesionalism, sunt convinsă că orice business va putea să ajungă acolo unde îşi doreşte, indiferent de condiţiile din statul în care activează. Totul este să nu renunţi, să ştii încotro te îndrepți și să faci tot ce îţi stă în putință pentru a reuși.”

„Urmează-ţi visurile indiferent cât de greu pare, munceşte pentru ele, dă-le viaţă şi creşte-le asemenea unor copii. Asumăţi-le şi fă-le nişte adulţi capabili să fie modele pentru alţii“.

Kale, “regina verdeţurilor”

*mai multă vitamina C decât o portocală

*mai mult calciu decât un pahar cu lapte

* mai mult fier decât carnea de vită

Beneficii:

- complex de vitamine și minerale: vitamina K, vitamina A, vitamina B, mangan, fosfor, potasiu, magneziu, proteine, fibre

- previne și tratează cancerul de colon, sân, ovare și prostată.

- protejează împotriva tumorilor, sclerozei și încetinește procesul de îmbătrânire a creierului

- crește imunitatea organismului, diminuează nivelul de colesterol și de zahăr din sânge

-tratează bolile cardiovasculare și ajută în curele de slăbire