Pasiunea pentru călătorie, transformată în afacere

Să fii mai mereu plecat în vacanțe exclusiviste în cele mai exotice sau îndepărtate destinații, și să faci și bani din asta, este un vis pe care mulți ar vrea să îl trăiască. Însă, atunci când pasiunea se împletește cu ambiția și determinarea, cu pași mici, dar siguri, visul se poate transforma într-un business, dar poate deveni, în același timp, și un mod de viață.

Andra și Răzvan Pascu formează un cuplu de aproape 12 ani, iar de 7 ani și-au unit ideile și forțele pentru a dezvolta o afacere în turism și comunicare. Au început de jos, au crescut împreună, au muncit și învățat din greșeli. Astăzi, business-ul condus de ei, Travel Communication Romania, înregistrează o cifră de afaceri de peste 1,5 milioane de euro.

Pasiunea pentru călătorie

“Elementul central al ideii care a stat la baza Travel Communication Romania este pasiunea noastră comună pentru călătorii și toată logistica din spatele unei călătorii. Razvan Pascu avea blogul deja de 3 ani, avea o relație foarte bună cu multe dintre brandurile din turism și au început să vină cereri mai mult din sfera unei agenții de comunicare. Eu aveam deja câteva zeci de evenimente la activ, aveam know how-ul pe comunicare, astfel că pasul natural a fost acela de a ne combina eforturile spre o direcție comună”, povestește Andra Pascu. Un drum care n-a fost lipsit de provocări și cărora cei doi le-au făcut față cu brio. “Nu ne-a fost niciodată teamă de provocări și nici nu ne-am pus problema “ce ne facem dacă…”. Întotdeauna am știut că putem mai mult, că putem livra ceea ce ne angajăm să livrăm, ne-am hranit cu feedback-ul pozitiv al clienților noștri și am învățat din proiectele care nu au funcționat așa cum ar fi trebuit. La început, provocarea principală era legată de faptul că toata lumea aștepta “să demonstrăm”. Evident, după aproape şase ani de activitate și creștere continuă nu se mai așteaptă nimeni la așa ceva, acum clienții noștri vin doar prin recomandări. Acum consolidăm, construim și căutăm să creștem cât mai frumos.”

La serviciu, ca în viață

Ca-n familie, așa se impart sarcinile și în afacerea lor. “Răzvan este inovatorul, căutătorul de oportunități, deschizătorul de uși”, spune Andra. “Eu sunt executivul, cea care se asigură că ideile trec de la stadiul de plan la stadiul de realitate.” Ambii muncesc mult, și chiar dacă Răzvan este plecat destul de mult din țară, asta nu îi împiedică în luarea deciziilor potrivite. “Da, Răzvan lipsește cam 4-5 luni din an, dar în acest timp este disponibil pentru orice avem nevoie. Când se află în țara, programul lui este plin de întâlniri, așa că nu pot spune că ajunge foarte des la birou. Dar comunicăm ca și cum ar fi lângă noi.”

Cum se îmbină afacerea cu vacanța

Jumătate business, jumătate vacanţă. Este asta o reţetă? Depinde ce îți place să faci, ne spune Andra Pascu. Însă, “nu poți trata business-ul ca pe o vacanță și nici vacanța ca pe un business, pentru că vei sfârși fără a te bucura de niciuna dintre ele. Plecările lui Răzvan prin lume cu grupurile de turiști implică foarte multă responsabilitate, organizare, o cunoaștere excelentă a destinației, și are deja destinații, precum Japonia, în care a fost de şase ori. Abordarea lui asupra acestor destinații este unică pentru că el vede dincolo de obiective turistice. Oferă clienților tot felul de informații interesante și chiar îi încurajează pe turiști să aleagă experiențe inedite.”

Cred că noi facem parte din acea generație tânără de antreprenori care își propun să împingă lucrurile spre o profesionalizare reală a industriei. Noi suntem dovada clară că poți porni un business de la zero, bazându-te doar pe know how, că îl poți crește și că îl poți face sustenabil în timp. Noi am început pe nișa de turism, însă acum lucrăm cu companii din toate domeniile de activitate, atât pe proiecte de PR, administrare de conținut, Social Media, cât și organizare de evenimente.

Andra Pascu, Travel Communication Romania

De la vacanțe, la evenimente corporate

În cei șase ani de activitate, Travel Communication Romania și-a extins aria de interes, iar azi se pot contoriza peste 500 de evenimente corporate organizate, unele chiar de până la 2000 de personae. “Lucrăm cu companii din industrii diverse și nu avem două zile la fel la birou. Pe organizare de evenimente corporate lucrăm cu companii foarte mari, din toate domeniile de activitate: logistică, FMCG, farma, comerț, servicii, financiar etc. Organizăm acţiuni la sediul clienților noștri, evenimente în locații creative, unele evenimente având și până la 60 de furnizori, peste 1000 de participanți și depășind bugete de 100.000 de euro. De asemenea, din sfera turismului ne-am dorit să lucrăm pe comunicare și Social Media cu vârfurile de lance pe fiecare sub-domeniu.

Lucrăm cu companii aeriene precum Air France KLM, Lufthansa, Qatar Airways, agenții de turism precum TUI TravelCenter sau Eturia, OTA-uri precum Vola.ro, Ministerul Turismului din Germania, Franța, dar și din Israel”, spune Andra.

Firma are 5 angajați, dar și colaboratori externi pe diferite proiecte. Iar bunăstarea business-ului s-a bazat atât pe reinvestirea profitului, cât și pe fonduri proprii din alte afaceri în care este implicat Răzvan. “Acum căutăm să ne dezvoltăm aria de interes și de business, fie în zona hotelieră, fie mai mult în zona evenimentelor”, mai spune antreprenoarea nominalizată în anul 2015 de către Forbes Magazine în “Top 30 under 30”.

Antreprenoriatul nu este uşor

Cu anii de experiență în business-ul autohton, Andra și Răzvan pot oferi azi câteva sfaturi celor care vor să devină antreprenori, sau celor care sunt la început de drum.

“Să nu creadă că antreprenoriatul este un fel de pom cu mere de aur, care se culeg și, eventual, se mănâncă singure. Ca antreprenor trebuie să fii gata să muncești mai mult, să demonstrezi mai mult, poate că uneori vei fi dezavantajat, poate că vei simți că ți se cere pe nedrept să demonstrezi, poate că vei simți că ești plătit sub nivelul meritat. Important este să îți setezi pași mici și să nu încetezi să crezi și să crești. Și mai e ceva: nu gândiți la nivel mic!”, ne spune Andra.

Dacă vrei un business care să îți aducă un profit similar cu un salariu…poate că mai bine ar fi să te angajezi. Antreprenoriatul înseamnă să crești un business, să ai angajați și să simți că responsabilitatea viitorului lor este și în mâinile tale. Noi încercam să le oferim angajaților noștri mai mult decât ar primi în alte părți: salarii bune, excursii prin lume, beneficii extinse pe lângă salarii, program flexibil, respect și înțelegere.

Andra Pascu, Travel Communication Romania

Când să spui stop și să evadezi

Antreprenoriatul înseamnă nenumărate provocări, responsabilitate constantă, birocrație, imprevizibilitate, dar și un program haotic. Chiar dacă Andra și Răzvan au găsit un echilibru între viața de familie și cea de business, recunosc faptul că nu reușesc să se deconecteze 100% de afacerea lor. “Nu știu dacă am ajuns în punctul acela să ne dorim asta, dar probabil că o să vină și acel moment. Se întâmplă de câteva ori pe an să ne organizăm vacanțele de familie, dar încercăm să le stabilim în perioade mai libere la birou. Chiar și atunci când călătorim cu copiii, ne rezervăm minimum două ore pe zi pentru a lucra, în funcție și de programul copiilor”, mai spune Andra. Iar cei care citesc blogul de travel al lui Răzvan sau îl urmăresc pe rețelele de socializare și văd fotografiile din vacanțele în care el își duce turiștii sunt încercați de un oarecare sentiment de invidie. Mai ales că, după venirea pe lume a celor doi copii, Andra și Răzvan n-au încetat să bată lumea în lung și-n lat. “Nu mergem în călătoriile cu copiii ca să ne chinuim sau ca să demonstrăm că se poate. Călătorim împreună cu cei mici pentru că iubim să facem asta, pentru că ei ne fac să descoperim anumite destinații din cu totul alte perspective, ne învață să călătorim mai încet și să ne bucurăm de lucruri.” Dar care este momentul propice în care un tânăr antreprenor poate pune “STOP” muncii de birou și cât de benefică este o vacanță? Din propria experiență, Răzvan Pascu a dezvăluit de multe ori că o dată la câteva luni, o detașare de problemele curente poate aduce un suflu nou, și de ce nu, chiar și noi idei pentru afacere.

Sfaturi pentru antreprenorii mereu conectați:

- Orice deplasare într-o nouă destinație, civilizație, cultură, reprezintă o experiență personală care vă poate influența sau inspira în business;

- Stați departe de uzura profesională și nu vă neglijați hobby-urile;

- Cu cât mai puține sunt prejudecățile, cu atât mai multe ocazii și șanse de a obține rezultatele scontate;

Următoarea oprire, Madagascar

Cei care au călătorit împreună cu Răzvan în ultimii ani, de la capătul lumii, până în Asia și Africa, vor experiențe noi, anunță antreprenorul pe site-ul personal. N-a stat pe gânduri și a venit cu o ofertă unică pentru turiști: Madagascar. “Spre deosebire de alte excursii de grup ale mele în destinații mai comerciale, pe care le repet o dată la ceva timp, această excursie în Madagascar este unică și o voi face o singură dată, doar în Iunie 2019. Madagascar este o țară unică în lume, cu o floră și o faună deosebită, multe dintre acestea endemice (adică trăiesc doar în Madagascar). Insula a fost acum milioane de ani lipită de continentul African, iar odată cu desprinderea de continent s-a conservat aici un ecosistem unic în lume, fiind o țară foarte, foarte diversă, deși este foarte săracă.”